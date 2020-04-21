Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Главная / Lifestyle / Статьи /

Как заниматься йогой во время путешествий? Личный опыт блогера Анико, красивые асаны, фото

Вдохновляющая йога во время путешествий
Полина Иноземцева София Михайлова
,
Йога на краю света. Поразительные асаны блогерши-путешественницы Анико
Сложнейшие элементы в разных точках земного шара. От такого захватывает дух.
Lifestyle / Путешествия 0

Блогер Анна Сологуб, более известная под псевдонимом Анико, начала заниматься йогой 14 лет назад. С тех пор эта практика стала неотъемлемой частью жизни девушки. Она регулярно занимается и много путешествует. И, конечно же, делится с аудиторией вдохновляющими и завораживающими фотографиями из поездок.

Начало йогического пути

Анико практикует направление, которое называется виньяса флоу, или йогу в динамическом потоке. Движения, которые выполняет девушка, сопровождаются правильным дыханием. В отличие от других видов йоги, виньяса флоу отличается плавной последовательностью асан. Эту особенность можно заметить в видео-роликах тренировок — блогер часто выкладывает их в своём «инстаграме».

По словам Анико, йога приходит в жизнь тогда, когда человек к этому готов. Первые занятия у Анны проходили прямо в офисе. Она оставалась там после работы и тренировалась по несколько часов. Естественно, сначала мало что получалось, а тело совсем не слушалось. Но, как призналась девушка в одном интервью, она чувствовала, что на правильном пути.

Я очень плохо слышала своё тело и совсем не понимала, что такое йога. Но по тому невероятному состоянию наполненности, трансформации, которое я испытывала после практики, я интуитивно чувствовала, что это правильный путь.

Фото: instagram.com/anikoyoga/

В какой-то момент блогер бросила йогу и не занималась ей на протяжении последующих пяти лет. У Анико родились двое детей, к тому же за это время она переехала во Францию. Вторая попытка окунуться в практику случилась тогда, когда девушка поняла, что не может встать в простой мостик. Именно с этого момента появилось более осознанное отношение к тренировкам.

Фото: instagram.com/anikoyoga/

Изначально Анна начала заниматься для того, чтобы прийти в форму и ощущать себя комфортно в своём теле. Она прошла курсы у президента Французской ассоциации йоги Жерара Арно.

Завораживающая йога: как освоить сложные и красивые асаны
Достичь идеальной гибкости и удивить ею других – не так уж и просто, но вполне реально.

Прогресс и понимание красоты собственного тела

Позже обычные занятия йогой вылились в нечто большее. В 2013 году Анико начала преподавать. Сейчас она проводит различные мастер-классы и ведёт специализированные курсы. Помимо этого, блогер регулярно организовывает йога-туры в живописные места у океана. Например, на индонезийский остров Бали и индийский Гоа.

Фото: instagram.com/anikoyoga/

За годы тренировок у Анны сформировалось своё понятие красоты. Она считает, что тело привлекательно тогда, когда оно наполнено интеллектом и отражает проделанную работу. И речь идёт не о бесцельно надутых в качалке мышцах, с которыми ты ничего не можешь сделать, а о по-настоящему умном теле.

Отважная экстрим-модель Ангела Николау – девушка на вершине мира
От её фотографий кружится голова. В прямом смысле слова.

В каких уголках планеты уже побывала Анико?

Вместе с йогой Анико побывала уже во многих странах. В каких только локациях она не вставала в сложнейшие позы. Не так давно блогер опубликовала снимок, на котором она стоит на голове на льду Финского залива. К слову, Ширшасана — это сложнейшая стойка, она упоминается как царь всех асан.

Фото: instagram.com/anikoyoga/

Также Анна практиковала йогу в Грузии: как на улицах старых городов, так и на крыше зданий. Под одним из фото, сделанном в селе Квариати, девушка написала, что, на самом деле, она не делит жизнь на работу и отдых. И все её путешествия — это часть любимого дела, которое вдобавок приносит доход.

Фото: instagram.com/anikoyoga/

На наш взгляд, одно из самых необычных мест для занятий йогой — это города Греции. Ведь на фоне традиционных построек из белого камня жителям намного привычнее видеть любителей паркура, нежели приверженцев изящных практик.

Фото: instagram.com/anikoyoga/

Во Франции Анико тоже изведала множество локаций. Асаной на фоне Эйфелевой башни дело не закончилось, и летом прошлого года девушка практиковала йогу в поле, а вокруг неё паслось целое стадо овец.

Любовь блогера к йоге доказывает, что, когда тебе действительно нравится чем-то заниматься, ты будешь получать удовольствие от этого дела в любой точке земного шара. А красоту можно найти и в четырёх стенах, даже когда вокруг бегают дети и требуют твоего внимания.

Куда поехать после карантина? Тест
Узнаем, что вам подходит больше: ленивые пляжи или прогулочная Европа.
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Популярные материалы
Нечего скрывать: как выглядят современные арабские девушки без хиджабов
Нечего скрывать: как выглядят современные арабские девушки без хиджабов
От Reebok до Gucci и Louis Vuitton. Сколько стоят кроссовки Конора Макгрегора
От Reebok до Gucci и Louis Vuitton. Сколько стоят кроссовки Конора Макгрегора
TOP 3
Как правильно приготовить полезный фреш? Свежие соки помогут укрепить иммунитет
Как правильно приготовить полезный фреш? Свежие соки помогут укрепить иммунитет
Тренды
Топ продуктов, которые нужно купить, чтобы самоизоляция прошла вкусно
Топ продуктов, которые нужно купить, чтобы самоизоляция прошла вкусно
Тренды
Результативная тренировка дома с минимальным инвентарём. Прокачка не хуже, чем в зале
Видео
Результативная тренировка дома с минимальным инвентарём. Прокачка не хуже, чем в зале
Фитнес
© championat.com 2000–2020