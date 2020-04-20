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Тренер из Польши прославился, став выглядеть старше на 15 лет. Он просто покрасил бороду

Тренер из Польши накачался и стал выглядеть старше
Елена Кузнецова
Поляк Ладзиак «состарил» себя и стал копией «танцующего миллионера». Потом ему это надоело
Фитнес-тренер накачался, покрасил волосы в белый и в 35 стал выглядеть на 50.
Lifestyle / Фитнес 0

Большинство людей гонятся за тем, чтобы выглядеть моложе своих лет, но герой нашего сегодняшнего рассказа сознательно «состарил» себя и превратился в копию «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки. Знакомьтесь, Павел Ладзиак, или, как он сам себя называет, Польский Викинг. Рассказываем, как он пришёл к такой жизни и зачем вообще ему это было надо.

Павел – фитнес-тренер из Варшавы, спортом увлёкся ещё в 16 лет. Занимался самостоятельно у себя дома и в школьном спортзале, нарастил мышечную массу.

Затем, к сожалению, меня поглотила сумасшедшая молодость. Когда возраст приблизился к 30, я понял, что не могу выглядеть хуже, чем во времена юности, и решил собой заняться.

Ладзиак действительно за 15 лет растерял форму и нарастил пузико.

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Как стать копией Вакки: накачаться, отрастить бороду и покраситься в белый

Ладзиак начал свой путь к накаченному и красивому телу в 2012 году и, глядя на фотографии «до и после», невозможно сказать, что это один и тот же человек. Программу выглядеть не хуже, чем во времена юности, он не только выполнил, но и перевыполнил. Парень рассказывает, что до сих пор помнит, как начинал, и рад тому, каким стал сейчас. Он не собирается сдавать позиции, потому что не хочет возвращаться к прошлой жизни.

Слава к нему пришла в 35 лет, но дело было не в мускулах, а в белых волосах. Ладзиак и не догадывался, что станет поразительно похож на «танцующего миллионера». Просто он рано начал седеть, и вид чёрно-серых волос ему пришёлся не по вкусу. Павел решил полностью перекрасить волосы в белый, и ему понравилось. Теперь, не зная его истории, нереально угадать, сколько парню на самом деле лет. 45 или, быть может, все 50, а то и ближе к 60?

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Ладзиак «состарился» в 35 лет, сейчас ему уже 38. О сходстве с Джанлукой Вакки поляк узнал от поклонников в соцсетях.

Джанлука кажется приятным парнем, я бы хотел так выглядеть в его возрасте. Мы с ним в чём-то похожи, я тоже люблю окружать себя женщинами, но храню верность только одной.

Ладзиак быстро оброс подписчиками в «Инстаграме», стал известным в Польше и за её пределами и начал воплощать в жизнь свои мечты. Если раньше он работал фитнес-инструктором, то сейчас ведёт блог, мотивирует людей заниматься спортом и держать себя в форме. А ещё он основал собственный бренд мужской косметики для волос и бороды и запустил линию спортивной одежды.

Преображение в викинга

Сейчас Ладзиак вполне доволен своей жизнью – он здоров, счастлив, занимается любимым делом, у него прекрасная семья, растёт сын. Кстати, жена Магда тоже не всегда была спортивной красавицей – начала худеть после 30, под руководством мужа. Результат налицо.

В последнее время Ладзиак перестал красить волосы в пепельный белый и экспериментирует с цветами – то серый, то блонд, то каштановый. Возможно, ему надоели постоянные сравнения с Джанлукой Вакки и теперь он решил отойти от образа ветреного повесы? С другим цветом волос Павел действительно стал выглядеть не как старик с шикарным телом, а как настоящий викинг. Седые волосы или нет, в любом случае блогер в 38 выглядит гораздо лучше, чем в свои 25 или 30.

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