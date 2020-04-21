Как мускулистый актёр из «Супер Майка» сделал своё тело. Эволюция Джо Манганьелло

Американцу 43 года, но его физическая форма даже лучше, чем в молодости. И жена не отстаёт!

С именем Джо Манганьелло знакомы все любители «Человека-паука». Там он предстал в роли Флэша Томпсона, и узнать его сейчас довольно сложно. Но помимо известной трилогии американский актёр снимался и в других фильмах, которые на слуху у поклонников кино. Например, «Супер Майк» и «Саботаж». Наибольшую популярность Джо получил благодаря роли Альсида Герво в драматическом телесериале «Настоящая кровь».



Но Манганьелло известен не только благодаря своим актёрским заслугам. Его мускулатурой восхищаются женщины и завидуют мужчины. Физическая форма Джо – результат занятий по специально разработанной методике. Именно ей он и поделился с читателями в своей книге «Эволюция»

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«Бросьте вызов невозможному». Книга Манганьелло – о чём она?

В свои 43 года американский актёр уже шесть раз попадал на обложку популярного издания Men’s Health. А сейчас, по его словам, он чувствует свою лучшую форму за всю жизнь. «Бросьте вызов невозможному, — говорит он в своей книге, — не прошу людей делать то, чего они не могут. Я прошу выйти за рамки представлений о себе и своих возможностях. Именно так вы получите свою лучшую форму, а не просто хорошее тело».

Книга сопровождается фотографиями и показывает тренировки Джо. Там есть и занятия с тяжестями, и интенсивные упражнения на сердце, и диета с высоким содержанием белка.

Я не родился таким.

Это действительно так: будучи ребёнком, Джо не мог сделать ни одного отжимания или подтягивания. Но он никогда не сдавался. И после многих лет пота, слёз и крови актёр может поделиться своим опытом с читателями.

После «Человека-паука» актёр много пил и курил. Что его спасло?

Джо не всегда был известным актёром-красавчиком. После роли Флэша Томпсона в «Человеке-пауке» в далёком 2002-м Манганьелло нигде не снимался в течение четырёх лет. По его словам, тот Джо только и делал, что пил и курил, думая, что достиг уже всего. И вернуться к привычной жизни ему помог… Хоккей. Знакомый спортсмен искал спарринг-партнёра. Именно благодаря тяжёлым тренировкам Манганьелло бросил пить и устроился на работу.

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2000 миль ради свидания

В 2015 году жизнь актёра стала чуть счастливее, он женился на женщине своей мечты – Софии Вергаре. Ещё до знакомства Джо говорил, что София – воплощение идеала. А как только узнал, что актриса расторгла свою помолвку, Манганьелло преодолел расстояние в 2000 миль, чтобы просто пригласить Софию на свидание. Спустя шесть месяцев пара сыграла свадьбу.

«Инстаграм» актёра пестрит фотографиями с супругой. Невооружённым взглядом видно, что чувства не ушли с годами. Жена Джо тоже следит за собой, девушка находится в прекрасной физической форме.



Несмотря на занятость, Манганьелло никогда не пропускает тренировки. Он говорит, что дисциплинированность – одна из важнейших частей поддержания хорошей физической формы.

Как тренируется Манганьелло?

Разминка

1. Присед с собственным весом

Подходы: 3

Повторы: 10

Без отдыха

Расположите стопы на ширине плеч, начинайте сгибать колени, отводя бёдра назад. Опускайтесь как можно ниже. Голову нужно держать поднятой, а спину – прямой.



2. Отжимания

Подходы: 3

Повторы: 10

Без отдыха

Упритесь в пол большими пальцами ног и ладонями. Тело держите ровно, ладони на ширине плеч. Опускайте тело, пока грудь не окажется в двух-трёх сантиметрах о пола. Затем быстро поднимите туловище.



3. Растяжка задней поверхности бедра

Подходы: 3

Повторы: 10

Без отдыха

Ложитесь на спину, поднимите одну ногу над собой. Старайтесь держать её ровно. Возьмитесь за икру, тяните ногу ближе к себе. То же самое проделайте и со второй ногой.

4. Жим над головой

Подходы: 3

Повторы: 10

Без отдыха

Согните ноги. Держите спину прямо. Хват штанги – прямой. Быстрым движением возьмите штангу на грудь и опуститесь в присед. Пятками толкайте, а руками жмите вес над головой. Удерживайте вес. Аккуратно отпустите штангу на уровень груди и сбросьте её на пол.



5.Толчок над головой

Подходы: 3

Повторы: 1,2,3…9

Без отдыха

Начало такое же, как и в жиме. Но, когда вы поднырнёте под штангу и примете её на грудь, оттолкнитесь ногами и слегка выпрыгните, а штангу выжимайте над головой. Аккуратно примите штангу обратно на грудь и спустите её на пол.



После разминки актёр приступает к проработке мышц.

6. Рывок гири одной рукой

Подходы: 1

Повторы: 10

Без отдыха

Возьмите гирю в руку, расположите руку между ног. Приседайте, пока бёдра не станут параллельно полу. Как только гиря достигнет уровня плеч, разверните руку и выжмите вес над головой до полного выпрямления руки. Присядьте и вернитесь в исходное положение. Потом сделайте это же упражнение другой рукой.



7. Жим на брусьях

Подходы: 1

Повторы: 10

Без отдыха

Расположитесь на брусьях. Медленно опускайтесь, пока руки не согнутся под прямым углом. Выжмите себя обратно наверх.



8. Бросок медбола об пол

Подходы: 1

Повторы: 10

Без отдыха

Слегка согните колени, держите медбол над головой на вытянутых руках. Согнитесь вперёд в пояснице, используя всю силу мышечного корсета, чтобы бросить мяч об пол перед собой. Поймайте мяч, когда он отскочит от пола.



9. Выпады с утяжелением

Подходы: 1

Повторы: 10

Без отдыха

Расположите мешок с песком у себя на спине. Правой ногой сделайте шаг вперёд, а левой просядь вниз. Встаньте в исходное положение. Повторяйте.