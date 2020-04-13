Индийский Рэмбо: сможет ли Тайгер Шрофф переплюнуть Сильвестра Сталлоне?

Возможно, ремейк на легендарный боевик мы увидим уже в октябре.

Конец прошлого века — 80-е и 90-е — время по-настоящему крутых ребят. У персонажей Шварценеггера, Ван Дамма, Уиллиса и Норриса не было фантастических сверхспособностей, но это вовсе не мешало им спасать мир. И наказывать плохих парней не менее эффектно и эффективно, чем нынешним супергероям из вселенных Marvel и DC.

А символом «золотой эры» боевиков однозначно стал Джон Рэмбо. Вооружённый до зубов герой-одиночка, скрывающийся от врагов в лесах и сбивающий вертолёты броском камня, моментально стал кумиром американцев. Даже президент США Рональд Рейган постоянно цитировал культовый фильм, а перед военной операцией в Ливии якобы сказал: «Я смотрел Рэмбо и знаю, что делать».

В Индии дадут Рэмбо новую жизнь

Третья часть франшизы вышла ещё в 1988 году. Но ностальгия зрителей по супермэну из плоти и крови оказалась настолько сильной, что уже в XXI веке пожилой Сильвестр Сталлоне снялся ещё в двух эпизодах. Актёр по-прежнему в отличной форме, но достоверно воплощать на экране брутального воина, когда тебе за 70, очень тяжело.

Казалось, конец легенды близок, но неожиданно история получила новую жизнь. За ремейк популярного боевика взялись в Болливуде, а примерить на себя образ Рэмбо осмелился Тайгер Шрофф. Актёр не только обладает прекрасным телом и в совершенстве владеет боевыми искусствами, но даже внешне очень похож на молодого Сталлоне.

Поклонники оригинального «Рэмбо» разделились. Одни не представляют в роли бойца никого, кроме любимого Сильвестра, зато другие дают шанс Тайгеру и с нетерпением ждут выхода на экраны индийской версии американской классики. Так сможет ли Шрофф переплюнуть самого Сталлоне?

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Сталлоне одобряет, но не участвует

Впервые о планах снять индийский ремейк «Рэмбо» стало известно в 2017 году. Хотя обычно в Болливуде киношедевры выпускаются в рекордные сроки, работа над новым боевиком затянулась. Режиссёр Сиддхартх Ананд объяснил задержку необходимостью адаптировать сценарий под индийскую реальность, в которой многие о войне во Вьетнаме даже не слышали. В новой версии Рэмбо — единственный выживший член тайного элитного подразделения Вооружённых сил Индии. По возвращении на родину мужчина застаёт кровопролитную войну и вынужден скрываться в джунглях и Гималайских горах.

Премьеру назначили на 2 октября 2020 года, а на весь съёмочный процесс отвели солидные по местным меркам восемь месяцев. Скорее всего, из-за пандемии коронавируса релиз будет отложен. Но рано или поздно индийская версия «Рэмбо» должна выйти на экраны, ведь её благословил сам Сильвестр Сталлоне. В 2017 году он высказался о Шроффе, опубликовав постер нового фильма в своём «инстаграме».

Я действительно ощущаю волнение в сердце, когда молодые артисты получают редкую возможность дотянуться до звёзд. Глаз Тигра! Уверен, он вложит сердце и душу в эту работу.

Появлялись даже слухи о возможном участии самого Сталлоне в новом проекте, тем более Сильвестр уже имел опыт съёмок в Болливуде. Однако менеджер голливудской звезды эту информацию опроверг.

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Танцор с чёрным поясом

Играть роль, плотно связанную в массовом сознании с другим актёром, дело неблагодарное и часто обречённое на провал. Но в данном случае шансы на успех есть. Шрофф дебютировал в кино всего шесть лет назад, но уже входит в десятку самых популярных актёров Индии. Несколько фильмов с ним стали настоящими хитами, а партнёршами Тайгера неизменно выступают первые красавицы Болливуда.

Сын звезды индийского кино Джеки Шроффа обладает рельефным телом и отлично танцует. Но, пожалуй, главный секрет мощного старта его кинокарьеры — навыки единоборств. В отличие от большинства коллег, которые только имитируют умение драться, Тайгер с детства занимается боевыми искусствами и может похвастать чёрным поясом по тхэквондо.

Как раз благодаря бойцовской подготовке Шрофф-младший получил роль в суперуспешном индийском боевике «Бунтарь», который уже насчитывает три фильма. Говорят, что именно работа Тайгера в «Бунтаре» вдохновила Сиддхарта Ананда на ремейк «Рэмбо».

В жизни Шрофф львиную долю свободного времени посвящает спорту. Помимо оттачивания приёмов в родном тхэквондо, Тайгер тягает штангу, играет в баскетбол, занимается акробатикой и лёгкой атлетикой. Популярный актёр также придерживается вегетарианства.

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«Я готовился к этому с детства»

Несмотря на прекрасную физическую форму, реальные навыки единоборств и даже внешнее сходство с оригинальным Рэмбо, Тайгер с волнением подходит к новой работе. Он подчёркивает, что и не пытается затмить Сталлоне.

Я детства обожал боевики и занимался боевыми искусствами, поэтому для меня это больше, чем мечта. Я очень ценю выпавшую возможность. Я ни в коем случае не думаю, что могу заменить легендарного Сильвестра Сталлоне, но у меня есть ощущение, что это то, к чему я готовился с самого детства.

Индийский ремейк только на первый взгляд кажется авантюрным и рискованным. На внутреннем рынке фильм практически обречён на успех. А благодаря звучному названию и реально крутому исполнителю главной роли у проекта есть все шансы покорить и западную аудиторию.