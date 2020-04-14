Как правильно приготовить полезный фреш? Свежие соки помогут укрепить иммунитет

Диетолог рассказывает, как в погоне за пользой не навредить организму.

Вместе с нутрициологом и диетологом Анной Берсеневой рассказываем, какие свежевыжатые соки помогут укрепить иммунитет и как их готовить, чтобы не навредить организму.

Сейчас именно то время, когда сила нашей иммунной системы оценивается по достоинству. Мы понимаем, насколько значима устойчивость организма к недоброжелателям: вирусам, патогенным микробам и бактериям. Каждый на сегодняшний день стоит перед задачей наконец подружиться с иммунитетом и понять, что для этого хорошо, а что категорически нет.

Сахар в чистом виде: что из себя представляет фреш?

Для многих людей символом здорового питания и крепкого иммунитета являются свежевыжатые соки. Но что же происходит с нашим организмом, когда мы, например, с утра пьём апельсиновый фреш? Давайте для начала разберёмся, что это такое.

Фото: istockphoto.com

По сути, это «кровь» фрукта, которая остаётся после того, как от него отделили клетчатку. Это натуральный, но тем не менее сахар в чистом виде. Поступая в организм, он очень быстро поднимает уровень сахара в крови и соответственно вызывает активную выработку инсулина, чтобы вернуть этот показатель в нормальное состояние.

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Как приготовить сок и не навредить организму?

Главная причина сахарного скачка — отсутствие клетчатки, которая естественным образом тормозит этот процесс и, кроме того, стимулирует работу кишечника.

Давайте подумаем, сколько, например, апельсинов или яблок уходит на стакан сока? Минимум три апельсина, а яблок ещё больше! А если бы мы ели фрукт целиком? Мы бы с большой долей вероятности ограничились на паре штук. Ведь клетчатка, которая присутствует во фруктах, создаёт ещё и чувство сытости.

Фото: istockphoto.com

Для того чтобы фруктовые соки приносили пользу иммунитету, необходимо разбавлять их водой минимум на треть. Так вы ещё и сохраните эмаль зубов. И, что важно, не нужно пить фреши на голодный желудок с утра! В это время дня поджелудочной железе требуется выработать ещё большее количество инсулина для переработки одного и того же объёма фруктозы, которая поступает в организм.

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Соки, которые стоит включить в рацион для настоящей помощи иммунитету

Рекомендую включить в домашнее меню несладкие зелёные соки. В их основу лучше всего добавлять:

зелёные овощи: огурец, брокколи, сельдерей, зелёный болгарский перец;

огурец, брокколи, сельдерей, зелёный болгарский перец; зелёные листья: шпинат, романо, айсберг, мангольд, корн;

шпинат, романо, айсберг, мангольд, корн; ароматные травы: петрушка, укроп, кинза, базилик;

петрушка, укроп, кинза, базилик; сок лимона или лайма для большего ощелачивающего эффекта.

Фото: istockphoto.com

В таких фрешах содержится большое количество хлорофилла, он создаёт щелочную внутриклеточную среду. А это крайне неприятно для вирусов и патогенных микроорганизмов — задерживаться в такой среде они не смогут. Что, собственно, нам и требуется.

При этом также следует разбавлять даже зелёные соки водой — хотя бы на четверть — и пить их в промежутках между приёмами пищи или за полчаса до обеда.

Будьте здоровы и живите активно!