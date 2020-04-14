«Либо похудею, либо умру». Как блогер сбросил 77 кг, обрёл себя и стал знаменитым

Мотивирующая история Джона Дэвида Глода, который всего за год смог круто изменить жизнь.

Джон Дэвид Глод сделал себе имя, похудев со 163 до 86 килограммов. Он стал мегапопулярным блогером и коучем, его аккаунт в «Инстаграме» насчитывает более 400 тыс. подписчиков, а канал на YouTube – почти 650 тыс. Самое популярное видео на данный момент посмотрели 10 млн человек. Как парню это удалось? Он ничего не утаивает и честно рассказывает о страхах, переживаниях и трудностях, с которыми столкнулся на пути к рельефному телу.

«Я осознал, что либо похудею, либо умру лет в 35»

Джон с самого детства был полненьким. Но если в детском саду он был милым пухлячком, то с годами вес только рос, а после окончания школы достиг ужасающей отметки в 163 килограмма.

В какой-то момент я сам начал шутить над собой, чтобы этого не делали другие. Это работало, но моя самооценка была ниже плинтуса.

Тройной подбородок, необхватный живот и ноги-тумбочки — парень просто не мог смотреть на себя без отвращения и старался не выходить из дома без лишней надобности. В свободное время Глод сидел на диване, поедая чипсы и запивая их газировкой. Он ненавидел себя и своё тело, но не видел выхода из замкнутого круга. Блогер признаётся, что был абсолютно несчастен и проживал будто бы не свою жизнь. Он чувствовал себя запертым в «жирной версии самого себя» и порой рыдал по ночам.

Всё изменилось в один вечер, когда Джон как обычно смотрел телевизор. В популярном телешоу Глод увидел парня, которому удалось серьёзно похудеть. Передача была вовсе не об изменениях в весе, а о татуировках, но история задела за подростка живое. Герой с экрана рассказал, что надо заниматься спортом каждый день и разобраться в питании. В общем, простые истины: если хочешь что-то изменить, надо пахать ради достижения цели.

Я осознал, что либо похудею ради себя, либо умру от ожирения лет в 35. Мне было страшно, но я всё повторял про себя: «Я попробую, я буду стараться изо всех сил, потому что ничего другого мне не остаётся».

Джон не стал закупаться таблетками для похудения и не подавал заявки в реалити-шоу, в которых тучные люди пытаются стать стройнее. Он не копил деньги на липосакцию. Он выбрал трудный, но самый правильный путь. Кстати, это была не первая попытка Глода избавиться от лишнего веса. Предыдущие начинания заканчивались провалом, едва начавшись. Но, очевидно, в этот раз чаша терпения переполнилась, и парень понял, что уже не сдастся.

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Трудности на пути к хорошей форме

Джону было 20, когда он начал худеть. Он не стал зарываться в книги по здоровому питанию и высчитывать калории. Парень действовал по наитию: сделал упор в рационе на овсянку, куриную грудку, индейку, коричневый рис, овощи и фрукты. Новое меню полностью исключало вредную пищу: фастфуд, сладости и газировку.

Ни нормальной работы, ни богатых родителей у Глода не было. Денег на абонемент в спортзал у него не хватало, поэтому спорт поначалу заменила обычная ходьба. Джон пытался поддерживать высокую частоту пульса. Блогер признаётся, что для него это было даже к лучшему, ведь так он смог понять, что правильная диета играет ключевую роль в похудении даже без интенсивных тренировок.

Когда Глод поднакопил средства и записался в фитнес-клуб, он впервые взвесился и понял, что сбросил не меньше 15 килограммов. Джон не умел работать с весами и сосредоточился на кардио-тренировках: занятиях на велосипеде, беговой дорожке и эллипсе. Так прошло семь месяцев. Парень сбросил практически все лишние килограммы, которые мог, и ему стало скучно ходить в зал.

Тогда Джон стал ещё больше ограничивать себя в еде, но вскоре понял, что это не выход. Постоянная усталость, плохое настроение, отсутствие энергии сопровождали каждый день. На этом этапе блогер понял, что подход к составлению рациона нужно систематизировать. Глод начал углублённо разбираться в том, как подсчитывать калории, белки, углеводы и жиры.

Позже пришло время опять что-то менять, и тут Джону помог YouTube. Просматривая видео с силовыми тренировками, он нашёл новую мотивацию и смелость подойти к тренажёрам и гантелям.

Самое важное при похудении – быть запредельно мотивированным. Любовь к себе должна двигать тебя вперёд, заставлять идти дальше.

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Как к Джону Глоду пришла популярность?

Он и не задумывался о том, чтобы завести личный блог и делиться своим путём преображения, но пример Джона вдохновлял его друзей. К тому же он уже прилично поднаторел в тренировках и стал работать коучем в том самом фитнес-центре, в котором начинал худеть. Тогда парень осознал, что может помогать не только себе и друзьям, но и тысячам других людей из разных стран. Он завёл аккаунт в «Инстаграме», посвящённый спорту и похудению, а затем создал YouTube-канал.

Популярность к Глоду пришла буквально за один вечер. Он похудел, накачал мышцы, но от одной проблемы ему ничего не могло помочь – обвисшая кожа. И Джон её стеснялся: старался не носить шорты, не снимал футболку на пляже. Тогда блогер решил преодолеть этот страх и показал тело со свисающей кожей всему миру.

Когда мы закончили снимать, мой друг, который стоял за камерой, плакал. Я опубликовал видео, и оно стало вирусным. В тот момент моя жизнь изменилась.

Видео можно посмотреть на канале ObesetoBeast в YouTube.

Джона стали приглашать на телевидение, где он делился своей историей. Вскоре он понял, что хочет зарабатывать этим на жизнь. Затем появилась идея стать бодибилдером и участвовать в соревнованиях. А потом Глод увлёкся кроссфитом и научился правильно питаться, не зацикливаясь на подсчёте калорий. А главное – он не просто стал счастливым, но и нашёл смысл жизни, вдохновляя других людей.

Я стал тем, кто я есть, и горжусь собой. Если действительно захотеть, можно добиться потрясающих результатов!