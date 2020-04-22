Что означают татуировки Месси? Разбираем каждую

Месси, пожалуй, самый великий футболист из числа действующих. Его узнают не только по фирменным голам, но и по татуировкам. А их больше, чем может показаться на первый взгляд.

До 2010 года у аргентинца не было ни одного рисунка на теле. Известно, что насчёт татуировок Месси советовался с Дани Алвесом – спрашивал, насколько больно их делать. Десять лет назад нападающий решился-таки набить первую и с тех пор регулярно наносит что-то новое на тело. Причём абсолютно все татуировки Месси делал один мастер – Роберто Лопес.

Месси и Лопес дружат. Футболист даже набил Лопесу татуировку с цифрой 10 (игровой номер Месси) и пригласил мастера на свою свадьбу.

Свадьба Месси и Антонеллы Рокуццо. Как это было Лео Месси и Антонелла Рокуццо сыграли свадьбу года. Всё, что нужно знать о том, как прошла церемония.

А Лопес повесил у себя в салоне объявление: «Если не хотите, чтобы было больно при нанесении татуировки, то не говорите плохо о Месси».

Но перейдём к гиду по татуировкам Месси:

Портрет матери

Это была первая татуировка аргентинца. В 2010 году он набил на спине портрет мамы, которую зовут Селия. Нападающий много раз говорил, что она сыграла важнейшую роль в его карьере. Кстати, на «Чемпионате» была опубликована большая статья о родителях Месси.

Фото: из личного архива Лионеля Месси

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Руки сына

На икроножной мышце левой ноги изображены руки Тьяго – первого сына, который родился в 2012 году. Чуть ниже набито сердце с именем Тьяго.

Фото: Lucas Uebel/Getty Images

Кстати, недавно он забил дебютный гол за детскую команду «Барселоны».

Кинжал, роза, крылья

Всё на той же левой ноге раньше можно было увидеть кинжал, розу и крылья. Они находились на голени (с другой стороны от рук Тьяго). Эти три образа часто встречаются на татуировках, и за эти рисунки Месси тролили в социальных сетях.

Фото: Corbis/Getty-Images

Мяч и номер

В 2016-м Лионель закрасил эту часть ноги чёрным цветом (стало похоже на гетру). Нападающий объяснил это нежеланием демонстрировать сыну символы насилия. В результате остались лишь классический футбольный мяч и число 10. Под этим номером Месси выступает за «Барселону» и сборную с сезона-2008/2009.

Фото: Arroyo Moreno/Getty Images

Даты рождения

На левой ноге поверх руки сына можно увидеть четыре даты:

24-06-87 – день рождения Месси

26-02-88 – день рождения Антонеллы (жена Месси)

02-11-12 – день рождения Тьяго (первый сын)

11-09-15 – день рождения Матео (второй сын)

Фото: AMA/Getty Images

На правой ноге Месси указны эти же даты, но уже с именами. А ещё с датой рождения третьего сына – Чиро.

Иисус

Месси редко говорит о религии. Если это всё-таки случается, то даёт понять, что верит в бога. Изображение Иисуса на предплечье – самая крупная татуировка на теле футболиста.

Фото: Corbis/Getty Images

Витраж храма

На правой руке Месси есть ещё одна фотография, связанная с религией. На локте изображён витраж собора «Саграда Фамилья», символа Барселоны.

Фото: Getty Images

Лотос

Сбоку от витража набит лотос. Этот цветок известен тем, что появляется даже в болотной мутной воде. В духовном мире он символизирует перерождение и чистоту.

Карта

Здесь же рядом продолжение темы – карта города Росарио c изображением сетки пересекающихся проспектов и бульваров. Поверх карты изображены чётки. Католические чётки называются Разарий. От этого слова, кстати, и пошло название родного города Месси.

Фото: Joan Valls/Getty Images

Часы и шестерёнки

У запястья правой руки изображены старые часы и шестерёнки. В этой композиции часы символизируют необходимость жить настоящим. Шестерёнки напоминают о том, что время нельзя повернуть вспять.

Фото: Gabriel Rossi/Getty Images

Корона

На обеих ногах Месси указана дата рождения его жены, но есть ещё четыре татуировки, которые обращены к супруге. Прежде всего речь про корону (забавно, что это символ мадридского «Реала»). Похожая татуировка присутствует и на руке у Антонеллы.

Фото: Getty Images

Римские цифры

Другая парная татуировка – на пальцах. Римские цифры XXX-VI-XVII означают дату свадьбы – 30.06.17. Эти символы Месси и Антонелла набили сразу после свадьбы.

Фото: из личного архива Лионеля Месси

Глаз

На предплечье правой руки Месси можно обнаружить большой глаз Антонеллы. Месси знаком с ней с пятилетнего возраста, поэтому на теле футболиста столько отсылок к жене.

Фото: Joan Valls/Getty Images

Губы

В 2017 году Месси упомянул о новой татуировке. Вскоре появились фотографии, на которых было видно что-то красное у бедра. А после того как Месси забил три гола в ворота «Эспаньола», он оголил торс настолько, что стало видно татуировку полностью. Это оказались губы его жены.

Фото: instagram.com/barca__catalan

На «Чемпионате» была опубликована и статья, в которой собраны самые необычные татуировки спортсменов: