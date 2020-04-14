7 главных ошибок тех, кто решил перейти на ЗОЖ

Быстро и безболезненно не получается. Что вы делаете не так?

Уверены, в вашей голове как минимум однажды мелькала мысль встать на путь истинный, наладить режим сна и питания, начать ежедневные тренировки или хотя бы пробежки по выходным и в целом перейти на здоровый образ жизни. Но зачастую всё заканчивается именно на этом этапе появления идеи. Отлично, когда дело заходит чуть дальше и вы пробуете себя в новом амплуа зожника, но и тут появляются непреодолимые препятствия. А ведь иногда мы создаём их самостоятельно, требуя от себя всего и сразу и допуская одни и те же ошибки. Рассказываем, как делать не надо, если вы всё же решили попробовать правильный образ жизни.

Не учитывать индивидуальные особенности

Доступность тысяч полезных советов и лайфхаков в соцсетях искушает попробовать каждый из них на себе, забывая про свои индивидуальные особенности. Да, научиться садиться на шпагат можно в любом возрасте, но не каждому под силу упражнения на растяжку. Они, как и любые другие, могут просто не подходить вам по состоянию здоровья.

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То же самое и с продуктами. А вы знали, что большое количество клетчатки (т.е. овощей, фруктов, ягод) может с трудом усваиваться в вашем желудке? Поэтому во время подбора нового рациона советуем прислушиваться не только к своему организму и его потребностям, но и к мнению вашего врача.

Следить только за калориями

Подсчёт калорий в ежедневном рационе – не обязательный пункт в здоровом образе жизни, но многие решают начинать именно с него. Действительно, для поддержания веса в норме стоит учитывать расход и потребление энергии. Но не стоит забывать и о таких важных элементах, как белки, жиры и углеводы. Их содержание и процентное соотношение в меню для поддержания здоровья гораздо важнее. Эти нутриенты являются строительным материалом для тканей, топливом для жизнедеятельности организма.

Кстати, если вы не придерживаетесь строгой диеты и не хотите себя ограничивать, подсчёт КБЖУ можно не вести постоянно. Достаточно попробовать калькуляцию в течение месяца, затем вы сможете ориентироваться и подстраивать меню интуитивно.

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Не нарушать правил

Здоровый образ жизни – это не ограничения. Это в первую очередь ваш настрой. Никто не сможет заставить вас есть морковку вместо утреннего круассана, если вам так его хочется. Так почему отказывать себе в этом? Конечно, здоровый образ жизни предполагает исключение из своей жизни нездоровых привычек вроде чрезмерного употребления алкоголя или курения. Но в остальном ЗОЖ – это про баланс и гармонию, а не стресс и бесконечные запреты.

Ждать мгновенных результатов

Если от одного кусочка брокколи в вашей тарелке вы ждёте появления ощущения бесконечной лёгкости, поспешим вас расстроить. Результат от смены вашего рациона появится через недели или даже месяцы в новом образе жизни. Поэтому запаситесь терпением и ждите, что ваш организм обязательно отблагодарит вас за старания.

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Доверять экспертам

Нет, конечно же, это не значит, что нужно полагаться только на собственный опыт. Но зачастую эксперты, особенно те, кто консультирует дистанционно, не имеют доступа к вашим анализам, поэтому дают советы, ориентируясь на собственный опыт. Здесь мы снова возвращаемся к первому пункту и вспоминаем про индивидуальные особенности организма. Найдите своего специалиста, мнению которого вы будете доверять. Пусть он станет тем человеком, который будет знать всё про ваше самочувствие и состояние здоровья. Только таким совместным трудом вы сможете подобрать для вас тот стиль жизни, который вызовет наименьшее количество стресса в вашем организме.

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Увлекаться биодобавками

Витамины – это, конечно, прекрасно. Но в очередной раз отсылаем к первому пункту – они должны быть правильно подобраны специально для вас.

Для начала следует сдать анализы и выяснить, каких элементов вам не хватает. И только потом, после консультации с врачом, можно включать их в ваш рацион в нужных дозировках. В этом плане абсолютно бесполезен может быть приём комплексных витаминов, так как зачастую одни вытесняют другие, что создаёт просто напросто эффект плацебо. Ну и не забывайте, что нужно стремиться к получению всех необходимых веществ, в первую очередь из вашего рациона.

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Считать, что ваш путь единственно верный

Ох, как же часто можно услышать оценивающее «фе» от новоиспечённых вегетарианцев, которые слышат, как вы заказываете ягнёнка в ресторане или удивлённое «как ты это ешь?» от зожника-новичка, который вчера решил перейти на сельдереевые фреши. Помните, что это как минимум раздражает. Да и вообще это только ваш путь и ваше решение, которое не обязаны поддерживать остальные. Не будьте теми самыми занудами, чтобы вскоре не пить зелёные смузи в полном одиночестве.