Как приготовить дальгона-кофе, чтобы убедиться, что он не зря стал популярным

Не так давно в соцсетях стал набирать популярность напиток с густой пеной – дальгона-кофе. В «Инстаграме», TikTok и YouТube появляется бесконечное количество роликов и рецептов приготовления. Дальгона-кофе выглядит и вкусно, и красиво. Мы решили поделиться не только классическим, но и полезным вариантом этого напитка.

Откуда взялось дальгона-кофе?

Тренд на приготовление дальгона-кофе начался с жителей Южной Кореи, которые решили поделиться своим «карантинным» рецептом, и быстро разлетелся по всему миру. Конечно же, это не совсем инновация. «Взбитый» кофе можно было выпить в Индии и Пакистане. В Корее этот напиток стал так известен благодаря актеру Чжон Иль У, который попробовал его в одном тв-шоу. Он же и назвал его «дальгона» в честь похожих уличных корейских сладостей. Местные блогеры тут же подхватили эту идею и запустили массовое движение по приготовлению этого кофе в соцсетях.

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Как приготовить дальгона-кофе?

Чтобы сделать классический вариант кофейного напитка, вам понадобится:

Сахар

Растворимый кофе

Горячая вода

Молоко

Сахар, кофе и горячую воду нужно смешать в пропорции 1:1:1 и взбить миксером до появления густой пены. Она должна окраситься в красивый карамельный цвет.

Если под рукой нет миксера, можно воспользоваться и обычным венчиком. Но взбивать придётся довольно долго – около восьми минут, так что запаситесь терпением.

В стакан наливаем горячее или холодное молоко ( по желанию можно добавить лёд), а сверху заливаем получившейся густой пеной. Можно украсить тёртым шоколадом или корицей. Наслаждайтесь!

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Как приготовить дальгона-кофе в пп-варианте?

Сахар в составе напитка для приверженцев здорового питания звучит пугающе. Но не стоит отчаиваться, для зожников мы вместе с нутрициологом и экспертом «Чемпионата» Анной Берсеневой приготовили несколько идей для правильного и полезного рецепта.

Вместо сахара можно взять микс эритритола и стевии – 2 столовых ложки.

Вместо растворимого кофе – 2 столовых ложки крепко заваренного молотого кофе.

Вместо традиционного молока – 2 бокала кокосового молока.

Дополнительно можно добавить 2 столовых ложки сухого кокосового молока для более кремообразной текстуры.

Молоко может быть любым – кокосовым, миндальным, соевым, овсяным. Кроме того, кофе можно заменить на какао или чай маття.

Такая полезная вариация приготовления напитка поможет не только насладиться его вкусном и внешним видом, но и положительно скажется на вашем здоровье.