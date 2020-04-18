От Reebok до Gucci и Louis Vuitton. Сколько стоят кроссовки Конора Макгрегора

Известный во всём мире боец MMA Конор Макгрегор всегда старался выглядеть особенно. В его гардеробе есть и костюмы тройки, и шуба Gucci, и Louis Vuitton. Конор продумывает до мелочей каждый лук – посмотрите, например, на его пиджак, в котором он пришёл на пресс-конференцию, где встретился с Флойдом Мейвезером. На ирландце – классический костюм, но главная фишка – в узоре. Если посмотреть на пиджак поближе, то полоска – это бесконечно повторяющаяся надпись ««F**k you», предназначенная сопернику.

«Чемпионат» уже писал о том, сколько стоят костюмы ирландца. Но огромное внимание боец уделяет и своим ногам, а точнее – выбору кроссовок. Недавно Макгрегор представил миру коллаборацию с Reebok, но в его коллекции есть и более пафосная обувь. Выясняем, сколько стоит купить кроссовки, как у Конора.

Мужчина на миллион. Сколько стоят виски и костюмы Макгрегора? 30 минут на ринге vs 10 часов шопинга. Считаем, во сколько Конору Макгрегору обходится его имидж.

Reebok

Модель: Reebok Zig Kinetica.

Цена: 9-12 тыс. рублей.

В феврале состоялся релиз кроссовок Reebok Zig Kinetica, а главным лицом рекламы стал именно Конор. Компания сделала мультипликационный ролик, в котором Макгрегор превращается в игрушку и разносит разных чудовищ.

Эта модель кроссовок – не именная модель ирландца, но для него компания сделала расцветку с черным верхом и красным низом.

С подиума в кадр: топ-модели, которые снялись в кино и похвастались изящной фигурой Некоторые из них даже удостоились главных ролей.

Макгрегор вообще любит Reebok – в его «инстаграме» можно найти и классические кроссовки этой фирмы:

Модель: Reebok classic.

Цена: около 5 тыс. рублей.

Модель: Reebok Classic Canvas.

Цена: 5-6 тыс. рублей.



А вот модель подороже. Эти кроссовки компания представила в рамках сотрудничества с хип-хоп артистом Кендриком Ламаром.

Модель: Reebok x Kendrick Lamar Classic Leather.

Цена: около 10 тыс. рублей.

Reebok: от кроссовок с гвоздями до инновационных технологий в мире спорта Почти 130 лет назад Джозеф Фостер захотел заняться бегом и создал бренд, покоривший весь мир.

Nike и Adidas

Без кроссовок главных игроков рынка, Конор, естественно, не обходится. В коллекции ирландца есть модели и от Nike, и от Adidas.



Здесь на ирландце «эирмаксы» – именно с этой модели беговые кроссовки стали носить не только спортсмены.

Модель: Nike Air Max 90 SE.

Цена: от 9 до 12 тыс. рублей.

Модель: Nike Air Max 90.

Цена: от 9 до 12 тыс. рублей.

А вот эти кроссовки – под осеннюю погоду: здесь и дополнительная молния, и усиленная подошва, и водоотталкивающий верх из кожи и синтетики.

Модель: Nike Air Max 95 Sneakerboot.

Цена: около 11 тысяч рублей.

Технологический допинг: в модели кроссовок от Nike теперь нельзя бегать марафоны Именно в таких Элиуд Кипчоге установил мировой рекорд.

Есть у Конора и Air Max покруче – гибридная модель Air Max Plus 1998-го года и Air Vapomax 2016-го.

Модель: Nike Air Vapormax Plus.

Цена: от 14 до 17 тыс. рублей.

Без Adidas Макгрегор тоже не обошёлся – вот лёгкие кроссовки Конора для занятия спортом.

Модель: Adidas Climacool.

Цена: около 10 тыс. рублей

Люксовые бренды: Lois Vuitton, Gucci и другие

Ну и куда без дорогих моделей в гардеробе. Вот, например, белые кроссовки Louis Vuitton, отлично сочетающиеся со спортивным костюмом.

Модель: Louis Vuitton V.N.R. в белой расцветке.

Цена: около 78 тыс. рублей

А вот модель этого же бренда, но попроще.

Модель: Louis Vuitton Frontrow Sneaker.

Цена: около 50 тыс. рублей.

«Давай же, Ирландия!» Конор отдал € 1 млн на борьбу с пандемией и призвал закрыть страну Пакьяо купил для людей на родных Филиппинах 600 тысяч масок, а Нганну прорекламировал антисептик. Противостояние бойцов с коронавирусом.

Есть у Макгрегора и обувь от Gucci. Этот дом моды славится необычными вещами, а кроссовки на Коноре – ещё одно подтверждение этого факта. Только посмотрите на эту вышивку.

Модель: Gucci Ace Floral Jacquard.

Цена: от 17 до 36 тыс. рублей.



А эти кроссовки с тигром выглядят чуть проще, однако цена говорит об обратном.

Модель: Gucci Ace.

Цена: около 40 тыс. рублей

Макгрегор покупает обувь и чуть менее раскрученных брендов (но от этого не менее дешёвых).

Модель: Filling Pieces Low Top.

Цена: 16-17 тыс. рублей

Модель: Hermes Jimmy.

Цена: около 40 тыс. рублей

Внимание к деталям – важная часть образа Макгрегора. И выбор кроссовок только добавляет ощущения, что у Конора с чувством стиля всё в полном порядке.