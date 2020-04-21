Как обустроить спортивный зал дома? Подбираем нужный инвентарь с тренером

Приближается лето, а карантин не даёт выйти в любимый тренажерный зал. Но это не повод опускать руки. Ведь небольшое фитнес-пространство можно соорудить и у себя дома. Вместе с топ-тренером сети World Class Екатериной Некрасовой мы подобрали десять предметов спортивного инвентаря, которые сделают домашние занятия более эффективными и помогут достичь красивой, подтянутой фигуры.

Коврик

На полу заниматься больно, неудобно и, в конце концов, грязно. Чтобы избежать некомфортных ощущений, купите хороший плотный коврик. Не путайте с ковриком для йоги: он намного длиннее и тоньше.

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Гантели

Это первое, на чём нужно акцентировать внимание в занятиях. Ведь без них не обходится ни одна силовая тренировка. Можно взять по несколько гантелей разной весовой категории, чтобы проработать различные мышечные группы. Второй вариант — приобрести разборные гантели. Они займут меньше места, их легко собирать и разбирать до нужного вам веса.

Фитнес-резинки

Плюсов у фитнес-резинок огромное множество: компактность, разный уровень сопротивления, возможность надеть на любые части тела и взять с собой. Особенно полезны эластичные ленты для придания упругости мышцам ног и ягодиц. Также они пригодятся тем, у кого проблемы с коленями и есть противопоказания на выполнение выпадов и приседаний.

Как тренироваться с фитнес-резинкой? Топ-5 эффективных упражнений на ноги и ягодицы Действенный сет с эспандером заставит мышцы поработать даже дома.

Трубчатый эспандер

Он представляет собой резиновую трубку из латекса с ручками на концах. Эспандер в первую очередь славится тем, что во время выполнения упражнений нагрузка распределяется по всей амплитуде движения. Отлично подходит для тренировки на мышцы спины и рук.

Резиновые петли

Это резиновые ленты различной толщины — в зависимости от сопротивления. Петли подходят для силовых тренировок и имеют более упругую текстуру, чем у трубчатого эспандера. В связи с этим они оказывают более высокое сопротивление.

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Фитбол

Большой резиновый мяч в основном используется для укрепления мышц пресса, спины, поясницы и ягодиц. В тренировках с фитболом участвуют мышцы-стабилизаторы. Это улучшает осанку и укрепляет кор. Самый ходовой размер фитбола — 65 см.

Медбол

Это утяжелитель в форме мяча с весом от 1 до 20 кг. Медбол используют в интенсивных тренировках, направленных на развитие таких показателей, как выносливость, скорость и ловкость. Он поможет разнообразить домашние занятия.

Тренируемся дома. Эффективные упражнения от фитнес-тренера Они не отнимут много времени, зато помогут держать тело в тонусе, даже если вас настигла зимняя лень.

Петли TRX

Петли для подвесного тренинга позволяют работать с весом собственного тела, но за счёт нестабильного положения в упражнения включаются абсолютно все мышечные группы. Плюс таких петель в том, что они помогают укрепить мышечный корсет и развить стабилизаторы.

Глайдинг-диски

Представляют собой небольшие круглые диски, на которых выполняются скользящие упражнения на полу. Такие занятия дают невероятную нагрузку на все мышцы, потому что приходится преодолевать силу трения. Инвентарь идеален для домашнего использования, максимально разнообразит тренировки и включит в работу те мышцы, о которых вы даже не знали.

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Массажный ролик

Цилиндрический валик для самомассажа, который поможет снять напряжение и расслабиться. С помощью ролика и давления веса собственного тела вы будете массажировать все группы мышц. Регулярно прорабатывая тело таким образом, вы сможете восстановить функциональность мышц, их упругость и эластичность.