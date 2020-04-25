«Острые козырьки», «Офис» и другие любимые сериалы Дэвида Бекхэма

Фильмы об эпидемиях уже надоели, любимые футбольные/хоккейные/баскетбольные матчи тоже затёрты до дыр, и даже все киноновинки давно пересмотрены. Теперь маетесь, не зная, чем себя занять? На помощь придёт суперзвезда мирового футбола Дэвид Бекхэм и его подборка любимых сериалов.

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«Острые козырьки»

Один из главных хитов последних лет – британский сериал о гангстерах, чьей отличительной особенностью, по преданиям, стали остро заточенные лезвия бритвы, зашитые в козырьки кепи. История основана на реальных событиях, действие разворачивается в Бирмингеме в период между Первой и Второй мировой войной.

Братья Шелби – главари банды – возвращаются с войны и начинают обустраивать свою жизнь в мирное время, борясь за власть в городе. Сначала занимаются ставками на скачках, потом начинают производить контрафактный алкоголь, набирают всё больше и больше веса, попутно обрастая в криминальном мире как врагами, так и друзьями. Банда наводит ужас на весь город, но вместе с этим её руководители соблюдают собственный кодекс чести, ценят семью и всегда в ответе за свои слова.

Великолепный актёрский состав, костюмы, потрясающий саундтрек и мрачная атмосфера Англии 1920-х годов – сериал захватывает с первых минут. В нём есть всё – бандитские разборки, заговоры, предательства, противостояния с полицией и, конечно, никуда не деться и от любовной сюжетной линии. Вышло уже пять сезонов, обещают ещё два.

Бекхэму настолько полюбился сериал, что год назад он запустил линию одежды в стиле «Козырьков». Она производится под брендом Kent & Curwen, совладельцем которого является звезда футбола. А вскоре он и сам посетил съёмки сериала.

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«Американская семейка»

В оригинале сериал называется «Современная семья», что уже подразумевает, что речь пойдёт не об обычных «мама, папа, сын и дочка». «Американская семейка» – некий концентрат современных американских семей, где есть и стареющий мужчина, женившийся на молодой строптивой латиноамериканке, у которой, к тому же, есть собственный ребёнок в трудном возрасте. И типичная мама большого семейства с молодящимся мужем, кучей детей и всеми вытекающими из этого проблемами. И, как вишенка на торте – пара мужчин-геев с усыновлённой дочерью. Всё это – одна большая и очень смешная семья, за жизнью которой зрители могут наблюдать в формате «мокьюментари».

О популярности сериала говорит его долгожительство – первый сезон был показан в 2009 году, финал заключительного 11 сезона вышел на экране в начале апреля 2020. Так что если вы ещё не видели ни одной серии, сейчас как раз отличный шанс посмотреть всё залпом.

Кстати, Бекхэм снялся в одном из эпизодов последнего сезона в роли камео.

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«Лузеры» («Хор»)

Сериал-мюзикл об учителе испанского в обычной американской школе, который в детстве сам пел в хоре, а теперь полон энтузиазма возродить его, выступать на конкурсах и ставить мюзиклы. Сначала в хор приходят изгои – инвалиды, потом подтягиваются популярные ребята. Помимо песен (во всём сериале их было исполнено 700 песен) сюжет строится на взаимоотношениях главных героев, их взрослении и решении повседневных трудностей. Комедия и драма, радости и разочарования, и всё это в музыкальном оформлении.

Сериал завоевал четыре премии «Эмми» и три «Золотых глобуса», песни и альбомы в исполнении школьного хора расходились платиновыми тиражами.

Бекхэм признавался, что любит смотреть сериал с женой Викторией – которая в 1990-е была популярной певицей.

«Друзья»

Я большой поклонник «Друзей». Знаю, что этому сериалу уже много лет, но я могу пересматривать его снова и снова. Я его обожаю.

Один из главных сериалов всех времён и народов, который не нуждается в представлении. 10 сезонов, повествующих о компании шестерых совершенно непохожих друг на друга друзей, которые попадают в смешные ситуации, ссорятся, мирятся и любятся.

Практически всё действие разворачивается в двух квартирах и одной кофейне, но скучать зрителям не приходится ни на минуту – спасибо ярким персонажам и их прекрасному воплощению, а также уморительным диалогам, на которых строится весь сериал. И даже если знаешь, что в следующий момент вытворит Фиби или Джоуи, всё равно не можешь не смеяться.

Главные герои «Друзей» стали практически родными не одному поколению молодых людей, и многие из них, как и Бекхэм, периодически пересматривают этот такой искренний и наивный сериал.

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«Офис»

Если «Друзей» можно назвать лучшим ситкомом в мире, то «Офис» — один из лучших и самых успешных образчиков комедии в жанре «мокьюментари». Американцы взяли довольно специфичный английский мини-сериал о жизни обычного офиса во главе с идиотом-начальником и развили его в настоящую сагу.

Работа регионального офиса компании по продаже бумаги в заштатном американском городке может показаться скучной только с первого взгляда. На самом деле тут царит полный кавардак, которым заправляет наивный и непутёвый босс, который не понимает даже толстых намёков. Начинается сериал с того, что компания грозится закрыть один из филиалов, и работники офиса должны сделать всё возможное, чтобы этого не случилось. Все герои – со своими тараканами, и всем приходится взаимодействовать друг с другом и уживаться на маленьком пространстве. Они нелепые, забавные и очень трогательные.

Изюминки сериалу добавляет не только съёмки в духе реалити-шоу, но и то, что многие диалоги построены на импровизации. Кстати, создатели английского «Офиса» выступили исполнительными продюсерами американской версии.