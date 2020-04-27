На Бостонском марафоне нельзя установить мировой рекорд. Что с ним не так

Во время карантина классическая пробежка стала желанным разрешением даже для людей, которые не бегали в привычное время до пандемии. Любители спорта уже устали заниматься в четырёх стенах. Если же вы, как и мы, сильно скучаете по бегу, предлагаем немного отвлечься и прочитать подборку интересных фактов о марафонах. В ней вы найдёте не только мотивирующие истории спортсменов, но и курьёзные ситуации из марафонских дней.

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Марафон — это город в Греции

Считается, что история названия дисциплины “марафон” появилась задолго до нашей эры. Среди спортсменов ходит легенда, что греческий воин Фидиппид преодолел дистанцию в 225 километров из города Марафон в Греции до Спарты, чтобы попросить помощи в сражении греков с персами. Ему пришлось бежать из одной страны в другую по холмистой местности, без передышки и в итоге получить отказ от спартанской стороны.

Правда, греческий военачальник принял решение о наступлении и без помощи Спарты. Он понимал, что нет времени ждать подмоги, надо действовать. Персидская сторона не была готова к неожиданному наступлению противника и проиграла эту битву. Когда Фидиппид прибежал, то его сразу же отправили в Афины сообщать о радостной победе над соперником. Марафонец действительно донёс счастливую весть и рухнул замертво со словами: «Радуйтесь! Мы победили!».

Об этой истории рассказывается даже в учебниках истории античности. Только доподлинно неизвестен настоящий путь воина. Некоторые утверждают, что Фидиппид пробежал не более чем от поля боя до Афин, другие — от Марафона до Спарты и обратно.

Фото: istockphoto.com

Длину марафонского забега установили из-за детей

Ясно, что маршрут от Греции до Спарты значительно превышает километраж современной дистанции в 42,2 километра. А вот от Марафона до Афин расстояние примерно 40 километров. Именно его в 1896 году преодолевали спортсмены на первых Олимпийских играх.

Спустя 12 лет расстояние увеличили ещё на два километра и 195 метров. Это произошло из-за прихоти королевской семьи. Изначально предполагалось, что старт Олимпийских игр в Лондоне будет в Виндзорском замке с финишем на стадионе Уайт-Сити, но королева Александра попросила увеличить дистанцию на 385 ярдов до восточной лужайки, чтобы королевские дети могли наблюдать за марафоном из своей детской комнаты. После этого дистанция корректировалась, и только в 1924 году пришли к окончательному решению. С тех пор длина марафонского забега — 42 километра 195 метров.

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На Бостонском марафоне не фиксируются рекорды

Сложно себе представить, что первоначально в марафоне члена «Большой шестёрки» участвовало всего 15 человек. Бостонская легкоатлетическая ассоциация вдохновилась успехом олимпийских атлетов и с 1896 года начала проводить свои собственные забеги.

Уникальность старта в том, что там не фиксируются мировые рекорды из-за значительных перепадов высот на дистанции, которые не соответствует требованию IAAF. На карте можно посмотреть высотный профиль трассы и убедиться, что перепад составляет около 136 метров вместо допустимых 42. Кенийский бегун Джеффри Мутаи в 2011 году пробежал марафон с результатом 2:03.02. Правда, рекорд не был ратифицирован.

Фото: istockphoto.com

Марафонский «антирекорд» установлен в костюме улитки

В 2002 году британец Ллойд Скотт тоже установил мировой рекорд, но на Лондонском марафоне. Он преодолел дистанцию в водолазном костюме весом 65 килограммов за шесть дней, побив рекорд самого медленного прохождения марафонской дистанции. После этого он представал перед публикой, и в образе святого Георгия в железных латах, который волочит убитого змея, и был гигантским роботом. Однако в 2011 году он же финишировал на лондонском марафоне за 26 дней. Тогда ему пришлось бежать в образе гигантской улитки.

Деньги, вырученные с акций, Ллойд отправляет на благотворительность. Сама мысль о медленных и эксцентричных забегах родилась у британца после того, как ему пришлось столкнуться с тяжёлой болезнью. Такие перформансы, по его мнению, позволяют привлечь внимание общества к проблемам онкобольных.

Эмиль Затопек – марафонский герой ХХ века

Эмиль Затопек по прозвищу Локомотив за восемь дней соревнований преодолел забеги на 5000 и 10 000 метров и даже выиграл марафонскую гонку. Кроме этого, он установил 18 мировых рекордов и завоевал четыре золотые олимпийские медали. Эмиль считается одним из величайших бегунов ХХ века.

«Боль бывает милосердной». Зачем великий Затопек бросился на советские танки Эмиль Затопек был удивительным чемпионом. Он пережил революцию, опалу и урановые рудники. А свою главную медаль просто подарил.

Самый «высокий» марафон в мире проходит на Эвересте

Эверест встречает не только восхожденцев, но и любителей бега. Ежегодный забег Tenzing Hillary Everest Marathon призван ознаменовать первое успешное восхождение на гору Тенцингом Норгеем Шерпой и Эдмундом Хиллари 1953 года. Стартовая линия находится на высоте 5364 метра.

Марафон «Человек против лошади» придумали в пабе

Все великие вещи, конечно, придумываются в пабе. Так, например, в Уэльсе между владельцем одного из заведений и посетителем разгорелся спор — кто сильнее на длинной дистанции: человек или лошадь? Это натолкнуло его на мысль провести соревнования и определить победителя. И с 1980 года там проводится марафон “Человек против лошади”. Людям не удавалось победить аж до 2004 года. Тогда бегун Хью Лобб всё-таки сумел определить противника, а через три года его успех повторил другой атлет. Правда, в 1924 году один бегун уже победил лошадь, но в ультрамарафоне. Животное просто не смогло бежать более шести дней подряд, и гонку пришлось остановить.

Самый экстремальный марафон проходит среди диких животных

Самым экстремальным и красивым марафоном можно назвать Big Five Marathon. Он проводится в Южной Африке, и дистанция проходит через места обитания диких животных саванны — слонов, носорогов, львов и леопардов. Так что чем быстрее бежишь, тем меньше шансов стать ужином у хищников.

Самому молодому марафонцу в мире было три года

Удивительно, но Будхия Сингх уже начал участвовать в забеге в трёхлетнем возрасте. В пять лет в его багаже уже было около 50 марафонов. Про мальчика даже сняли картину «Будхия Сингх: рождённый бегать», который получил награду за лучший детский фильм на Национальной премии в Индии.

Терри Фокс – национальный герой Канады

Канадец Терри Фокс доказал всему миру, что при огромной мотивации и правильной цели можно совершить невозможное и свернуть горы. В 19 лет у мальчика диагностировали злокачественную опухоль и ампутировали ногу выше колена. Это сподвигло его к акции «Марафон надежды», которая помогла бы больным раком.

Терри намеревался пробежать через всю страну и собрать с каждого жителя по доллару. Многие не принимали его всерьёз, да и не верили, что с протезом можно пробежать такую длинную дистанцию. Однако после трёх лет тренировок Терри всё двинулся в путь. Он смог преодолеть 5373 километра, но рак распространился на лёгкие и не позволил ему добежать до Тихого океана. Тем не менее Терри Фокс всё-таки осуществил мечту и собрал $ 24 млн, а население страны на тот момент как раз составляло 24 млн человек.