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Как сейчас выглядят актёры из сериала «Элен и ребята»? Ролле, Пьюдеба, Рош, Андриё

Как сейчас выглядят актёры из «Элен и ребята»?
София Михайлова
Популярные герои из 90-х. Как изменились актёры из сериала «Элен и ребята»
Некоторые из них заметно постарели и навсегда исчезли с телеэкранов.
Lifestyle / Тренды 0

В начале 90-х французский сериал «Элен и ребята» был очень популярен. Всего создатели отсняли четыре сезона из 280 серий. Картина завоевала большое количество поклонников не только внутри страны, но и во всём мире. В России сериал тоже приглянулся зрителю. Предлагаем посмотреть на то, как сейчас выглядят актёры, которые почти 30 лет назад перевоплощались на экране в полюбившихся персонажей.

Элен Ролле

Фото: Getty Images

Ролле исполнила главную роль в «Элен и ребята». Параллельно со съёмками актриса занималась и другим творческим делом – записывала достаточно популярные музыкальные альбомы. В сериале можно услышать ряд композиций её авторства, причём одна из них стала главным саундтреком картины. После завершения съёмок Элен отказалась играть в сиквеле. Согласившись лишь на несколько эпизодов, она окончательно ушла в музыку. В феврале 2013 года актриса усыновила двоих детей из Эфиопии.

Элен говорит, что боится морщин. Возрастные изменения всё же не обошли её стороной, хотя, согласимся, в 53 года Ролле выглядит отлично. Артистка не раскрывает секрет стройности и не говорит о занятиях спортом или правильном питании. Вероятно, постоянная активность, частые выступления и гастроли тоже помогают ей держать себя в форме.

Патрик Пьюдеба

Фото: Getty Images

Патрик по сюжету играл Николя, которого связывали романтические отношения с героиней Элен Ролле. Позже Пьюдеба признался, что и в жизни между ними был роман. Потом пара распалась, но сохранила дружеские отношения. Актёры даже вместе прилетали в Москву в 2016 году.

Сейчас Патрику 48 лет. Он ведёт авторскую передачу «Утро с Патриком Пьюдеба» на телевидении и, в целом, выглядит на свой возраст. Пьюдеба не стал расставаться с длинными волосами, даже когда в них промелькнула седина. Он не стесняется делиться в своём «инстаграме» фотографиями с алкоголем, сигаретами и семейными застольями, так что вряд ли мужчина относит себя к приверженцам здорового образа жизни.

Кати Андриё

Фото: instagram.com/cathy.a.l

Кати в первых двух сезонах успешно играла подругу Элен, но в 1993 году ушла из сериала ради карьеры модели. Во время съёмок у актрисы закрутился роман с коллегой Давидом Пру, за которого она позже вышла замуж. У пары родились двое детей, правда, в 2000-х актёры расстались. После развода Андриё второй раз вышла замуж — за парижского адвоката.

В свои 49 лет Кати выглядит просто прекрасно: она до сих пор может похвастаться подтянутой фигурой и плоским животом. В «инстаграме» актрисы часто появляются снимки, сделанные у моря и в горах. Видимо, она предпочитает активный образ жизни, любит путешествовать с семьёй, плавать и спускаться с заснеженных склонов.

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Давид Пру

Фото: Из личного архива Давида Пру

Давид, как и его бывшая жена, тоже работал моделью. Съёмки он покинул ещё раньше Кати по той же причине – хотел развивать карьеру. После ухода из «Элен и ребята» Пру всё же закончил школу актёрского мастерства, но так и не реализовался в этом направлении. А пережив развод с Андриё, мужчина решил кардинально изменить жизнь и стал профессиональным фотографом.

На сегодняшний день Пру 51 год, и он добился признания в новом амплуа. Работы фотографа выставляются во многих галереях Франции, а сам он много путешествует. В прошлом году Давид даже приезжал в Уфу. Жизнь в движении позволяет мужчине хорошо выглядеть, но в весе он всё же слегка прибавил.

Рошель Редфилд

Фото: facebook.com/RochelleRedfieldjohanna

Рошель исполнила роль Джоанны. После нескольких сезонов актриса покинула проект, объяснив это тем, что хочет вырваться из плена своей героини. После этого Редфилд снималась для рекламных кампаний и появлялась на телевидении, но большого успеха не добилась. Сейчас она работает ведущей, воспитывает четырёх детей и пишет картины.

Рошель не говорит публично о ежедневных заботах и увлечениях, поэтому об изменениях мы можем судить только по внешнему виду. Актриса старше своих коллег по сериалу, сейчас ей 57. Она не молодится, но старается идти в ногу со временем и выглядит достаточно стильно. Правда, Редфилд отдаёт предпочтение искусству, а не спорту.

Себастьен Рош

Фото: Getty Images

Рош играл Кристиана — это одна из самых ярких ролей в сериале. В 1993 году актёр решил больше не участвовать в съёмках картины, чтобы не застревать в одном амплуа. Вместо этого Себастьен попробовал стать певцом, и первый же альбом артиста стал сенсацией во Франции. Песня Au Bar de Jess попала в самый популярный местный хит-парад. Сейчас Рош — музыкант и телеведущий, а также актёр театра D’Edgar.

Себастьен — самый молодой в актёрском составе «Элен и ребята». Сегодня мужчине 47 лет, и, кажется, он никогда не стоит на месте. Социальные сети Роша полны фотографиями из путешествий, на которых он занимается дайвингом, участвует в мотогонках, поднимается в гору на лыжном курорте и просто радуется жизни.

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Лора Гибер

Фото: Getty Images

В отличие от многих артистов из «Элен и ребята», Лора всегда мечтала о профессии актрисы. Сыграв в сериале роль Бенедикт, она стала звездой в своей стране. Но после участия в съёмках столь популярного проекта карьера девушки застопорилась. Гибер ушла с телевидения и окунулась в искусство: теперь она пишет картины и участвует в выставках.

К 52 годам Лора не рассталась ни с роскошными светлыми волосами, ни со стройной, достаточно спортивной фигурой. Кстати, экс-актриса любит кататься на лыжах. Помимо искусства и спорта, девушка старается уделять время заботе об экологии и животных. В её «инстаграме» нередко встречаются публикации, которые деликатно призывают аудиторию не вредить нашей планете и её обитателям.

Филипп Вассёр

Фото: facebook.com/pg/Philippe.Vasseur.fr

Филипп знаком зрителям в образе Жозе. Забавно, что изначально Вассёр работал осветителем на съёмочной площадке, но кастинг-директор разглядел в мужчине потенциал. После «Элен и ребята» актёр пытался продолжать сниматься в других картинах, но успеха не снискал. Сейчас он всё ещё появляется на телевидении, увлекается игрой на гитаре, занимается дизайном интерьера и ремонтом домов.

Внешне Филиппа практически не узнать. Единственное, что сразу бросается в глаза и напоминает о его образе в сериале, — роскошная шевелюра. С ней мужчина так и не распрощался и, напротив, дополнил усами и бородой. Спортом Вассёр не увлекается и вряд ли стремится к правильному рациону. Недавно актёр показал, как жарит сочный стейк на раскалённой сковороде, и за этим следили 18 тыс. человек в «Фейсбуке».

Лали Меньян

Фото: Getty Images

К сожалению, Лали тоже стала заложницей одной роли. После участия в сериале Меньян иногда приглашали сниматься в рекламные ролики, вдобавок ей удалось стать ведущей. Девушка вела несколько утренних программ на французском телеканале IDF1 Matin вместе с коллегами по сериалу Патриком Пьюдеба и Себастьеном Рошем.

В январе этого года Лали исполнилось 52 года. Со времён съёмок сериала она, безусловно, изменилась и попрощалась с модельной внешностью. В силу возраста Меньян немного поправилась, но несколько набранных килограммов не испортили её образ. Жизнерадостная актриса по-прежнему придерживается активного образа жизни, появляется на светских мероприятиях, музыкальных выступлениях и показах.

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Себастьен Куриво

Фото: sebastiencourivaud.com

Удивительно, но Куриво был единственным профессиональным актёром в касте сериала. На съёмках Себастьен познакомился с будущей супругой — Виржини Карен, но их союз просуществовал всего два года. Сейчас мужчина снимается в нескольких французских сериалах, играет на фортепиано и занимается фотографией.

К 51 году мужчина отрастил длинные волосы и обзавёлся щетиной, которая придаёт ему брутальности. Хоть сила времени и затронула Себастьяна, выглядит он хорошо. Но личную жизнь тщательно скрывает от аудитории: все его социальные сети оказались закрытыми, кроме страниц, где он публикует творчество.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Jacques Bourguet/Sygma/Getty Images/instagram.com/helene.rolles/

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