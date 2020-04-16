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Блогер-руфер Ангела Николау покорила самые крутые небоскрёбы – видео/фото

Блогер-руфер покорила самые крутые небоскрёбы
София Михайлова
Отважная экстрим-модель Ангела Николау – девушка на вершине мира
От её фотографий кружится голова. В прямом смысле слова.
Lifestyle / Путешествия 0

Сегодня симпатичным девушкам достаточно фотографировать себя, чтобы набрать подписчиков в «Инстаграме». Многие даже не пытаются придумать что-то особенное. Ангела Николау – другое дело. Её точно не причислить к обычным блогерам. Её фишка – крыши.

Чем занимается Ангела Николау?

Людей, которые забираются на крыши (часто без разрешения), называют руферами. На счету Ангелы десятки небоскребов по всему миру, а так же мосты, храмы и другие сооружения. Причем девушка поднимается на вершины не в спортивных костюмах, а как правило в юбках и платьях.

А иногда даже оказывается на каблуках. Например, в Париже или Шэньчжэне (Китай). На кадрах видно, что девушка находится на крыше, не имея специальных средств страховки.

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После просмотра некоторых видео становится страшно.

Почему руфинг?

Отец Ангелы был воздушным гимнастом в московском цирке. Не удивительно, что в детстве её отдали именно в гимнастику, хотя она к этому и не стремилась. По словам девушки, около 10-12 лет она занималась без желания – только из-за родителей. Став взрослой, Ангела ушла из спорта, при этом забрав с собой отличное чувство баланса. Теперь она использует его не меньше, чем профессиональные гимнасты.

Сейчас у Ангелы под 900 тыс. подписчиков, а спонсировать её фотографии готовы разные бренды (в том числе связанные с туризмом и фотографированием). Одна проблема – бабушка и дедушка сильно переживали, увидев снимки. Ангеле пришлось сказать, что всё это просто фотошоп.

Перед тем, как забираться на крышу, Ангела изучает местность, здание и даже просчитывает, с какой стороны будет заходить солнце. Этот кадр был сделан на закате в турецком Кайзери.

А это уже видео из китайского города Чунцин.

И последнее. Не рекомендуем повторять эти трюки нашим читателям. Тут даже от одной фотографии становится страшно.

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