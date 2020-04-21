Йога на краю света. Поразительные асаны блогерши-путешественницы Анико

Блогер Анна Сологуб, более известная под псевдонимом Анико, начала заниматься йогой 14 лет назад. С тех пор эта практика стала неотъемлемой частью жизни девушки. Она регулярно занимается и много путешествует. И, конечно же, делится с аудиторией вдохновляющими и завораживающими фотографиями из поездок.

Начало йогического пути

Анико практикует направление, которое называется виньяса флоу, или йогу в динамическом потоке. Движения, которые выполняет девушка, сопровождаются правильным дыханием. В отличие от других видов йоги, виньяса флоу отличается плавной последовательностью асан. Эту особенность можно заметить в видео-роликах тренировок — блогер часто выкладывает их в своём «инстаграме».

По словам Анико, йога приходит в жизнь тогда, когда человек к этому готов. Первые занятия у Анны проходили прямо в офисе. Она оставалась там после работы и тренировалась по несколько часов. Естественно, сначала мало что получалось, а тело совсем не слушалось. Но, как призналась девушка в одном интервью, она чувствовала, что на правильном пути.

Я очень плохо слышала своё тело и совсем не понимала, что такое йога. Но по тому невероятному состоянию наполненности, трансформации, которое я испытывала после практики, я интуитивно чувствовала, что это правильный путь.

Фото: instagram.com/anikoyoga/

В какой-то момент блогер бросила йогу и не занималась ей на протяжении последующих пяти лет. У Анико родились двое детей, к тому же за это время она переехала во Францию. Вторая попытка окунуться в практику случилась тогда, когда девушка поняла, что не может встать в простой мостик. Именно с этого момента появилось более осознанное отношение к тренировкам.

Фото: instagram.com/anikoyoga/

Изначально Анна начала заниматься для того, чтобы прийти в форму и ощущать себя комфортно в своём теле. Она прошла курсы у президента Французской ассоциации йоги Жерара Арно.

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Прогресс и понимание красоты собственного тела

Позже обычные занятия йогой вылились в нечто большее. В 2013 году Анико начала преподавать. Сейчас она проводит различные мастер-классы и ведёт специализированные курсы. Помимо этого, блогер регулярно организовывает йога-туры в живописные места у океана. Например, на индонезийский остров Бали и индийский Гоа.

Фото: instagram.com/anikoyoga/

За годы тренировок у Анны сформировалось своё понятие красоты. Она считает, что тело привлекательно тогда, когда оно наполнено интеллектом и отражает проделанную работу. И речь идёт не о бесцельно надутых в качалке мышцах, с которыми ты ничего не можешь сделать, а о по-настоящему умном теле.

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В каких уголках планеты уже побывала Анико?

Вместе с йогой Анико побывала уже во многих странах. В каких только локациях она не вставала в сложнейшие позы. Не так давно блогер опубликовала снимок, на котором она стоит на голове на льду Финского залива. К слову, Ширшасана — это сложнейшая стойка, она упоминается как царь всех асан.

Фото: instagram.com/anikoyoga/

Также Анна практиковала йогу в Грузии: как на улицах старых городов, так и на крыше зданий. Под одним из фото, сделанном в селе Квариати, девушка написала, что, на самом деле, она не делит жизнь на работу и отдых. И все её путешествия — это часть любимого дела, которое вдобавок приносит доход.

Фото: instagram.com/anikoyoga/

На наш взгляд, одно из самых необычных мест для занятий йогой — это города Греции. Ведь на фоне традиционных построек из белого камня жителям намного привычнее видеть любителей паркура, нежели приверженцев изящных практик.

Фото: instagram.com/anikoyoga/

Во Франции Анико тоже изведала множество локаций. Асаной на фоне Эйфелевой башни дело не закончилось, и летом прошлого года девушка практиковала йогу в поле, а вокруг неё паслось целое стадо овец.

Любовь блогера к йоге доказывает, что, когда тебе действительно нравится чем-то заниматься, ты будешь получать удовольствие от этого дела в любой точке земного шара. А красоту можно найти и в четырёх стенах, даже когда вокруг бегают дети и требуют твоего внимания.