Без спортзалов и диет. Как модели Эмили Ратаковски удаётся поддерживать точёную фигуру

Эмили Ратаковски – известная супермодель, а с недавних пор ещё и актриса. По мнению поклонников со всего мира, девушка является обладательницей совершенного тела и соблазнительных форм. Разглядывая фотографии Эмили, можно подумать, что она с утра до ночи пропадает в спортзале и соблюдает строжайшую диету. Но это не так. Ратаковски не признаёт фитнес, отвергает диеты и придерживается единственного принципа – всего должно быть в меру.

Рацион: сбалансированная пища и вкусности по настроению

Эмили старается питаться сбалансированным меню, в котором есть всё: белки, углеводы и жиры. Утро она обычно начинает с чашки кофе и любимой выпечки, напоминающей круассан, только гораздо более жирной. Днём – лёгкий обед, салат или сэндвич. Всё это можно приправить свежим овощным соком. Вечером Ратаковски не ставит себе ограничений. Это могут быть суши, итальянская паста или ужин, приготовленный дома.

Творить на кухне Эмили обожает и старается делать это как можно чаще. Она нередко готовит сама, поэтому следит за количеством соли, сахара и специй, попадающих в блюдо. Супермодель не скрывает, что любит есть мясо. По её словам, она не будет сидеть над тарелкой обыкновенного салата. Помимо прочего, Ратаковски тщательно следит за водным балансом организма.

Думаю, периодически можно позволять себе лишнего. Я не схожу с ума по чипсам, но люблю побаловать себя кексом или круассаном по утрам. Очень важно давать себе послабления, но вместе с тем думать о том, что входит в продукты, чем именно ты питаешься.

Вечерами Ратаковски часто выходит в свет и вполне спокойно относится к паре коктейлей или бокалу вина. Но откуда с таким питанием у неё плоский живот и сияющая кожа?

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Вместо тренажёров — прогулки и йога

Стоит отметить, что Ратаковски чертовски повезло с генами. Она пошла в маму, которая и в 67 лет сохранила подтянутую фигуру. Отчасти поэтому девушка может позволить себе не пропадать целыми днями в фитнес-центре. Но это не значит, что модель вообще не уделяет времени поддержанию формы.

В свободное от работы время Эмили предпочитает отвлечься и расслабиться, поэтому ищет занятия, которые были бы не только полезными, но и весёлыми. Живя в тёплой Калифорнии, Ратаковски часто совершает долгие прогулки на природе.

У меня нет тренера, я не хожу в зал. Мы гуляем с подругами, выбираемся в пешие походы. Пожалуй, это всё. Я не повёрнута на фитнесе. В моей индустрии меня можно назвать белой вороной.

Девушка признаётся, что в зале может продуктивно заниматься только в половине случаев. На групповых тренировках она отвлекается и начинает болтать. Топ-модель любит танцевальные классы, так как музыка помогает ей сосредоточиться.

Помимо прогулок и танцев, Ратаковски раз в неделю занимается йогой. Вот, пожалуй, и весь набор активностей для заботы о фигуре. Заниматься Эмили предпочитает в вечернее время: это помогает снять стресс после суматошного дня и хорошо заснуть, не прибегая к снотворному.

Баланс души и тела

Ратаковски считает, что главное – оставаться в гармонии с самим собой. Если хочется заказать тайскую кухню и наесться до отвала, сидя на диване перед телевизором, не надо себе в этом отказывать. Правда, потом придётся обуздать пыл, чтобы не набрать килограммы.

Я за баланс во всём. Пусть это звучит банально, но я верю, что психическое и физическое здоровье неотделимы друг от друга.

Для расслабления Эмили не занимается медитацией, но следует нескольким простым правилам. Она ограничивает время в социальных сетях и фильтрует информацию, поступающую извне. Девушка сидит в «Инстаграме» только час в день и выключает уведомления. Сейчас модель пишет серию эссе — творческая деятельность помогает ей отвлечься от суеты. Порой Ратаковски вечерами остаётся дома, предпочитая спокойствие светским мероприятиям и вечеринкам.

Наследственность играет большую роль в прекрасной форме Эмили, поэтому её рецепт красоты подойдёт не всем. Но пара советов от модели всё равно могут быть полезны. Сочетайте приятное с полезным, получая удовольствие от физической активности, не загоняйте себя в строгие рамки и слушайте себя.

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