Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Главная / Lifestyle / Статьи /

Как сейчас выглядит Джо Манганьелло? Тренировки, книга «Эволюция», «Супер Майк»

Как сейчас выглядит Джо Манганьелло?
Валерия Баринова
Как мускулистый актёр из «Супер Майка» сделал своё тело. Эволюция Джо Манганьелло
Американцу 43 года, но его физическая форма даже лучше, чем в молодости. И жена не отстаёт!
Lifestyle / Фитнес 0

С именем Джо Манганьелло знакомы все любители «Человека-паука». Там он предстал в роли Флэша Томпсона, и узнать его сейчас довольно сложно. Но помимо известной трилогии американский актёр снимался и в других фильмах, которые на слуху у поклонников кино. Например, «Супер Майк» и «Саботаж». Наибольшую популярность Джо получил благодаря роли Альсида Герво в драматическом телесериале «Настоящая кровь».

Но Манганьелло известен не только благодаря своим актёрским заслугам. Его мускулатурой восхищаются женщины и завидуют мужчины. Физическая форма Джо – результат занятий по специально разработанной методике. Именно ей он и поделился с читателями в своей книге «Эволюция»

Можно, только осторожно: как тренироваться на улице во время карантина
Рискованный воркаут-сет для тех, кто не может жить без турника во дворе.

«Бросьте вызов невозможному». Книга Манганьелло – о чём она?

В свои 43 года американский актёр уже шесть раз попадал на обложку популярного издания Men’s Health. А сейчас, по его словам, он чувствует свою лучшую форму за всю жизнь. «Бросьте вызов невозможному, — говорит он в своей книге, — не прошу людей делать то, чего они не могут. Я прошу выйти за рамки представлений о себе и своих возможностях. Именно так вы получите свою лучшую форму, а не просто хорошее тело».

Книга сопровождается фотографиями и показывает тренировки Джо. Там есть и занятия с тяжестями, и интенсивные упражнения на сердце, и диета с высоким содержанием белка.

Я не родился таким.

Это действительно так: будучи ребёнком, Джо не мог сделать ни одного отжимания или подтягивания. Но он никогда не сдавался. И после многих лет пота, слёз и крови актёр может поделиться своим опытом с читателями.

После «Человека-паука» актёр много пил и курил. Что его спасло?

Джо не всегда был известным актёром-красавчиком. После роли Флэша Томпсона в «Человеке-пауке» в далёком 2002-м Манганьелло нигде не снимался в течение четырёх лет. По его словам, тот Джо только и делал, что пил и курил, думая, что достиг уже всего. И вернуться к привычной жизни ему помог… Хоккей. Знакомый спортсмен искал спарринг-партнёра. Именно благодаря тяжёлым тренировкам Манганьелло бросил пить и устроился на работу.

7 домашних тренировок. Как не поправиться за время карантина
Для того чтобы быть в форме, необязательно выходить за порог квартиры.

2000 миль ради свидания

В 2015 году жизнь актёра стала чуть счастливее, он женился на женщине своей мечты – Софии Вергаре. Ещё до знакомства Джо говорил, что София – воплощение идеала. А как только узнал, что актриса расторгла свою помолвку, Манганьелло преодолел расстояние в 2000 миль, чтобы просто пригласить Софию на свидание. Спустя шесть месяцев пара сыграла свадьбу.

«Инстаграм» актёра пестрит фотографиями с супругой. Невооружённым взглядом видно, что чувства не ушли с годами. Жена Джо тоже следит за собой, девушка находится в прекрасной физической форме.

Несмотря на занятость, Манганьелло никогда не пропускает тренировки. Он говорит, что дисциплинированность – одна из важнейших частей поддержания хорошей физической формы.

Как тренируется Манганьелло?

Разминка

1. Присед с собственным весом

Подходы: 3
Повторы: 10
Без отдыха

Расположите стопы на ширине плеч, начинайте сгибать колени, отводя бёдра назад. Опускайтесь как можно ниже. Голову нужно держать поднятой, а спину – прямой.

2. Отжимания

Подходы: 3
Повторы: 10
Без отдыха

Упритесь в пол большими пальцами ног и ладонями. Тело держите ровно, ладони на ширине плеч. Опускайте тело, пока грудь не окажется в двух-трёх сантиметрах о пола. Затем быстро поднимите туловище.

3. Растяжка задней поверхности бедра

Подходы: 3
Повторы: 10
Без отдыха

Ложитесь на спину, поднимите одну ногу над собой. Старайтесь держать её ровно. Возьмитесь за икру, тяните ногу ближе к себе. То же самое проделайте и со второй ногой.

4. Жим над головой

Подходы: 3
Повторы: 10
Без отдыха

Согните ноги. Держите спину прямо. Хват штанги – прямой. Быстрым движением возьмите штангу на грудь и опуститесь в присед. Пятками толкайте, а руками жмите вес над головой. Удерживайте вес. Аккуратно отпустите штангу на уровень груди и сбросьте её на пол.

5.Толчок над головой

Подходы: 3
Повторы: 1,2,3…9
Без отдыха

Начало такое же, как и в жиме. Но, когда вы поднырнёте под штангу и примете её на грудь, оттолкнитесь ногами и слегка выпрыгните, а штангу выжимайте над головой. Аккуратно примите штангу обратно на грудь и спустите её на пол.

После разминки актёр приступает к проработке мышц.

6. Рывок гири одной рукой

Подходы: 1
Повторы: 10
Без отдыха

Возьмите гирю в руку, расположите руку между ног. Приседайте, пока бёдра не станут параллельно полу. Как только гиря достигнет уровня плеч, разверните руку и выжмите вес над головой до полного выпрямления руки. Присядьте и вернитесь в исходное положение. Потом сделайте это же упражнение другой рукой.

7. Жим на брусьях

Подходы: 1
Повторы: 10
Без отдыха

Расположитесь на брусьях. Медленно опускайтесь, пока руки не согнутся под прямым углом. Выжмите себя обратно наверх.

8. Бросок медбола об пол

Подходы: 1
Повторы: 10
Без отдыха

Слегка согните колени, держите медбол над головой на вытянутых руках. Согнитесь вперёд в пояснице, используя всю силу мышечного корсета, чтобы бросить мяч об пол перед собой. Поймайте мяч, когда он отскочит от пола.

9. Выпады с утяжелением

Подходы: 1
Повторы: 10
Без отдыха

Расположите мешок с песком у себя на спине. Правой ногой сделайте шаг вперёд, а левой просядь вниз. Встаньте в исходное положение. Повторяйте.

К весне готова. Эффективная женская тренировка для подтянутого тела
Упражнения в зале, которые помогут привести себя в форму за максимально короткий срок.
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Популярные материалы
Нечего скрывать: как выглядят современные арабские девушки без хиджабов
Нечего скрывать: как выглядят современные арабские девушки без хиджабов
От Reebok до Gucci и Louis Vuitton. Сколько стоят кроссовки Конора Макгрегора
От Reebok до Gucci и Louis Vuitton. Сколько стоят кроссовки Конора Макгрегора
TOP 3
Как правильно приготовить полезный фреш? Свежие соки помогут укрепить иммунитет
Как правильно приготовить полезный фреш? Свежие соки помогут укрепить иммунитет
Тренды
Топ продуктов, которые нужно купить, чтобы самоизоляция прошла вкусно
Топ продуктов, которые нужно купить, чтобы самоизоляция прошла вкусно
Тренды
Результативная тренировка дома с минимальным инвентарём. Прокачка не хуже, чем в зале
Видео
Результативная тренировка дома с минимальным инвентарём. Прокачка не хуже, чем в зале
Фитнес
© championat.com 2000–2020