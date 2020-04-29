Самые красивые актрисы Голливуда 80-х и 90-х: тогда и сейчас

Популярные актрисы прошлых лет были не просто кумирами миллионов мужчин и женщин по всему миру. Они являлись законодательницами моды и женской красоты. Именно на этих кинобогинь, смотревших с экранов телевизора в 90-х годах, равнялись дамы как в России, так и за рубежом. Рассказываем, как изменились главные идолы конца прошлого столетия и можно ли их теперь назвать примерами для подражания.

Джулия Робертс

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Одна из самых главных актрис стыка 80-ых и 90-ых. Фильм «Красотка» сделал её настоящей звездой. С тех пор Робертс снялась в огромном количестве фильмов. Сейчас Джулии 52 года, но она остаётся в хорошей форме. Актриса активно ведёт «Инстаграм» и радует подписчиков новыми постами.

Робертс владеет кинокомпанией «Om Red Films», а кроме того активно занимается благотворительной деятельностью. Но бушующий коронавирус доставил проблем и Джулии. Во время самоизоляции она поняла, что больше не хочет жить со своим мужем — кинооператором Дэниэлом Модером. После 18 лет брака Робертс решила подать на развод.

Брук Шилдс

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Шилдс стала известна, когда в возрасте 17 лет получила главную роль в «Голубой лагуне». Её сразу провозгласили новым секс-символом кино. Брук очень часто снималась для рекламы, Times назвал Шилдс лицом 80-ых.

С 1997 по 1999 год Брук Шилдс была замужем за великим теннисистом Андре Агасси. Сейчас она продолжает сниматься в кино, активно ведёт социальные сети, рассказывает подписчикам, как проводит карантин. Совсем недавно выложила свою домашнюю тренировку. В общем, звезда старается держать себя в форме.

Кетлин Тёрнер

Фото: Getty Images

Кетлин блеснула в фильме «Жар тела» в 1981 году. После этого она стала звездой, предложения о съёмках сыпались каждый год. В 80-ых Тёрнер снималась почти постоянно. Именно Кетлин озвучила Джессику Рэббит в фильме «Кто подставил кролика Роджера».

В 1993 году Тёрнер диагностировали аутоимунное заболевание — ревматоидный артрит. Первоначальное лечение гормонами отразилось на внешности актрисы и привело её к сильной полноте. Из-за сильных болей Тёрнер практически не могла ходить. Ей понадобилось около восьми лет, чтобы победить болезнь. Но её отголоски заметны до сих пор. Сейчас Кетлин не снимается в кино, последний фильм с её участием вышел шесть лет назад.

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Моника Белуччи

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Итальянская актриса является одним из главных секс-символов 90-ых. А для кого-то остаётся им и по сей день. В 55 лет Моника выглядит просто шикарно. Белуччи продолжает успешно сниматься в кино. При этом нельзя сказать, что Моника как-то специально поддерживает своё тело в форме. Есть ощущение, что ей даётся это само собой.

Мишель Пфайфер

Фото: Liaison/Frazer Harrison/Getty Images

Сначала Пфайфер стала победительницей конкурса красоты, а потом получила приглашение сниматься в кино. Всемирную известность ей принёс дуэт с Аль Пачино в «Лицо со шрамом». А потом была и роль женщины-кошки.

Пфайфер сумела сохранить и свою форму, и востребованность в кино. Так, недавно она сыграла в «Мстителях» и ещё нескольких крупных фильмах. Актриса утверждает, что имеет генетическую предрасположенность к полноте. Сейчас Мишель каждый день проходит несколько километров на беговой дорожке или на улице и занимается йогой. А несколько лет назад Мишель решила стать веганом. Всё это помогает ей держать себя в форме.

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Ким Бесинджер

Фото: Egon Endrenyi/Columbia Pictures/Online USA Inc./Tibrina Hobson/Getty Images

Первой серьёзной работой Ким стала роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Никогда не говори никогда». А картина 1986 года «Девять с половиной недель» сделала Бесинджер звездой. До сих она остаётся востребованной актрисой. Поклонники очень рады, что даже в 66 Ким держит тело в тонусе. Актрисе в этом помогает вегетарианство.

Мег Райан

Фото: Columbia/Tristar/Kevin Winter/Getty Images

На пике своей популярности Райан была одной из главных любимиц Америки. Она снималась в большом количестве ярких фильмов и вела счастливый образ жизни. Но всё испортила неудачная пластика верхней губы. Операция сильно исказила лицо Мег. После этого было множество попыток исправить дефект, из-за чего Райан стала непохожа на саму себя. Сейчас она гораздо реже снимается в кино.