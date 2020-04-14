Железные картины: 7 фильмов о бодибилдинге всех времён

Они точно не дадут скучать без спортзала в этом апреле.

Сейчас люди во всём мире вынуждены придерживаться самоизоляции. Конечно, некоторые трудяги продолжают работать и в России, но для большей части населения объявленные выходные ознаменовались нахождением в четырёх стенах. Как в такой ситуации держать себя в форме и при этом делать что-то интересное? Мы знаем, как совместить приятное с полезным и спешим поделиться советом. Сначала лучше всего посмотреть фильм и вдохновиться его главными героями, а после — самому окунуться в спорт. Даже в суровых условиях карантина это возможно.

Мы подобрали для вас несколько фильмов о спорте и бодибилдинге, после просмотра которых вы точно не сможете просто лежать на диване.

«Мускулы на пляже»

Оригинальное название: Muscle Beach Party.

Год выпуска: 1964.

Жанр: мюзикл, комедия.

Миллионер с весьма эксцентричным характером решает провести эксперимент. Мужчина хочет доказать, что его шимпанзе ничуть не уступает в интеллекте подросткам, проводящим время на пляже. Отправившись к океану, главный герой обнаруживает компанию бодибилдеров. Отношения с этими ребятами у него сразу не складываются. Вдобавок на горизонте появляется графиня Джулия, которая обращает внимание на миллионера со сложным характером.

«Оставайся голодным»

Оригинальное название: Stay Hungry.

Год выпуска: 1976.

Жанр: драма, комедия.

Именно в этой картине состоялся официальный актёрский дебют Арнольда Шварценеггера. Работа режиссёра Боба Рейфелсона даже была удостоена «Золотого глобуса». Джо Санто — так звали героя Арнольда в фильме — качается и сводит девушек с ума. Он играет на скрипке и проповедует своеобразную философию, смысл которой – жизнь одним моментом. С юношей знакомится богатый бездельник. Его роль исполняет Джефф Бриджес. Парни становятся хорошими друзьями, а миллионер вдруг понимает, что отвязные бодибилдеры гораздо приятнее общества друзей-снобов.

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«Качая железо»

Оригинальное название: Pumping Iron.

Год выпуска: 1976.

Жанр: документальный фильм.

Шварценеггер играет самого себя в фильме, снятом на стыке игрового и документального кино. Железный Арни собирается взять титул «Мистер Олимпия» в шестой раз. Для достижения этой цели бодибилдер подставляет неопытного конкурента. Оказывается, у всех героев картины есть определённые комплексы, которые и породили в спортсменах стремление доказать мужественность и силу.

«Армида» («Ария»)

Оригинальное название: Aria.

Год выпуска: 1987.

Жанр: музыкальный фильм.

«Армида» — одна из десяти киноновелл фильма «Ария». Она посвящена интерпретации классических опер современными режиссёрами. В основу короткометражки легла барочная опера Жана Батиста Люлли о рыцаре, в которого влюбилась злая волшебница. В картине вместо рыцарей – бодибилдеры. Они так же горделивы и неравнодушны к железным орудиям. «Волшебницы» моют пол в спортзале, наслаждаясь видом накаченных красавцев. Тренировка спортсменов превращается в балет, а монтаж отрывков арий и эпизодов в качалке создают магическое ощущение.

«Быстрее, сильнее, мощнее»

Оригинальное название: Bigger Stronger Faster.

Год выпуска: 2008.

Жанр: документальный фильм.

Режиссёр Крис Белл — бывший бодибилдер. На своём примере он исследует тему употребления стероидов. Ещё в детстве, впитав идею о том, что нужно быть первым всегда и везде, человек идёт на любые ухищрения. По мнению Белла, так делал и Арнольд Шварценеггер. Среди героев документального фильма можно увидеть родных братьев режиссёра, спортсменов, юристов и политиков. А ещё бодибилдера, который умер уже после выхода фильма. Ему было 37 лет.

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«Крепыш»

Оригинальное название: 10 timer til paradis.

Год выпуска: 2011.

Жанр: драма, мелодрама.

Мужчина по имени Деннис, которого играет бывший атлет Ким Колд, несмотря на 50-летний возраст и мощное телосложение всё ещё живёт с мамой. У него никогда не было девушки. В психологическом плане Деннис – большой ребёнок. Однажды он отправляется в Тайланд. Эта поездка приносит герою встречу с настоящей любовью. Только сначала ему нужно не погрязнуть в омуте развращённости.

«Кровью и потом: Анаболики»

Оригинальное название: Pain Gain.

Год выпуска: 2013.

Жанр: криминал, комедия, триллер.

Фильм основан на реальных событиях. Тренеру по фитнесу надоело быть просто инструктором, и он страшно завидует богатым клиентам. Найдя двух незадачливых качков, мужчина предложил им похитить миллионера, который занимается под его надзором. Правда, глупые преступления авантюристов приводят к жутким последствиям.