На Бостонском марафоне нельзя установить мировой рекорд. Что с ним не так

Во время карантина классическая пробежка стала желанным разрешением даже для людей, которые не бегали в привычное время до пандемии. Любители спорта уже устали заниматься в четырёх стенах. Если же вы, как и мы, сильно скучаете по бегу, предлагаем немного отвлечься и прочитать подборку интересных фактов о марафонах. В ней вы найдёте не только мотивирующие истории спортсменов, но и курьёзные ситуации из марафонских дней.
Марафон — это город в Греции
Считается, что история названия дисциплины “марафон” появилась задолго до нашей эры. Среди спортсменов ходит легенда, что греческий воин Фидиппид преодолел дистанцию в 225 километров из города Марафон в Греции до Спарты, чтобы попросить помощи в сражении греков с персами. Ему пришлось бежать из одной страны в другую по холмистой местности, без передышки и в итоге получить отказ от спартанской стороны.
Правда, греческий военачальник принял решение о наступлении и без помощи Спарты. Он понимал, что нет времени ждать подмоги, надо действовать. Персидская сторона не была готова к неожиданному наступлению противника и проиграла эту битву. Когда Фидиппид прибежал, то его сразу же отправили в Афины сообщать о радостной победе над соперником. Марафонец действительно донёс счастливую весть и рухнул замертво со словами: «Радуйтесь! Мы победили!».
Об этой истории рассказывается даже в учебниках истории античности. Только доподлинно неизвестен настоящий путь воина. Некоторые утверждают, что Фидиппид пробежал не более чем от поля боя до Афин, другие — от Марафона до Спарты и обратно.
Фото: istockphoto.com
Длину марафонского забега установили из-за детей
Ясно, что маршрут от Греции до Спарты значительно превышает километраж современной дистанции в 42,2 километра. А вот от Марафона до Афин расстояние примерно 40 километров. Именно его в 1896 году преодолевали спортсмены на первых Олимпийских играх.
Спустя 12 лет расстояние увеличили ещё на два километра и 195 метров. Это произошло из-за прихоти королевской семьи. Изначально предполагалось, что старт Олимпийских игр в Лондоне будет в Виндзорском замке с финишем на стадионе Уайт-Сити, но королева Александра попросила увеличить дистанцию на 385 ярдов до восточной лужайки, чтобы королевские дети могли наблюдать за марафоном из своей детской комнаты. После этого дистанция корректировалась, и только в 1924 году пришли к окончательному решению. С тех пор длина марафонского забега — 42 километра 195 метров.
На Бостонском марафоне не фиксируются рекорды
Сложно себе представить, что первоначально в марафоне члена «Большой шестёрки» участвовало всего 15 человек. Бостонская легкоатлетическая ассоциация вдохновилась успехом олимпийских атлетов и с 1896 года начала проводить свои собственные забеги.
Уникальность старта в том, что там не фиксируются мировые рекорды из-за значительных перепадов высот на дистанции, которые не соответствует требованию IAAF. На карте можно посмотреть высотный профиль трассы и убедиться, что перепад составляет около 136 метров вместо допустимых 42. Кенийский бегун Джеффри Мутаи в 2011 году пробежал марафон с результатом 2:03.02. Правда, рекорд не был ратифицирован.
Фото: istockphoto.com
Марафонский «антирекорд» установлен в костюме улитки
В 2002 году британец Ллойд Скотт тоже установил мировой рекорд, но на Лондонском марафоне. Он преодолел дистанцию в водолазном костюме весом 65 килограммов за шесть дней, побив рекорд самого медленного прохождения марафонской дистанции. После этого он представал перед публикой, и в образе святого Георгия в железных латах, который волочит убитого змея, и был гигантским роботом. Однако в 2011 году он же финишировал на лондонском марафоне за 26 дней. Тогда ему пришлось бежать в образе гигантской улитки.
Деньги, вырученные с акций, Ллойд отправляет на благотворительность. Сама мысль о медленных и эксцентричных забегах родилась у британца после того, как ему пришлось столкнуться с тяжёлой болезнью. Такие перформансы, по его мнению, позволяют привлечь внимание общества к проблемам онкобольных.
Эмиль Затопек – марафонский герой ХХ века
Эмиль Затопек по прозвищу Локомотив за восемь дней соревнований преодолел забеги на 5000 и 10 000 метров и даже выиграл марафонскую гонку. Кроме этого, он установил 18 мировых рекордов и завоевал четыре золотые олимпийские медали. Эмиль считается одним из величайших бегунов ХХ века.
Самый «высокий» марафон в мире проходит на Эвересте
Эверест встречает не только восхожденцев, но и любителей бега. Ежегодный забег Tenzing Hillary Everest Marathon призван ознаменовать первое успешное восхождение на гору Тенцингом Норгеем Шерпой и Эдмундом Хиллари 1953 года. Стартовая линия находится на высоте 5364 метра.
Марафон «Человек против лошади» придумали в пабе
Все великие вещи, конечно, придумываются в пабе. Так, например, в Уэльсе между владельцем одного из заведений и посетителем разгорелся спор — кто сильнее на длинной дистанции: человек или лошадь? Это натолкнуло его на мысль провести соревнования и определить победителя. И с 1980 года там проводится марафон “Человек против лошади”. Людям не удавалось победить аж до 2004 года. Тогда бегун Хью Лобб всё-таки сумел определить противника, а через три года его успех повторил другой атлет. Правда, в 1924 году один бегун уже победил лошадь, но в ультрамарафоне. Животное просто не смогло бежать более шести дней подряд, и гонку пришлось остановить.
Самый экстремальный марафон проходит среди диких животных
Самым экстремальным и красивым марафоном можно назвать Big Five Marathon. Он проводится в Южной Африке, и дистанция проходит через места обитания диких животных саванны — слонов, носорогов, львов и леопардов. Так что чем быстрее бежишь, тем меньше шансов стать ужином у хищников.
Самому молодому марафонцу в мире было три года
Удивительно, но Будхия Сингх уже начал участвовать в забеге в трёхлетнем возрасте. В пять лет в его багаже уже было около 50 марафонов. Про мальчика даже сняли картину «Будхия Сингх: рождённый бегать», который получил награду за лучший детский фильм на Национальной премии в Индии.
Терри Фокс – национальный герой Канады
Канадец Терри Фокс доказал всему миру, что при огромной мотивации и правильной цели можно совершить невозможное и свернуть горы. В 19 лет у мальчика диагностировали злокачественную опухоль и ампутировали ногу выше колена. Это сподвигло его к акции «Марафон надежды», которая помогла бы больным раком.
Терри намеревался пробежать через всю страну и собрать с каждого жителя по доллару. Многие не принимали его всерьёз, да и не верили, что с протезом можно пробежать такую длинную дистанцию. Однако после трёх лет тренировок Терри всё двинулся в путь. Он смог преодолеть 5373 километра, но рак распространился на лёгкие и не позволил ему добежать до Тихого океана. Тем не менее Терри Фокс всё-таки осуществил мечту и собрал $ 24 млн, а население страны на тот момент как раз составляло 24 млн человек.