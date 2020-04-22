Что означают татуировки Месси? Разбираем каждую

Месси, пожалуй, самый великий футболист из числа действующих. Его узнают не только по фирменным голам, но и по татуировкам. А их больше, чем может показаться на первый взгляд.
До 2010 года у аргентинца не было ни одного рисунка на теле. Известно, что насчёт татуировок Месси советовался с Дани Алвесом – спрашивал, насколько больно их делать. Десять лет назад нападающий решился-таки набить первую и с тех пор регулярно наносит что-то новое на тело. Причём абсолютно все татуировки Месси делал один мастер – Роберто Лопес.
Месси и Лопес дружат. Футболист даже набил Лопесу татуировку с цифрой 10 (игровой номер Месси) и пригласил мастера на свою свадьбу.
А Лопес повесил у себя в салоне объявление: «Если не хотите, чтобы было больно при нанесении татуировки, то не говорите плохо о Месси».
Но перейдём к гиду по татуировкам Месси:
Портрет матери
Это была первая татуировка аргентинца. В 2010 году он набил на спине портрет мамы, которую зовут Селия. Нападающий много раз говорил, что она сыграла важнейшую роль в его карьере. Кстати, на «Чемпионате» была опубликована большая статья о родителях Месси.
Фото: из личного архива Лионеля Месси
Руки сына
На икроножной мышце левой ноги изображены руки Тьяго – первого сына, который родился в 2012 году. Чуть ниже набито сердце с именем Тьяго.
Фото: Lucas Uebel/Getty Images
Кстати, недавно он забил дебютный гол за детскую команду «Барселоны».
Кинжал, роза, крылья
Всё на той же левой ноге раньше можно было увидеть кинжал, розу и крылья. Они находились на голени (с другой стороны от рук Тьяго). Эти три образа часто встречаются на татуировках, и за эти рисунки Месси тролили в социальных сетях.
Фото: Corbis/Getty-Images
Мяч и номер
В 2016-м Лионель закрасил эту часть ноги чёрным цветом (стало похоже на гетру). Нападающий объяснил это нежеланием демонстрировать сыну символы насилия. В результате остались лишь классический футбольный мяч и число 10. Под этим номером Месси выступает за «Барселону» и сборную с сезона-2008/2009.
Фото: Arroyo Moreno/Getty Images
Даты рождения
На левой ноге поверх руки сына можно увидеть четыре даты:
24-06-87 – день рождения Месси
26-02-88 – день рождения Антонеллы (жена Месси)
02-11-12 – день рождения Тьяго (первый сын)
11-09-15 – день рождения Матео (второй сын)
Фото: AMA/Getty Images
На правой ноге Месси указны эти же даты, но уже с именами. А ещё с датой рождения третьего сына – Чиро.
Иисус
Месси редко говорит о религии. Если это всё-таки случается, то даёт понять, что верит в бога. Изображение Иисуса на предплечье – самая крупная татуировка на теле футболиста.
Фото: Corbis/Getty Images
Витраж храма
На правой руке Месси есть ещё одна фотография, связанная с религией. На локте изображён витраж собора «Саграда Фамилья», символа Барселоны.
Фото: Getty Images
Лотос
Сбоку от витража набит лотос. Этот цветок известен тем, что появляется даже в болотной мутной воде. В духовном мире он символизирует перерождение и чистоту.
Карта
Здесь же рядом продолжение темы – карта города Росарио c изображением сетки пересекающихся проспектов и бульваров. Поверх карты изображены чётки. Католические чётки называются Разарий. От этого слова, кстати, и пошло название родного города Месси.
Фото: Joan Valls/Getty Images
Часы и шестерёнки
У запястья правой руки изображены старые часы и шестерёнки. В этой композиции часы символизируют необходимость жить настоящим. Шестерёнки напоминают о том, что время нельзя повернуть вспять.
Фото: Gabriel Rossi/Getty Images
Корона
На обеих ногах Месси указана дата рождения его жены, но есть ещё четыре татуировки, которые обращены к супруге. Прежде всего речь про корону (забавно, что это символ мадридского «Реала»). Похожая татуировка присутствует и на руке у Антонеллы.
Фото: Getty Images
Римские цифры
Другая парная татуировка – на пальцах. Римские цифры XXX-VI-XVII означают дату свадьбы – 30.06.17. Эти символы Месси и Антонелла набили сразу после свадьбы.
Фото: из личного архива Лионеля Месси
Глаз
На предплечье правой руки Месси можно обнаружить большой глаз Антонеллы. Месси знаком с ней с пятилетнего возраста, поэтому на теле футболиста столько отсылок к жене.
Фото: Joan Valls/Getty Images
Губы
В 2017 году Месси упомянул о новой татуировке. Вскоре появились фотографии, на которых было видно что-то красное у бедра. А после того как Месси забил три гола в ворота «Эспаньола», он оголил торс настолько, что стало видно татуировку полностью. Это оказались губы его жены.
Фото: instagram.com/barca__catalan
На «Чемпионате» была опубликована и статья, в которой собраны самые необычные татуировки спортсменов: