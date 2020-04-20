Юный Ди Каприо, Майкл Джордан и Тупак. 7 фильмов о баскетболе, которые надо посмотреть

То, что весь мировой спорт сейчас стоит на паузе, не мешает нам смотреть блистательные фильмы о нём. В баскетболе и вокруг него всегда крутится много звёзд шоу-бизнеса, так что неудивительно, что об этом виде спорта снято столько классных картин в Голливуде и не только. Драмы, триллеры, комедии, мультфильмы – любители самых разных жанров точно найдут себе что-то по душе.



Некоторые фильмы основаны на реальных событиях. Среди них есть даже российский, который точно не затеряется среди голливудских шедевров. Существует лишь один недостаток – после просмотра этих кинолент возникнет сильное желание выйти на улицу и погонять оранжевый мяч по баскетбольный площадке. Но придётся совсем немного подождать.



В нашей подборке 7 фильмов о баскетболе, которые надо посмотреть любителям этого вида спорта.

6 фильмов о хоккее, которые стоит посмотреть Кино о легендарных победах и культовых советских игроках.

«Дневник баскетболиста»

Страна: США

Год: 1995

Жанр: драма/криминал

Совсем юный Леонардо Ди Каприо и практически такой же юный Марк Уолберг снялись в шикарной криминальной драме. Кино основано на реальной истории и мемуарах Джима Кэрола.



Герой Ди Каприо – воспитанный паренёк из плохого района. Он отлично играет в баскетбол в школе и ведёт дневник обо всём, что окружает его жизнь. Он пробует запрещённые вещества, плотно подсаживается и постепенно опускается на самое дно. Вернуться к нормальной жизни уже практически невозможно.

«Тренер Картер»

Страна: США

Год: 2005

Жанр: драма

Снова история, основанная на реальных событиях. В небольшом американском городке есть талантливая баскетбольная команда. Но поступить в колледж и начать профессиональную карьеру – неосуществимая мечта для молодых парней. Остаётся думать не о баскетболе, а о том, как найти себя на улице.



Всё меняется, когда в школу приходит тренер Картер, которого играет Сэмуэль Л. Джексон. При нём команда идёт без поражений и имеет все шансы на победу в чемпионате. При этом игроки очень плохо учатся по основным предметам. Тренер запрещает им тренироваться и закрывает спортивный зал, пока они не подтянут успеваемость.

Что посмотреть? Топ-5 фильмов о легендарных спортивных победах Подборка культовых спортивных драм, основанных на реальных событиях.

«Космический джем»

Страна: США

Год: 1996

Жанр: комедия

Все, чьё детство прошло в 90-х или начале 2000-х, должны знать этот фильм. Находящийся на пике спортивный карьеры звезда НБА Майкл Джордан порадовал зрителей главной ролью в «Космическом джеме». Пришельцы с другой планеты хотят захватить планету, где живут герои этого фильма. Среди них кролик Багз Банни, который обращается к единственному человеку, способному спасти планету – самому Майклу Джордану.

«Папе снова 17»

Страна: США

Год: 2009

Жанр: комедия

Ещё одна классная комедия из Голливуда со звездой сериала «Друзья» Мэттью Пэрри и талантливым Заком Эфроном. 39-летний герой Мэттью Пэрри не слишком доволен тем, как сложилась его жизнь. Не о том он мечтал в школе, где был лучшим баскетболистом и должен был стать звездой НБА.



Тогда он выбрал семью вместо баскетбола, но сейчас судьба даёт ему невероятный новый шанс. Ему снова 17! Какой же путь он выберет теперь?

Что посмотреть? 10 культовых околофутбольных фильмов О настоящих футбольных хулиганах, реальных людях и исторических спортивных событиях.

«Его игра»

Страна: США

Год: 1998

Жанр: драма

Главный герой сидит в тюрьме, обвинённый в убийстве собственной жены. Всё очень плохо и беспросветно, но однажды ему предлагают сделку. Свобода в обмен на то, что он уговорит своего талантливого сына играть за нужный колледж.



В главных ролях – звёзды спорта и Голливуда: Дензел Вашингтон, Мила Йовович, Розарио Доусон и будущий чемпион НБА Рэй Аллен. Вы всё ещё сомневаетесь?

«Над кольцом»

Страна: США

Год: 1994

Жанр: драма

Фильм с легендарным рэпером Тупаком Шакуром в одной из главных ролей. Снят за два года до убийства музыканта. Баскетбол и криминал – традиционные атрибуты американского гетто тех времён. Что же победит – спорт или преступность? Участие Тупака сделало этот фильм культовым среди американцев. Но и без него тут есть на что посмотреть.

Железные картины: 7 фильмов о бодибилдинге всех времён Они точно не дадут скучать без спортзала в этом апреле.

«Движение вверх»

Страна: Россия

Год: 2017

Жанр: драма

Удивительно видеть российскую картину в списке лучших фильмов про баскетбол, но «Движение вверх» вполне заслуживает быть в этом рейтинге. Создатели постарались максимально воссоздать события уникальной победы сборной СССР над непобедимой командой США в финале Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году.



Некоторые критики нашли исторические несостыковки в картине, но если избавиться от снобизма и не придираться к мелочам, то вы получите крутое кино и массу эмоций от просмотра.