Что произойдёт с вашим телом, если есть на ночь каждый день

Вместе с экспертом «Чемпионата», нутрициологом и фитнес-консультантом Андреем Семешовым разбираемся, как поздние ужины влияют на организм и есть ли те, кому они подходят.

Вопрос, который волнует многих людей, садящихся на диету в стремлении к фигуре мечты: во сколько можно ужинать? В самых экстремальных рекомендациях всё просто — не позже 18:00 и точка! А что делать тем, кто, например, приходит с работы домой ближе к полуночи? Или тем, кто привык просыпаться к полудню и к шести часам вечера только-только начинает набирать темп? Похудеть не судьба? Конечно же, судьба. Просто нужно понять общие принципы и подстроить методику под себя.

Предлагаю разобраться с вопросом раз и навсегда и выяснить, каким будет оптимальное время ужина именно в вашем случае. Заодно расскажу, что приключится с теми, кто будет есть на ночь постоянно. Проверил на себе.

Подсчёт калорий: всё решает математика

Давайте сразу примем за аксиому тот факт, что мы набираем и теряем вес исходя из баланса съеденных и потраченных калорий. Кто мало ест и много двигается — будет худеть. Поклонники фаст-фуда и дивана, соответственно, наоборот. Если оставить за скобками случаи тяжёлых заболеваний, исключений из этого правила нет.

Тогда, может быть, ночью наш метаболизм останавливается и всё съеденное переходит в жир? Мы же спим, не двигаемся, энергию не тратим. Согласен, сперва звучит логично, но только если не знать физиологию. В реальности же наше тело тратит энергию круглосуточно, без перерывов на сон. Это называется «базовый метаболизм». Даже когда мы лежим с закрытыми глазами, процесс не останавливается. Но стоит нам принять сидячее положение, расход немного увеличивается. Встали и пошли — энергозатраты опять повышаются.

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В соотношении базового метаболизма и бытовой активности перевес отнюдь не в пользу второго. У тех, кто не привык утруждать себя физкультурой, соотношение будет примерно 80/20. То есть 80% процентов суточного расхода энергии никак не связаны с тренировками и сном. Да и оставшиеся 20 (или больше, если вы регулярно занимаетесь) по большому счёту тоже слабо соотносятся с режимом отдыха. Потренировались вы утром, поели после обеда — организм в любом случае посчитает всё по отдельности и подведёт баланс. Результат увидите на весах — плюс либо минус.

Более того, можно ориентироваться даже не на суточное соотношение калорий, а на недельное. Скажем, с понедельника по среду вы питались умеренно и много занимались спортом. А с четверга по воскресенье наоборот: больше внимания уделяли еде, а не физкультуре. Так вот если созданный в начале недели дефицит калорий окажется больше, чем профицит в конце, то итоговый результат на весах всё же порадует. Так что нет поводов переживать из-за того, что вы плотно поужинали. Если в течение дня вы много двигались, провели тренировку, а калории, съеденные перед сном, укладываются в дневную норму, всё будет хорошо.

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Сон не ставит метаболизм на паузу

С точки зрения калорийно-энергетической математики всё в порядке: есть на ночь можно. Но можно не всегда значит оптимально. Ночью обмен веществ замедляется и переваривание пищи прекращается, так ведь? Если бы это было действительно так, то человечество до сегодняшнего дня вряд ли бы дотянуло. Процесс переваривания пищи, особенно богатой жирами, может растягиваться на десять часов и больше. То есть те, кто стремится засыпать в 23:00 на совсем пустой желудок, должен встать из-за стола в час дня. И ведь мы говорим про пищеварение только в желудке, а есть и другие отделы, в которых процесс продолжается.

Тогда, может быть, во время сна организм тормозит пищеварение принудительно и оставляет попавшую внутрь еду без должного внимания? И эта версия не нашла подтверждения в результате научных экспериментов. Если некоторое замедление и происходит, то оно носит некритичный характер. К тому же ряд исследований показывает, что секреция желудочного сока наиболее интенсивно происходит в промежутке между 22:00 и 02:00. Причём не важно, спит в этот момент человек или нет.

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И всё же плотный ужин перед сном — это вредно?

Мне могут возразить: плотный ужин мешает нормально заснуть и не даёт выспаться. Такое вполне возможно! Здесь на первый план выходят индивидуальные особенности, предпочтения и привычки. Дело в том, что наш организм спроектирован с огромным запасом прочности и фантастической приспособляемости. Примеров масса. Возьмём из той же сферы пищеварения.

Допустим, те, кто придерживается вегетарианства или веганства, вдруг съедят кусок мяса. И совершенно справедливо пожалуются на тяжесть в желудке и другие неприятные симптомы. Вывод — мясо для нас вредно и противоестественно? Вовсе нет. Просто тело этих людей приспособилось иначе и разучилось выделять те ферменты, которые необходимы для переваривания животной пищи. Но если вегетарианцы начнут по чуть-чуть возвращать мясные блюда в рацион, то организм заново перестроится и вскоре неприятная симптоматика исчезнет.

Так есть на ночь вредно или нет? С точки зрения композиции тела, всё будет решать потребление и расход калорий в течение дня и недели. Поэтому нужно прислушаться к себе. Например, провести нехитрый эксперимент. Пару вечеров плотно поужинать, а в следующие два дня ограничиться лёгким перекусом за 2-3 часа до отхода ко сну. И сравнить собственные ощущения: в каком случае вам удалось лучше выспаться и восстановиться. Так вы сможете наиболее компетентно ответить на вопрос про еду на ночь, опираясь на потребности организма, а не на страшилки про голодание после после шести.

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И на десерт: личный опыт интервального голодания

Метод интервального голодания 16/8 известен давно, у него много адептов. Суть в том, что на приемы пищи отводится только восемь часов из 24. В классическом понимании это выглядит так. Проснулись, позавтракали, потом обед и ужин — и всё это нужно вместить в указанный интервал. То есть если первый приём пищи пришёлся на 9:00, то ужин — на 17:00. Дальше — 16-часовой перерыв на «голодание». Почему в кавычках? Потому что помним, что пища может переваривается в реальности и десять часов.

Такая диета рассчитана на то, что за восемь часов нормальный человек не сможет затолкать в себя слишком большое число калорий и похудеет. Однако практика показывает, что в реальности можно успешно толстеть и на интервальном голодании, если не контролировать калорийность. Особенно налегая на сладкое и жирное.

Фото: istockphoto.com

После поездки в Европу я сначала находился на самоизоляции индивидуальной, а потом уже и на всеобщей. И провёл в квартире уже пять недель. Это негативно сказалось на режиме дня. В какой-то момент я поймал себя на том, что засыпаю под утро и просыпаюсь к полудню. Придерживаться в таком расписании стандартного пищевого режима здорового питания не так просто. Поэтому я решил попробовать метод 16/8. Только вот эти восемь часов приходились впритык к засыпанию. То есть я плотно ужинал половиной, реже третью всей дневной калорийности. Поскольку при этом старался съедать столько, сколько трачу, даже чуть меньше, то по итогам двух недель весы показали -1 кг. Видимо, переборщил с домашними тренировками. Но я, к счастью, прекрасно засыпаю с полным желудком. А вот затея ложиться в кровать натощак восторгов никогда не вызывала. А у вас?