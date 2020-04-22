«Я забыла, что такое болезни»: 94-летняя гимнастка Каас летает на брусьях и крутит сальто

Гимнастика считается тем видом спорта, в котором рано начинают и рано заканчивают, а 20-летних девушек называют ветеранами. Немке Джоанне Каас 94 года, и она открыто насмехается над стереотипами. Седовласая бабушка в зелёном бархатном трико порхает на брусьях, выполняет стойку на руках, делает колесо и стоит на голове. Война и политика разрушили её мечты об олимпийском пьедестале, но любовь к гимнастике взяла верх. Старушка из Книги рекордов Гиннесса ежедневно тренируется и не знает, что такое таблетки. Каас уверена, что день, когда она не подойдёт к брусьям, станет для неё последним в жизни.

Гимнастика под запретом

Джоанна родилась в 1925 году в Германии, которая тогда ещё называлась Веймарской республикой. Девочка по примеру родителей и старших сестёр занималась гимнастикой и получала от этого огромное удовольствие. В 9 лет она впервые выступила на соревнованиях, но тренеры серьёзных перспектив не увидели. С началом Второй мировой войны о спорте и вовсе пришлось забыть.

По окончании войны гимнастика в Германии оказалась под запретом, поэтому спортивная и энергичная девушка пробовала свои силы в гандболе и даже стала чемпионкой ГДР. Позднее любимое дело Джоанны перестало быть вне закона. Спортсменка вернулась в зал, но уже в качестве тренера. Женщина получила профильное образование в университете, помогала в подготовке атлеток и тренеров и написала известный учебник по гимнастике. Среди её учениц были чемпионки ГДР, участницы чемпионатов мира и Олимпийских игр. Всё это время Каас параллельно работала учительницей физкультуры в школе.

Я вам не бабушка: пенсионерка, которая в 63 даст фору любому У Лесли Максвелл уже трое внуков, а она всё ещё тренируется пять раз в неделю.

Фермер победил в ультрамарафоне в 61 год, потому что не знал, что на дистанции можно спать Но Клифф Янг не забрал ни одного приза.

Как интернет превратил бабушку в звезду?

В 1963 году Джоанна вышла замуж за тренера Герхарда Кааса и сосредоточилась на воспитании троих дочерей. Казалось, дело идёт к спокойной старости, но страсть к гимнастике взяла верх. В 56 лет женщина в компании двух давних приятельниц возобновила тренировки и начала выступать на ветеранских соревнованиях. Медали, аплодисменты, места на пьедестале – всё, чего она не смогла добиться в юности, стало реальностью спустя полвека.

С 1982 года Каас каждый день посвящала тренировкам и успешно выступала в различных возрастных категориях, однако настоящая слава пришла к ней лишь спустя 30 лет. Организаторы этапа Кубка мира в Коттбусе пригласили пожилую гимнастку для участия в показательных выступлениях, и ролики с упражнениями на брусьях и ковре собрали миллионы просмотров в интернете. В том же году 86-летняя Джоанна вошла в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая действующая гимнастка планеты.

Как 71-летняя бабушка побила мировой рекорд в полумарафоне? Теперь мы будем болеть за неё на забеге в Берлине.

Люди не верят, что старушка способна на такое

То, что эта бабушка творит на параллельных брусьях высотой 1,6 метра, выглядит впечатляюще даже без скидки на возраст. Махи ногами, переходы, стойка на руках вниз головой, горизонтальный упор на руках и элегантный соскок – программы Каас неизменно приводят зрителей в восторг. А в вольных упражнениях гимнастка ещё делает сальто и крутит колесо. Неудивительно, что многие пользователи отказываются верить в её заявленный возраст. Однако специалисты Книги рекордов Гиннесса провели проверку и констатировали: Джоанна Каас действительно родилась в 1925 году.

Больше всего я горжусь одной победой. Мне тогда было 84 года, и в моей категории не оказалось соперниц. Тогда я соревновалась в возрастной группе 70-75 и всё равно стала первой.

Dominik Bindl/Getty Images

А от вопросов о риске получения травмы спортсменка только отмахивается. Она считает, что постоянные тренировки являются лучшей профилактикой падений, которые часто случаются с людьми в возрасте. Сама Джоанна уже много лет не принимает никакие таблетки и чувствует себя прекрасно.

10 эффектных шпагатов от профессиональных гимнасток. Выбираем самую впечатляющую растяжку Эти девушки точно знают, как использовать свою гибкость.

Танцы, плавание, прыжок с парашютом. В чём секреты долголетия Каас?

Несколько лет назад феноменальная немецкая пенсионерка потеряла мужа. У неё четверо внуков и уже есть правнуки, но свою уникальную бабулю они видят редко. Помимо поездок на ветеранские соревнования, Каас путешествует по всему миру с мотивационными выступлениями для пожилых людей. «Я вообще забыла, что такое болезни, пока меня не продуло под кондиционером в гостинице в Сингапуре», — смеётся жизнерадостная старушка.

Касс называет секретом долголетия постоянную активность. Она уверена, что в любом возрасте главное – не останавливаться, а продолжать движение. Женщина как минимум час в день занимается гимнастикой, а ещё плавает и танцует. В 90 лет спортсменка впервые прыгнула с парашютом. Она повторила ролик с воображаемым участием ровесницы, королевы Елизаветы II, показанный на церемонии открытия Олимпиады в Лондоне.

Сейчас Джоанне Каас уже 94, но она по-прежнему регулярно облачается в зелёное бархатное трико и выходит на гимнастический помост.

У меня старое лицо, но молодое сердце. Возможно, день, когда я перестану заниматься гимнастикой, станет днём моей смерти.