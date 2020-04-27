Как подтягивается экс-чемпион UFC? Конор Макгрегор раскрыл секрет собственных тренировок

В период самоизоляции, когда люди сидят дома и ждут, пока жизнь вернётся в прежнее русло, на помощь приходит спорт. Фитнес-центры закрыты, но это не повод расстраиваться. Почему? Да потому что ещё с советских времён в каждом дворе был спортивный снаряд, состоящий из круглого бруска, укреплённого в горизонтальном положении на стойках. Речь идёт, конечно же, о турнике — самом простом атрибуте для красивого тела.
Мы расскажем об одном из эффективных спортивных упражнений — подтягиваниях. С их помощью можно прокачать большую группу мышц, сформировать широкую спину и красивый торс. Не горячитесь, если вы ещё не освоили правильную. Тем более когда секретами тренировок на перекладине делится легенда UFC Конор Макгрегор.
Главные преимущества подтягиваний и противопоказания
Столь популярное упражнение помогает укрепить суставы и связки, поддерживать позвоночник в здоровом состоянии и формирует передние зубчатые, грудные, спинные и плечевые мышцы тела. Кроме того, подтягиваться просто удобно: это можно делать как дома, так и на улице.
Подтягивания называют основой тренировок на перекладине. Потому что, как только вы научитесь подтягиваться, остальные упражнения покажутся вам детским лепетом. Но важно знать, что не всем можно заниматься на турнике. Если у вас есть проблемы со спиной, не нужно геройствовать, иначе вы усугубите ситуацию. Настоятельно рекомендуем обратиться к врачу перед тем, как начинать тренироваться.
Фото: istockphoto.com
Кроме того, подтягиваться сначала нужно научиться. Если прямо сейчас вы не можете сделать ни одного повторения, это можно объяснить следующими факторами.
- Лишний вес. Чем он больше, тем больше усилий нужно приложить мускулатуре, чтобы оторвать тело от пола. При серьёзных проблемах с избыточными килограммами о подтягиваниях рекомендуется забыть до того момента, пока вы не избавитесь от лишнего.
- Слабые мышцы. Если вы недостаточно времени уделяли проработке различных групп мышц, то вам будет сложно выполнять упражнения на перекладине.
- Общая физическая слабость. Она может появиться после того, как вы на протяжении долгого времени не занимались спортом и отвыкли от нагрузок. Поэтому нужна подготовка.
- Неправильная техника. Это грубая ошибка большинства новичков. А ведь от невнимательности и незнания появится только риск получения травмы, а не прогресс.
Как научиться подтягиваться?
Для начала нужно подготовить тело и обучиться определённой технике. На это потребуется несколько недель. В первые дни вы будете выполнять вис на турнике, чтобы научиться чувствовать собственное тело. Также в это время необходимо тренироваться с инвентарём, постараться подтягиваться с опорой на стул и делать негативные подтягивания. Только после этих этапов можно начать полноценно подтягиваться, а потом увеличивать количество повторений — это дело времени.
Не забывайте и про правильную технику выполнения. На перекладине обязательно нужно делать вдох и выдох при каждом повторении. Выдох должен заканчиваться тогда, когда вы достигнете верхней точки подтягивания. При этом необходимо следить, чтобы тело не раскачивалось — рывки не помогают. Поэтому и важно как следует поработать над мышцами, которые участвуют в упражнении.
Макгрегор раскрыл собственный секрет подтягиваний на бицепс
Не так давно Конор Макгрегор на своей странице в «инстаграме» раскрыл секрет собственной тренировки на бицепс. При подтягивании Конор старается свести локти максимально близко друг к другу.
«Покажу вам одну фишку, которую люблю применять в подтягиваниях. Сейчас я буду делать упражнения на бицепс. Такие подтягивания многие считают самыми простыми, с них начинает каждый. То, над чем ты больше всего работаешь, и становится легче. При опускании я не развожу локти в стороны. Наоборот, даже пытаюсь их свести. Также нужно полностью разгибать руку. И, когда начинаем тянуться вверх, стараемся прислонить локти друг к другу. У вас не получится, но вы пытайтесь.
Фото: instagram.com/thenotoriousmma/
Это замедляет выполнение упражнения, но прорабатывает внутреннюю часть груди. Обалденно. Также это может помочь в бою. Ведь когда я ухожу в защиту, мне необходимо прислонить локти друг к другу, прижать всё сюда. Внутренняя часть грудных мышц напрягается так, что даже если пройдёт удар, это будет как удар по кирпичной стене. Если у вас есть сила центральной части спины и груди, когда вы сводите локти, это заметно даже через толстый джемпер. Грудь прямо как кирпич. Так что попробуйте подтягивания на бицепс и старайтесь прижать локти, как в защите.
Фото: instagram.com/thenotoriousmma/
Итак, поехали. Когда берётесь за турник, делайте это так, чтобы трицепс, как и плечо, смотрел вперёд. Оба трицепса с самого начала упражнения. Когда хватаетесь, представляйте, что вы уходите в защиту. При подъёме, смотрите, я свожу локти. Но больше внимания им уделяйте в середине движения как при подъёме, так и при опускании.»
Фото: instagram.com/thenotoriousmma/
Полную инструкцию от прославленного бойца можно посмотреть в видео-ролике.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Отталкиваясь от советов Макгрегора, мы можем сделать вывод, что если наша цель — накачать бицепсы именно подтягиваниями и не перегрузить широчайшую мышцу спины, то нужно умудриться минимизировать приведения плеча и сделать как можно больший акцент на сгибание руки в локтевом суставе.