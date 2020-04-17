Прогресс не заставит ждать, если избавиться от этих недочётов.

Что я делаю не так? 5 типичных ошибок в отжиманиях от пола

В настоящее время домашние тренировки стали особенно популярны. Чаще всего для них подбирают базовые упражнения, которые прорабатывают несколько групп мышц одновременно и не требуют использования инвентаря. Всё это можно сказать и про классические отжимания от пола. При правильном выполнении они в первую очередь задействуют грудные мышцы, а также трицепсы, дельтовидные мышцы и кор.



Но что делать, если вы уделяете отжиманиям достаточно внимания и времени, а прогресса всё ещё нет? Вероятнее всего, проблема кроется в неправильной технике. Вместе с тренером World Class Александром Карповым рассказываем о пяти типичных ошибках в одном из наиболее популярных упражнений.

Неподготовленность

Принято считать, что отжимания являются простым упражнением с собственным весом даже для новичков. На самом деле, большинство проблем с техникой возникает из-за физической неподготовленности и банальной нехватки силы.

Александр: Если новичок сразу начнёт делать сложные отжимания, есть большая вероятность, что он просто не сможет выполнить необходимое количество раз и не сделает их правильно. Соответственно эффективность упражнения будет низкая. Помимо силы грудных мышц, дельтовидных и мышц рук для полноценных отжиманий важно подготовить мышцы кора.

Фото: istockphoto.com

Поэтому, прежде чем приступить к классическому варианту выполнения, попробуйте начать с подготовительных и приводящих упражнений. Среди них:

планка на прямых руках;

приведение лопаток в планке на прямых руках;

отжимания от скамейки или с опорой на колени;

удержание позы в нижней точки при отжиманиях;

отжимания в 1/3 движения — в верхней части.

Они значительно снизят нагрузку и научат включать в работу нужные группы мышц.

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Неправильная постановка рук и локтей

Довольно часто неопытные спортсмены расставляют локти в стороны, а кисти при этом повёрнуты пальцами друг к другу. Если смотреть сверху, то тело в таком положении похоже на букву «Т». Эта ошибка приводит к неправильному распределению нагрузки. Плечи перенапрягаются, а трицепсы и грудь остаются не при делах — появляется риск травмировать плечевой сустав.

Александр: В классическом варианте кисти расположены чуть шире плеч и под плечевыми суставами, лопатки приведены, зафиксированы анатомически правильные изгибы позвоночника. Мы опускаемся вниз, сгибаем руки в локтевых суставах, продолжаем удерживать лопатки приведёнными и сохраняем положение спины. Локти направлены примерно под углом в 45-50 градусов от туловища. Затем плавно возвращаемся наверх. Амплитуда движений будет зависеть от уровня подготовки, в идеале — до касания грудью пола.

Фото: istockphoto.com

Тело не образует прямую линию

Ещё две довольно распространённые погрешности — прогиб в пояснице и оттопыренный таз. В обоих случаях техника выполнения грубо нарушается, потому что во время отжиманий тело должно копировать анатомически правильное положение позвоночника. Примерно то, которое мы принимаем, когда стоим на ногах. При этом важно следить, чтобы естественные изгибы не увеличивались.

Александр: Необходимо чувствовать, что вес тела располагается на руках, лопатки всё время соединены и сохраняется правильное положение спины. Запомните, отказные повторения — это когда вы неспособны выполнять упражнение в правильной технике.

Поясничный прогиб происходит из-за того, что в процесс не включён пресс, а ведь его нужно напрягать. Неправильное положение таза тоже появляется, когда мышцы кора по ошибке расслаблены. Если вы позволите ягодицам выпирать, то перенесёте лишнюю нагрузку на поясницу и плечи. А это, в свою очередь, приведёт к болезненным ощущениям.

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Черепашья шея

Голову и шею во время отжиманий следует держать в естественном положении: они продолжают правильную линию позвоночника, о которой мы говорили. Неверно и, более того, опасно опускать шею и голову вниз, ближе к полу. В таком случае перенапрягаются шейные позвонки. При самом неприятном исходе это чревато накапливаемыми травмами.

Фото: istockphoto.com

Погоня за количеством, а не за качеством

Большое количество отжиманий с маленькой амплитудой окажется попросту бесполезным и не проработает тело. Поэтому новоиспечённым спортсменам лучше обратить внимание на качество.

Александр: Всё опять же упирается в текущий уровень физической подготовленности — новички бывают разные. Начинать можно с любого количества, будь это одно повторение или 21. Увеличивать их можно сразу, как только сможете, но без нарушения техники. Кстати, возможно добавлять нагрузку в отжиманиях не только за счёт числа подходов, но и с помощью дополнительного отягощения или сопротивления, смены времени отдыха и темпа выполнения.

Помните, что качественное выполнение упражнения всегда максимально полное. Поэтому старайтесь опускать грудь как можно ниже, насколько хватает именно ваших сил. А затем поднимайтесь на выдохе. Да, так будет куда сложнее, но прогресс не заставит ждать.