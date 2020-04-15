Что послушать в свободное время? Мотивирующие подкасты о спорте и ЗОЖ

У ворвавшегося в нашу жизнь карантина есть один существенный плюс. Вместе с ним появилось и свободное время, которое можно потратить с пользой для себя. Когда же ещё мы разом вспоминали о всех пылящихся на полке книгах и списке фильмов, которые хотели глянуть на выходных? На самом деле, чтобы расслабиться и узнать много нового о спорте и ЗОЖ, необязательно читать или смотреть. Можно просто слушать. Мы подобрали восемь мотивирующих проектов, которые вдохновят вас на активный образ жизни и расскажут обо всех его тонкостях.

«Чемпионат. Подкаст»

Где слушать? На Apple Podcasts, в приложениях на Android, плеере YouTube и официальной группе «ВКонтакте».



Главное слово в спорте можно не только прочесть, но и услышать. Журналисты Кирилл Хаит и Григорий Телингатер поделятся с вами фактами и мнениями о футболе в эфире подкастов. А если вы истинный поклонник Английской Премьер-лиги, то это точно беспроигрышный выбор. Опытные авторы «Чемпионата» уже подробно разобрали все туры сезона и рассказали о значимых фигурах, которые изменили АПЛ. К слову, про Викторию Бекхэм и разрушающую силу Гвардиолы тоже не умолчали!

TRAINED

Где слушать? На Apple Podcasts и Listen Notes.

Тем, кого не смущает английский язык, рекомендуем послушать подкаст от Nike. Его гостями становятся топовые атлеты, тренеры и учёные — люди, которые посвятили жизнь спорту. Они делятся своим отношением к любимому делу и рассказывают, как наука позволяет выжать максимум возможностей из своего тела на пути к впечатляющим результатам. И, конечно же, в TRAINED можно услышать полезные советы для начинающих спортсменов.

Карьера Романцева и жизнь Фергюсона: какие автобиографии почитать во время самоизоляции Истории мирового и отечественного спорта, от которых трудно оторваться.

Активные будни: как присоединиться к бесплатным онлайн-тренировкам Бесплатные ресурсы и фитнес-приложения, которые помогут оставаться активными на карантине.

TED Talks Здоровье

Где слушать? На официальном сайте и Apple Podcasts.



Наверняка многие уже слышали о коротких выпусках TED, в которых приглашённые эксперты выступают в роли лекторов и рассказывают об образовании и историях успеха. В отдельном направлении «Здоровье» говорят о медицине в самом широком смысле слова: от захватывающих научных открытий и регенерации до лайфхаков по поддержанию ежедневного здоровья. К слову, каждый подкаст длится недолго — от 10 до 20 минут — и сопровождается видео с русскими субтитрами.

«Побежали?!»

Где слушать? На официальном сайте, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.



В эфире подкаста сошлись бывалый журналист с небольшим беговым опытом Марина Шиняева и профессиональный марафонец Игорь Лисник. Вместе они говорят о беге доступным языком и раскладывают по полочкам всё то, в чём необходимо разбираться как начинающим, так и более матёрым спортсменам. Подключившись к «Побежали?!», вы узнаете, как не бросить тренировки во время пандемии (или хотя бы постараться), правильно подобрать кроссовки и правильно отдыхать.

Фото: istockphoto.com

BeardyBuilding

Где слушать? На официальном сайте и Apple Podcasts.



Роман Юрьев и Андрей Барышников иронично назвали свой проект бородокастом. Однако в эфире поднимаются темы, интересные не только щетинистым бодибилдерам, но и любительницам фитнеса. Раз в две недели ведущие рассуждают друг с другом о правильном питании, занятиях с гирями, стретчинге, гаджетах и даже бане после тренировок. Кстати, Роман и сам является профессиональным инструктором и основателем школы фитнеса. Он не понаслышке знает, о чём говорит.

Не стоят на месте: 7 новых технологий в беговых кроссовках Новинки и прорывы, которые ожидают нас в 2020 году.

Железные картины: 7 фильмов о бодибилдинге всех времён Они точно не дадут скучать без спортзала в этом апреле.

Fitness + Technology

Где слушать? На официальном сайте и Apple Podcasts.



Этот англоязычный подкаст раскрывает совершенно иную сторону фитнеса. Выпуски точно будут интересны тем, кто превратил спортивные начинания в бизнес или только собирается это сделать. Бессменный ведущий Брайан О’Рурк берёт интервью у влиятельных людей в индустрии и расспрашивает их о всех деталях внутренней кухни. Например, о новых технологиях в спорте и методах продвижения собственного фитнес-бренда.

«ЗОЖ в большом городе»

Где слушать? На официальном сайте и Apple Podcasts.



Русскоязычный подкаст однозначно привлекает внимание громким названием. Лозунг у проекта тоже звучный и мотивирующий: «Любая здоровая привычка должна быть в удовольствие, а ЗОЖ – основой продуктивности и хорошего настроения». Не поспоришь! Ведущие Ольга Балога и Евгения Голенко деликатно знакомят слушателей с активным образом жизни. Они обсуждают с гостями новинки из мира тренировок, важность режима дня и полноценного сна, а также говорят о красоте и долголетии.

Фото: istockphoto.com

«Бег Вреден»

Где слушать? На Apple Podcasts, Яндекс.Музыке и в плеере YouTube.

Изюминка этого подкаста заключается в том, что ведущие записывают его на улице. И не потому что им не нравится сидеть в студии или нет возможности купить микрофон на стойке. Они заставляют себя выходить из дома и создавать выпуски в любую погоду так же, как и настоящие фанаты спорта отправляются на тренировку, невзирая на преграды и лень. Раз в неделю ребята вещают о фитнесе, беге и спортивных трендах простыми словами.