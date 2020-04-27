Как подтягивается экс-чемпион UFC? Конор Макгрегор раскрыл секрет собственных тренировок

В период самоизоляции, когда люди сидят дома и ждут, пока жизнь вернётся в прежнее русло, на помощь приходит спорт. Фитнес-центры закрыты, но это не повод расстраиваться. Почему? Да потому что ещё с советских времён в каждом дворе был спортивный снаряд, состоящий из круглого бруска, укреплённого в горизонтальном положении на стойках. Речь идёт, конечно же, о турнике — самом простом атрибуте для красивого тела.

Мы расскажем об одном из эффективных спортивных упражнений — подтягиваниях. С их помощью можно прокачать большую группу мышц, сформировать широкую спину и красивый торс. Не горячитесь, если вы ещё не освоили правильную. Тем более когда секретами тренировок на перекладине делится легенда UFC Конор Макгрегор.

Как обустроить спортивный зал дома? Подбираем нужный инвентарь с тренером Благодаря простому снаряжению тренировки станут ещё результативнее.

Главные преимущества подтягиваний и противопоказания

Столь популярное упражнение помогает укрепить суставы и связки, поддерживать позвоночник в здоровом состоянии и формирует передние зубчатые, грудные, спинные и плечевые мышцы тела. Кроме того, подтягиваться просто удобно: это можно делать как дома, так и на улице.

Подтягивания называют основой тренировок на перекладине. Потому что, как только вы научитесь подтягиваться, остальные упражнения покажутся вам детским лепетом. Но важно знать, что не всем можно заниматься на турнике. Если у вас есть проблемы со спиной, не нужно геройствовать, иначе вы усугубите ситуацию. Настоятельно рекомендуем обратиться к врачу перед тем, как начинать тренироваться.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, подтягиваться сначала нужно научиться. Если прямо сейчас вы не можете сделать ни одного повторения, это можно объяснить следующими факторами.

Лишний вес. Чем он больше, тем больше усилий нужно приложить мускулатуре, чтобы оторвать тело от пола. При серьёзных проблемах с избыточными килограммами о подтягиваниях рекомендуется забыть до того момента, пока вы не избавитесь от лишнего. Слабые мышцы. Если вы недостаточно времени уделяли проработке различных групп мышц, то вам будет сложно выполнять упражнения на перекладине. Общая физическая слабость. Она может появиться после того, как вы на протяжении долгого времени не занимались спортом и отвыкли от нагрузок. Поэтому нужна подготовка. Неправильная техника. Это грубая ошибка большинства новичков. А ведь от невнимательности и незнания появится только риск получения травмы, а не прогресс.

Узкий или широкий хват: как правильно подтягиваться на турнике? Тренер рассказывает, как поставить руки, чтобы подтянуться больше всех.

Как научиться подтягиваться?

Для начала нужно подготовить тело и обучиться определённой технике. На это потребуется несколько недель. В первые дни вы будете выполнять вис на турнике, чтобы научиться чувствовать собственное тело. Также в это время необходимо тренироваться с инвентарём, постараться подтягиваться с опорой на стул и делать негативные подтягивания. Только после этих этапов можно начать полноценно подтягиваться, а потом увеличивать количество повторений — это дело времени.

Не забывайте и про правильную технику выполнения. На перекладине обязательно нужно делать вдох и выдох при каждом повторении. Выдох должен заканчиваться тогда, когда вы достигнете верхней точки подтягивания. При этом необходимо следить, чтобы тело не раскачивалось — рывки не помогают. Поэтому и важно как следует поработать над мышцами, которые участвуют в упражнении.

Как научиться подтягиваться больше. Советы тренера Увеличить число подтягиваний просто. Главное — избегать типичных ошибок.

Макгрегор раскрыл собственный секрет подтягиваний на бицепс

Не так давно Конор Макгрегор на своей странице в «инстаграме» раскрыл секрет собственной тренировки на бицепс. При подтягивании Конор старается свести локти максимально близко друг к другу.

«Покажу вам одну фишку, которую люблю применять в подтягиваниях. Сейчас я буду делать упражнения на бицепс. Такие подтягивания многие считают самыми простыми, с них начинает каждый. То, над чем ты больше всего работаешь, и становится легче. При опускании я не развожу локти в стороны. Наоборот, даже пытаюсь их свести. Также нужно полностью разгибать руку. И, когда начинаем тянуться вверх, стараемся прислонить локти друг к другу. У вас не получится, но вы пытайтесь.

Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Это замедляет выполнение упражнения, но прорабатывает внутреннюю часть груди. Обалденно. Также это может помочь в бою. Ведь когда я ухожу в защиту, мне необходимо прислонить локти друг к другу, прижать всё сюда. Внутренняя часть грудных мышц напрягается так, что даже если пройдёт удар, это будет как удар по кирпичной стене. Если у вас есть сила центральной части спины и груди, когда вы сводите локти, это заметно даже через толстый джемпер. Грудь прямо как кирпич. Так что попробуйте подтягивания на бицепс и старайтесь прижать локти, как в защите.

Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Итак, поехали. Когда берётесь за турник, делайте это так, чтобы трицепс, как и плечо, смотрел вперёд. Оба трицепса с самого начала упражнения. Когда хватаетесь, представляйте, что вы уходите в защиту. При подъёме, смотрите, я свожу локти. Но больше внимания им уделяйте в середине движения как при подъёме, так и при опускании.»

Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Полную инструкцию от прославленного бойца можно посмотреть в видео-ролике.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

От Reebok до Gucci и Louis Vuitton. Сколько стоят кроссовки Конора Макгрегора Некоторые модели дороже прожиточного минимума в России.

Отталкиваясь от советов Макгрегора, мы можем сделать вывод, что если наша цель — накачать бицепсы именно подтягиваниями и не перегрузить широчайшую мышцу спины, то нужно умудриться минимизировать приведения плеча и сделать как можно больший акцент на сгибание руки в локтевом суставе.