Как в 42 выглядеть молодо и свежо? Бьюти-секреты звезды «Дикого ангела» Наталии Орейро

Актриса съедает по плитке шоколада в день, и при этом может похвастаться здоровой кожей и тонкой талией.

Наталия Орейро почти не изменилась со времен выхода на экраны «Дикого ангела», а ведь это было больше 20 лет назад. Сейчас на лице у уругвайской звезды всего пара морщин, а ее телу позавидуют многие девушки.

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Кожа – показатель здоровья

Даже горжусь, что мне 42 года. Да, у меня есть морщины, но я без них не могу — я актриса. Мимика для меня важна. Поэтому я не делала пластических операций и серьезных косметологических процедур.

Орейро считает, что главный секрет в красивой коже – регулярность. Здоровый цвет лица, отсутствие морщин и акне достигается тщательным уходом, среди которого обязательным пунктом стоит снятие макияжа перед сном.

— Кожа должна отдыхать! – говорит она в интервью Peopletalk. Так что актриса сначала смывает тушь (с помощью профессионального масла для снятия макияжа или натурального масла, например кокосового или миндального). Затем очищает кожу гелем (чтобы снять избыток масла с лица). Далее наносит тоник для сужения пор, ночной крем, крем для кожи вокруг глаз и губ.

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Каждый месяц Наталия посещает косметолога, к которому ходит ещё со времён, когда была подростком. Тогда Рози Флом помогла ей справиться с акне, и с тех пор Орейро постоянно ходит только к ней. Визит к косметологу обходится двумя простыми процедурами – либо чисткой, либо лазером. Кроме этого, Флом подбирает для звезды необходимую уходовую косметику.

Главное средство в косметичке Орейро – солнцезащитный крем. Как признается певица, без него она не может обойтись: «Крем с SPF 50 (а если очень солнечно, то с SPF 100) всегда со мной, в любое время года, в любой стране, — делилась она. — Я стараюсь выбирать даже увлажняющие кремы с UV-фильтрами.

Красивые волосы

Раньше Наталия часто экспериментировала с прическами: была и блондинкой, и огненно-рыжей, и даже ходила с голубым цветом. Как она говорит, у нее с детства были хорошие волосы, но после стольких покрасок и постоянных причесок на съёмках им все равно требуется тщательный уход. Здесь нет особого секрета – Наталия регулярно делает питательные маски и, в свободные от работы дни, старается обходиться без стайлинга.

Здоровое питание и плитка шоколада в день

После рождения сына Орейро поправилась на 30 кг, но за 2,5 года смогла прийти в форму без строгих диет – она их не любит. «Когда сидишь на них, всегда есть риск сорваться», — говорит она.

Наталия взяла себя в руки и исключила все мучное, жирное и сладкое, стала пить больше воды и сбалансированно питаться. Когда цель была достигнута, она стала позволять себе есть шоколад, потому что, как признается звезда, это ее самая большая слабость – в день она съедает по плитке.

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Основу рациона Орейро составляют преимущественно овощи. Как она говорит, если заглянуть к ней в холодильник, там всегда будет сыр тофу, помидоры и тыква. А вот мясо там не найти – Наталия уже почти 20 лет его не ест. Видимо, борщ на этом видео был постный.

Ежедневная активность

Красивая фигура без спорта – это зачастую что-то из области фантастики. Орейро регулярно тренируется, а если у нее нет времени на полноценное занятие, она отдает предпочтение йоге, танцам или езде на велосипеде.

Мне важно не сидеть на месте. Я люблю движение.

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