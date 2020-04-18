Полезная выпечка: 5 рецептов праздничных ПП-куличей

От традиционного блюда не придётся отказываться, даже если вы на диете.

В это воскресенье пройдёт Пасха, и кто-то уже начал готовиться к ней заранее. В преддверии праздника во многих домах сейчас красят варёные яйца и украшают куличи посыпкой. Однако те, кто придерживается строгих принципов питания, не могут позволить себе насладиться обыкновенной сладкой выпечкой без угрызений совести. Но выход есть даже из такой ситуации. Мы подготовили пять полезных рецептов традиционного пасхального блюда, которые точно не навредят фигуре. Найдётся вариант и для веганов!

Диетический кулич из ржаной муки и творога

Ржаная мука грубого помола — неотъемлемый компонент полезной выпечки. Он используется даже в рационе для диабетиков, поскольку рожь является медленным углеводом и расщепляется постепенно, не вызывая скачков глюкозы в крови.

Фото: istockphoto.com

Ингредиенты:

ржаная мука грубого помола — 150 г;

яйца — 2 шт;

творог — 200 г;

мёд — 1 столовая ложка;

сода — 1 чайная ложка;

лимонный сок — 1 чайная ложка;

ванильный экстракт — 1/2 чайной ложки;

сухофрукты и орехи по вкусу;

йогурт без добавок — 100 мл;

желатин — 1 чайная ложка.

Способ приготовления

Кладём в миску муку, яйца, творог, мёд, соду, лимонный сок и ванильный экстракт. Все ингредиенты перемешиваем и добавляем к ним сухофрукты. Замешиваем тесто и кладём его в заранее смазанную маслом форму. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на час.

В это время отдельно смешиваем йогурт с желатином, при желании можно добавить немного мёда. Остывший кулич поливаем получившимся кремом и украшаем орехами и сухофруктами по вкусу.

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Кокосовый кулич

Чтобы разнообразить вкус пасхальной выпечки, можно поэксперемнтировать с натуральными сиропами, декором, видами муки и масла. Так, например, можно запросто приготовить кулич с кокосовым вкусом и манящим запахом.

Ингредиенты:

апельсин — 1 шт;

мука кокосовая — 1/2 столовой ложки;

тапиоковый или кукурузный крахмал — 2 столовых ложки;

яйца — 2 шт;

натуральный кленовый сироп — 3-4 столовых ложки;

ванилин;

кокосовое масло — 1 чайная ложка;

сода (гашенная лимонным соком) — 1/2 чайной ложки;

орехи кешью — 1/2 стакана;

изюм, курага, кокосовая стружка по вкусу;

вода — 4 столовых ложки;

лимонный сок — 1 чайная ложка.

Способ приготовления

Готовим сок и цедру из цельного апельсина, а затем добавляем к ним два желтка, сироп, ванилин, кокосовое масло и гашенную соду. С помощью миксера взбиваем белки в пену, наливаем в уже получившуюся массу и аккуратно перемешиваем снизу вверх. Туда же кладём муку и крахмал, снова перемешиваем. Напоследок добавляем в тесто изюм и курагу.

Разогреваем духовку до 170 градусов, смазываем форму для кулича кокосовым маслом. Кладём в неё тесто так, чтобы оно заполняло 3/4 объёма, и запекаем примерно течение часа. Точное время будет зависеть от размера формы.

Для крема заранее замачиваем орехи кешью в течение 2-3 часов. Потом взбиваем их в блендер с водой, сиропом, ванилином и соком лимона. Выкладываем получившуюся массу на кулич и украшаем орехами, изюмом и кокосовой стружкой.

Фото: istockphoto.com

Орехово-цитрусовые куличи с клюквой

В тесто для кулича принято класть изюм, но его вполне можно заменить клюквой в паре с любимыми орехами. Так к традиционному вкусу выпечки добавятся новые необычные нотки.

Ингредиенты:

цельнозерновая пшеничная мука — 200 г;

кукурузная мука — 50 г;

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

сода —1/2 чайной ложки;

тростниковый сахар — 50 г;

соль и ванильный сахар по вкусу;

корица — 1 чайная ложка;

миндаль — 70 г;

клюква вяленая — 70 г;

кокосовое масло — 15 мл;

апельсин — 1 шт;

вода — 50-150 мл.

Способ приготовления

Просеиваем муку и добавляем к ней в миску тростниковый и ванильный сахар, соль, разрыхлитель, соду, корицу, рубленый миндаль и клюкву. С апельсина снимаем цедру и добавляем её к сухим ингредиентам вместе с соком апельсина и маслом. Перемешиваем и, если нужно, наливаем немного воды, чтобы довести тесто до нужной консистенции.

Кладём тесто в небольшие одноразовые формы и ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на полчаса. Готовность можно проверять с помощью зубочистки. Когда куличи остынут, можно полить их глазурью.

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Морковно-яблочные куличи в виде маффинов

Если вы по какой-то причине не любите есть куличи стандартного размера, то тесто для них можно залить в маленькие формы для маффинов. Вкус от этого точно не испортится.

Ингредиенты:

овсяная мука — 85 г;

рисовая мука — 65 г;

тростниковый сахар — 40 г;

кокосовая стружка — 40 г;

морковь — 75 г (1/2 большой);

яблоко — 150 г (одно большое);

лимон — 1/4;

сода — 1/2 чайной ложки;

ваниль — 1 чайная ложка;

оливковое масло — 30 г;

цукаты или изюм — 2 г.

Способ приготовления

Смешиваем в миске все сухие ингредиенты, кроме сахара. Измельчаем яблоки и морковь и смешиваем их в другой чаше с лимоном, маслом и сахаром. После этого соединяем всё получившееся воедино и добавляем цукаты или изюм по вкусу.

Если тесто выходит слишком густым, добавьте пару столовых ложек воды. Раскладываем его в формы для маффинов и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке на протяжении 45-60 минут.

Фото: istockphoto.com

Веганский кулич с бананом

Веганы подходят к выбору блюд с особой серьёзностью. Они следят за тем, чтобы в пище не было продуктов животного происхождения. Причём речь идёт не только о мясе, но и о яйцах и молоке. К счастью, пасхальный кулич можно испечь и без них.

Ингредиенты:

банан — 1 шт;

мука — 250 г;

овсяное молоко — 200 мл;

сахар — 100 г;

соль — 1/2 чайной ложки;

растительное масло — 30 мл;

изюм — 50 г;

разрыхлитель — 10 г;

лимонная или апельсиновая цедра по желанию – 20 г;

сахарная пудра — 100 г;

минеральная вода — 250 мл;

лимонный сок — 5 мл;

декор. ⠀

Способ приготовления

Разминаем банан ступкой или вилкой. Добавляем к нему цедру цитруса, молоко, масло, сахар, соль, разрыхлитель и перемешиваем все ингредиенты. Просеиваем через сито муку и постепенно вмешиваем в основную массу. Напоследок равномерно добавляем изюм. Около часа выпекаем тесто при 180 градусах в форме с бумагой, смазанной маслом.

Для приготовления глазури смешиваем в маленькой кастрюле сахарную пудру, минеральную воду и лимонный сок. Варим на медленном огне до загустения. Когда кулич остынет, украшаем его получившейся массой и декором.