Бег на паузе. Что делать, когда тренировки на улице под запретом

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Бег во время карантина. Чем заменить тренировки в условиях самоизоляции?

Что делать без бега на самоизоляции?
Валерия Баринова
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Пожалуй, одна из самых тяжёлых участей самоизоляции пала на любителей фитнес-залов и бегунов. И если силовые тренировки ещё как-то можно заменить дома, с беговыми ситуация гораздо сложнее. Что делать? Наворачивать круги вокруг кровати или спокойно ждать, когда закончится пандемия? Мы спросили советов у профессиональных атлетов и делимся ими с вами.

Нина Зарина, в беге с 2012 года:
Самое важное, что вы можете сейчас сделать, – принять ситуацию. К сожалению, так бывает, что неопределённые обстоятельства вмешиваются в идеальные планы. Остановитесь, выдохните, подумайте о том, на что никогда не хватало времени. Месяц без интенсивных тренировок на самом деле не такой большой период и хорошая возможность попробовать онлайн-занятия через мобильные приложения. И, конечно, важно, чтобы даже в режиме самоизоляции рядом с вами были близкие люди, которые поддержат вашу мотивацию и поделятся интересными идеями досуга. А может и беговую дорожку или велостанок отдадут на время.

Андрей Барышников, участвует в забегах с 2014 года:
Главное — не забывать, что это непростое время закончится и мы снова все вместе увидимся на соревнованиях. Если у вас есть возможность заказать какой-либо тренажёр — идеально. Это внесёт разнообразия в вашу подготовку и улучшит её. Ещё один вариант — приложения с программой ОФП. Многие из них сейчас доступны бесплатно, кажется, что это отличная возможность попробовать что-то новое!

Владимир Никитин, в лёгкой атлетике с 2010 года:
Коронавирус нарушил планы, пожалуй, всех спортсменов. Немалое количество соревнований отменено и перенесено на другие сроки. Да, в данный момент ситуация не из простых, но это не повод унывать и опускать руки. Потому что всё в ваших руках! Несмотря на карантин, я продолжаю тренироваться в домашних условиях и стараюсь настраивать себя на позитивный лад, думать только о хорошем. Уверен, вирус скоро отступит и мы снова начнём жить так, как жили раньше. Желаю всем здоровья и отличного настроения.

Ульяна Аввакуменкова, участвует в соревнованиях с 2010 года:
У меня есть много занятий, которые помогают мне не унывать, наполняют и поддерживают на плаву, например чтение, написание каких-нибудь текстов для соц.сетей или просто для души, просмотр любимых сериалов. Например, я люблю смотреть «Друзей» – они точно не дают загрустить даже в самые тёмные времена. Ну и, конечно, общение с семьёй и друзьями каждый день. Для того чтобы держать себя в тонусе, каждый день я делаю растяжку и ОФП. Плюс я подхожу к изоляции с точки зрения, что рано или поздно она закончится, а какой-то промежуток времени можно потерпеть; а терпеть — моя прямая работа, это я хорошо умею благодаря бегу.

Елена Коробкина, в 2008 году впервые выступила на международных соревнованиях:
Я считаю, что сейчас ни в коем случае нельзя раскисать и прекращать занятия спортом! Сейчас у нас у всех появилось много свободного времени, чтобы подтянуть форму и проработать свои слабые стороны. Пускай дома, но ежедневно необходимо делать физические упражнения. Физическая активность как ни что стимулирует и укрепляет нашу иммунную систему, а еще она позволяет держать фигуру в прекрасной форме. Ведь лето и пляжный сезон, а также спортивно-беговой сезон не за горами. И я очень надеюсь, что из карантина мы выйдем подтянутыми и красивыми!

Антон Тишакин, с 2018 года тренируется в «Беговом Монастыре»:
В прошлом сезоне у меня было достаточно много травм, и сейчас то самое время, когда нужно заняться укреплением своего организма и выйти из карантина здоровым. Я слежу за спортсменами мирового уровня, и если они способны оставаться дома сейчас, то и я точно смогу. Сейчас много различных баттлов в социальных сетях, это поможет вам разнообразить свои тренировки и поднять эмоциональный фон.

Тренер Бегового сообщества Павел Кондрашев:
Думаю, я никого не удивлю, если скажу, что сейчас не самое простое время. Очень важно сохранять позитивный настрой, не поддаваться апатии и продолжать тренировать в домашних условиях. Я рекомендую не менять свой привычный рабочий ритм – это поможет держать организм в тонусе, а день пройдёт продуктивнее и интереснее. Для спортивной мотивации можно завести дневник, куда вы будете записывать свои ежедневные тренировки, самочувствие, изменения веса и параметров. Это будет отличной целью выйти из карантина в прекрасной форме.

Основатель бегового сообщества и директор Московского Марафона Дмитрий Тарасов:
Организаторы забегов переживают непростые времена. Речь не только о финансовых убытках. В этой сфере заняты люди, которые горят своим делом. Мы тоже скучаем по атмосфере мероприятий, нам не хватает вдохновения, которое мы черпаем у своей аудитории. Не будет преувеличением сказать, что жизнь всей команды выстроена вокруг бегового сезона. Сейчас мы чувствуем такую же растерянность, как и наши участники.
Лично я скучаю по возможности выйти в финишный коридор: пожать руки призёрам, дать пять тем, кто финиширует даже не в первой тысяче, обнять замыкающих. В такие моменты понимаешь, для кого работаешь. Я жду дня, когда снова это почувствую. И это помогает не опускать руки.

Когда терпишь на марафоне (а у меня был и такой опыт), главное помнить — у любой дистанции есть финиш. Километры тянутся долго, но даже самый неудачный забег когда-нибудь заканчивается. Этот период тоже закончится. Постарайтесь направить свои эмоции в эту сторону. Представьте тот день, когда вы снова выйдете на полноценную тренировку или на старт. В чём побежите. Кому посвятите свои километры. Что скажете волонтёру, который наденет на вас медаль. Надеюсь, что мы вернёмся к бегу ещё более счастливыми и благодарными за то, что у нас есть такая крутая возможность — бегать.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: istockphoto.com

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