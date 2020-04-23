Почему американцы так любят арахисовую пасту?

Разбираемся, есть ли польза в продукте, который едят чуть ли не в каждом голливудском фильме.

Арахисовая паста (или масло, что, в общем-то, одно и то же) – не только одно из любимейших лакомств американцев, её можно смело назвать частью культуры. В США потребляют более 300 тысяч тонн арахисового масла в год – бутерброды с этим лакомством едят в любое время дня и ночи, а количество баночек на полках магазинов поражает разнообразием. Его едят с хлебом и джемом (классический вариант, так хорошо знакомый нам по американским фильмам), с фруктами, с беконом (да, необычное сочетание, но многим приходится по вкусу), из него пекут печенье и даже делают хумус. Почему же этот продукт настолько популярен в Америке?

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В чём причины популярности арахисовой пасты в США?

Хотя родина арахиса – Южная Америка, в США он появился окольными путями, через Африку, когда вместе с рабами на континент стали привозить и новые продукты. В Гражданскую войну популярность арахиса возросла – его клали в пироги, из него делали напитки наподобие кофе и даже использовали как заменитель шоколада. Солдатам понравилось новая еда, и после войны она стала распространяться по всем штатам, жареный арахис продавали на каждом углу. В виде пасты арахис стали потреблять только в конце XIX века, когда первый патент на приготовление пасты из жареного арахиса получил канадец Марцеллус Эдсон.

Через 15 лет, в 1898 году известный физиотерапевт и вегетарианец Джон Келлог запатентовал свой способ приготовления. Арахисовое масло поначалу считалось здоровой пищей для богатых – Келлог (прежде всего он известен как изобретатель кукурузных хлопьев) ввёл его в меню своего санатория. Пожилые пациенты без зубов не могли пережёвывать мясо, а арахисовая паста стала для них источником белка. Позже Келлог осознал коммерческий потенциал разработки и начал продавать установки по приготовлению масла в продуктовые магазины и дорогие кафе.

Фото: istockphoto.com

В начале XX века была запатентована первая машина для фабричного производства арахиса, и в 1904 году арахисовое масло впервые представили на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Примерно в то же время арахис как сельскохозяйственная культура начинает вытеснять хлопок (который как раз страдал от нашествия долгоносика). Арахисовое масло перешло из разряда пищи для богатых в популярный продукт для перекуса, а в Первую мировую войну прочно вошло в рацион армии. В 1920-х годах началось массовое производство пасты, и вскоре производители нашли способ увеличить срок годности. Популярность пасты стала бить все рекорды, когда в неё стали добавлять много сахара, а во время Великой депрессии калорийные и дешёвые бутерброды с арахисовым маслом стали вообще незаменимой, а для многих и единственной доступной едой.

Депрессия прошла, войны тоже, но арахисовое масло уже настолько полюбилось американцам, что стало одним из главных фирменных блюд. Потребление арахисового масла растёт в США с каждым годом.

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Арахисовое масло в американской культуре

Вместе с тем арахисовое масло стало проникать в культуру американцев, в 1916 году на свет появился персонаж Мистер Арахис – сначала как эмблема одной из компаний, но вскоре он стал считаться талисманом всего арахисового производства. Вы наверняка могли где-то видеть улыбающийся арахис в монокле и цилиндре.

Его изображали на плакатах во Вторую мировую войну, позже его задействовали в различных рекламных роликах. Журнал The New Yorker издал множество зарисовок с этим персонажем. Недавно жизнь мистера Арахиса трагически оборвалась (к этому событию приурочили рекламный ролик, показывающий его героическую смерть), но его место занял потомок – Малыш Арахис.

Голливуд тоже не остаётся в стороне – есть немало фильмов, в которых сцены с арахисовым маслом стали по-настоящему культовыми. Например, можно вспомнить сцену из фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк», где герой Брэда Питта впервые пробует арахисовое масло. Или сцену из «Войны миров», в которой герой Тома Круза хочет накормить своих детей такими бутербродами.

Да что там сцены, есть целые фильмы. Например, не так давно на экраны вышел фильм «Арахисовый сокол» — там главный герой, мечтающий стать борцом, берёт себе такую кличку, потому что постоянно ест арахисовое масло. Или фильм 1985 года «Решение с арахисовым маслом», в котором этот продукт является секретным ингредиентом средства для восстановления роста волос.

В чём польза арахисового масла?

Арахисовое масло – калорийная и сытная пища и, конечно, перебарщивать с ним не стоит. Но вместе с этим оно может быть полезно для людей, занимающихся спортом, особенно для культуристов и всех, кто пытается увеличить мышечную массу.

Всё дело в том, что арахис содержит много белка — 24 грамма на 100 грамм продукта, при этом белок легко усваивается. Полностью мясную пищу им, конечно, не заменить, но паста из него помогает восстанавливать организм после тренировки, сохраняет здоровье кожи и волос.

Кроме того, арахисовая паста – источник жирных кислот, которые укрепляют сердечную мышцу, снижают уровень холестерина и положительно влияют на нервную систему. Помимо этого, она содержит богатый комплекс витаминов и минералов (В1, В2, А, У, ЗЗ, фолиевая кислота, кальций, магний, фосфор, калий, железо).

В общем, такое масло может оказаться очень полезным перекусом, если употреблять его с умом. Даже те, кто не слишком увлекаются спортом, могут легко заменить обычный чай с бутербродами на бутерброд с арахисовым маслом и цельнозерновым хлебом. Благодаря высокому содержанию клетчатки и белка такая пища отлично утолит голод без переедания, но в день рекомендуют съедать не больше столовой ложки.

Фото: istockphoto.com

Стоит также обращать внимание на состав пасты – натуральный продукт содержит только арахис и соль, а вот сахара или усилителей вкуса в полезной пасте быть не должно. Также не стоит покупать пасту, содержащую пальмовое, рапсовое, хлопковое или другое растительное масло.

По мнению диетолога и нутрициолога Анны Берсеневой, натуральное арахисовое масло не принесёт вреда, если есть его в разумных количествах и обязательно сопровождать один из приёмов пищи порцией клетчатки.

Анна: Что касается арахисовой пасты, здесь самое главное — качество. Потому что калории калориям рознь. И калории из орехов, бобовых, растительных продуктов и масел, на самом деле, качественные. В том случае, когда мы говорим про хорошую арахисовую пасту, в ней нет сахара, сиропов, дополнительных искусственных ароматизаторов и добавок. Если это перетёртый арахис — в нём нет ничего страшного, если употреблять умеренно. Допустим, бутерброд из цельнозернового хлеба с арахисом на завтрак — вполне себе допустимо. Но когда мы используем такие плотные, достаточно жирные продукты в рационе, должно быть и необходимое количество клетчатки. То есть, если мы знаем, что отдаём предпочтение арахисовой пасте в этот день, в один из приёмов пищи нужно съесть зелёный листовой салат.