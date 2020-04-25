«Карантин — это шанс стать лучше». Звёзды шоу-бизнеса массово занялись спортом

Карантин заставил многих людей в нашей стране сидеть в четырёх стенах. Одни остались в городе, другие поехали на дачу, поближе к природе. И чем длительнее режим самоизоляции, тем больше актуален вопрос: чем же заняться во время непредвиденного отпуска? Есть и смотреть сериалы — это, конечно, здорово, но систематические занятия спортом окажутся куда полезнее. Понимаем, зачастую лень берёт своё, но ведь теперь появился отличный шанс привести себя в форму к долгожданному летнему сезону. Вот и наши селебрити, у которых отменились гастроли и съёмки, не остались в стороне. Рассказываем, как звёзды шоу-бизнеса тренируются дома.

Виктория Лопырёва

Говоря о спорте и об идеальной фигуре, сразу вспоминаешь имя Виктории Лопырёвой. Чуть более года назад она родила сына, а сейчас, несмотря на это, выглядит ещё лучше, чем прежде. Человеческое счастье и здоровый образ жизни делают своё дело? Во время карантина Виктория достаточно времени уделяет йоге и размышлениям над смыслом жизни.

А ещё Лопырёва делится собственными тренировками с подписчиками, хоть и предупреждает, что не претендует на звание эксперта и фитнес-гуру. Судя по всему, девушка сейчас находится в Дубае и занимается на территории отеля. Она выполняет упражнения с собственным весом: бегает на месте, делает выпады, приседает, держит планку и качает пресс.

Настя Каменских

Настя Каменских старается привести в форму не только себя, но и своих подписчиков. Певица считает, что карантин — это шанс передохнуть и одновременно стать лучше. А если вы тоже хотите похудеть, то стоит прислушаться к простым советам артистки.

Для начала просто пейте больше воды и замените конфеты на сухофрукты или фрукты.

Питайтесь дробно и в одно время. Выработайте правильную пищевую привычку.

Включите в меню больше овощей и зелени. Но меньше солёного и жареного.

Начните делать с утра разминку и выполнять планку.

Настя уверяет, что через несколько дней вы привыкните к такому образу жизни и захотите делать больше упражнений. К слову, певица проводит онлайн-тренировки и публикует видео с занятиями на cвоём канале в YouTube и в «Инстаграме».

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Наталья Рудова

Вступила в ряды спортсменов и актриса Наталья Рудова. Она проводит простые домашние тренировки для поддержания качества тела. Все упражнения девушка выполняет по три подхода в 15-20 повторений. Вес и инвентарь Рудова использует минимальный, так как не старается нарастить мышечную массу. Цель Натальи — сбросить четыре килограмма.

А ещё актриса советует танцевать в перерывах между тренировками. Исключительно для хорошего настроения.

Полина Гагарина

Полина Гагарина во время карантина занимается вместе с личным тренером. Певица считает, что только спорт спасает её в это непростое время. Кстати, тут тоже не обошлось без зажигательных танцев.

Порой в роли инструктора Полины выступает маленькая дочка Мия. Гагарина не скрывает, что такие совместные тренировки ей нравятся. Да и, в конце концов, это сближает и смотрится очень мило.

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Валерия

Валерия уже достаточно давно ведёт здоровый образ жизни. Правда, последнее видео с тренировкой певица у себя в «инстаграме» выставляла ещё в марте. Но мы точно знаем, что артистка занимается спортом. Ведь её супруг Иосиф Пригожин показал, как проходят будни жены. Мужчина снял на видео одну из её домашних сессий и выложил в сеть. Кстати, упражнения Иосифу показались чересчур сексуальными.

Анастасия Решетова

Не так давно Анастасия стала мамой: у девушки родился сын Ратмир. Времени на спорт стало меньше, но от тренировок она не отказалась. Пока малыш спал в коляске, Решетова показала несколько упражнений для красивых ягодиц и подтянутых ног и приправила их ироничным замечанием.

На карантине есть два варианта: сидеть перед телеком и разъедаться или выделять часик для работы над телом, чтобы к лету выглядеть прилично.