Новые ограничения: как получить специальный пропуск для передвижения по Москве

О том, как оформить цифровой документ и куда с ним можно отправиться.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении ввести цифровые пропуски для передвижения по городу. Пока что их выдача только началась и отправиться на работу или по другим важным делам можно беспрепятственно. Но уже с 15 апреля нужно будет обязательно иметь при себе новый документ. Столь жёсткие меры призваны остановить стремительное распространение коронавирусной инфекции в столице. Рассказываем, как оформить спецпропуск и для чего он нужен.

Для чего нужен специальный пропуск?

Он вскоре понадобится москвичам для любой поездки на автомобиле, общественном транспорте и такси. Если вы идёте пешком в магазин, аптеку, подтягиваетесь на дворовом турнике или просто выгуливаете собаку недалеко от дома, документ вам не потребуется.

Фото: istockphoto.com

Однако власти уже проводят выборочные проверки людей, которые выбираются на улицу без определённой цели. При неблагоприятном исходе полицейские могут составить на вас протокол или оштрафовать.

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Как выглядит новый документ?

Пропуск представляет собой набор из 16 цифр и букв. Первые 4 знака означают дату окончания действия документа. Например, если код начинается с «3004», это значит, что вы можете совершать поездки до конца апреля. Остальные 12 знаков — это специальный шифр, благодаря которому проверяющие смогут получить дополнительную информацию о владельце пропуска. Для этого они также имеют право отсканировать QR-код.

Многоразовые и одноразовые пропуски

Специальные пропуски делятся на два типа: многоразовые и разовые. Первые выдаются только для поездок на работу и являются действительными вплоть до 30 апреля.

Фото: istockphoto.com

В остальных случаях необходимо оформить разовое удостоверение, которое будет действительно в течение одного календарного дня. Такие документы тоже делятся на два вида. Первый — для поездок в медицинские учреждения. Его можно выписывать неограниченное количество раз в неделю. Второй — для любых иных целей. Например, для поездок на дачу. Его можно оформлять не чаще, чем дважды в неделю.

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Где оформить спецпропуск?

На портале мэрии Москвы

Для того чтобы оформить документ, вам необходимо перейти по ссылке nedoma.mos.ru и выбрать опцию «Получить цифровой пропуск». После этого вам предложат заполнить форму, где нужно указать тип удостоверения, цель его получения, паспортные данные, номер автомобиля (если вы едете на своём) или проездной карты. Для выдачи многоразового пропуска понадобится и ИНН организации, в которой вы работаете. Потенциальным владельцам разового документа нужно выбрать дату, в которую он будет действовать.

После заполнения всех полей вас перенаправят на другую страницу. Там будут отображены цифровой и QR-код. Это окно нужно сохранить и распечатать либо сделать скриншот, чтобы иметь пропуск при себе. К слову, паспорт тоже не оставляйте дома.

Фото: istockphoto.com

Через смс

Альтернативный вариант получения документа — через смс. Нужно отправить короткое сообщение на номер 7377. Его текст будет зависеть от типа пропуска и ваших персональных данных. Все нюансы такого оформления можно узнать на официальном портале мэрии.

По телефону

Для выдачи удостоверений работает единая справочная служба правительства Москвы. Необходимо позвонить по номеру +7 (495) 777-77-77 и сообщить оператору всю нужную информацию. После этого он продиктует вам код из букв и цифр.

Помните, что специальные пропуски нужны только в том случае, если цель вашей поездки оправданна. А подделка документа грозит лишением свободы на срок до трёх лет. Поэтому во всех ситуациях, которые не подразумевают жизненную необходимость, лучше остаться дома и перетерпеть нелёгкое время самоизоляции.