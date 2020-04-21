Культуризм в прошлом. Зачем шестикратный Мистер Олимпия Йейтс избавился от горы мышц

Но экс-бодибилдеру всё ещё удаётся оставаться в форме.

В 90-х годах англичанин Дориан Йейтс считался одним из лучших бодибилдеров на планете. За этот период он шесть раз подряд становился победителем значимых соревнований по культуризму «Мистер Олимпия», которые проводятся под эгидой Международной федерации бодибилдинга. У Дориана были проработаны абсолютно все части тела: от большой грудной мышцы и бицепса до бедренных и икроножных мышц.

Сейчас «инстаграм» экс-культуриста насчитывает более миллиона подписчиков, но сам он выглядит далеко не так, как раньше.

Почему известный бодибилдер решил избавиться от былой формы?

Одной из причин похудения стали многочисленные травмы, которые преследовали культуриста на протяжении всей карьеры. В 1997 году Дориан прямо перед соревнованиями порвал плечевую мышцу, но всё равно решил принять участие в конкурсе. Ему удалось залечить травму лишь хирургическим способом. В 35 лет спортсмен принял решение уйти «на пенсию», но спустя 22 года находится в прекрасной форме. Хоть и не в такой, как раньше.

Сам Йейтс объясняет это тем, что он решил заняться джиу-джитсу. Для японского боевого искусства не нужно обладать большими мускулами. Дориан в целом и не скрывает того, что после завершения карьеры хотел намеренно похудеть.

Здесь нет ничего удивительного. Во-первых, у меня было достаточно много травм. Я сам хотел уменьшиться в размерах, потому что занялся джиу-джитсу. Там не нужно быть огромным. Я очень хотел попробовать себя в этом. Друзья вовсе говорили, что мне пора играть в гольф.

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Чем занимается Йейтс сейчас?

На данный момент экс-культурист проживает в Испании и активно занимается йогой. В его владении есть тренажёрный зал и целая компания, которая производит спортивное питание. Также мужчина ведёт различные тренинги, мастер-классы и персональные тренировки для бодибилдеров.

В одном из интервью спортсмен рассказал, что ему приходилось тренироваться с тяжёлыми весами всю осознанную жизнь, причём практически без перерыва. Теперь же он начал развивать гибкость и дыхание.

Сейчас я понял, что мне лучше не поднимать тяжёлый вес, потому что так я могу добить себя. Стараюсь придерживаться активного образа жизни. Я хочу и в старости быть в состоянии двинуть рукой.

Помимо йоги, Дориан практикует езду на велосипеде. Мужчина переодически посещает спортивный зал и работает с лёгкими гантелями в 20 килограммов. А вместо изматывающих силовых тренировок он предпочитает уделять внимание сердечно-сосудистой системе и делать интенсивное кардио на тренажёрах.

Бывший культурист кардинально поменял образ жизни. Он выпустил автобиографию под названием «История бойца», где поделился собственным опытом. Дориан Йейтс продолжает работать над собой, но большие мышцы и бодибилдинг ему больше не интересны.

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