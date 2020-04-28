Челлендж на выносливость: YouTube-блогер избавилась от живота за две недели

За это время Сара Сарангова попрощалась с 11 сантиметрами в талии.

Вынужденная изоляция — лучшее время для того, чтобы уделить время себе и начать становиться лучше, не выходя из дома. Так решила и блогер Сара Сарангова, которая давно хотела похудеть. Девушка и раньше пыталась тренироваться и выстроить правильное питание, но срывалась — желание продолжать исчезало. Но сейчас она уверенно присоединилась к двухнедельному челленджу Хлои Тинг, чтобы достичь идеальной фигуры и избавиться от лишних сантиметров в талии.

В чём суть челленджа Хлои Тинг?

Хлоя Тинг считается успешным фитнес- и лайфстайл-блогером. Она ведёт популярный канал в YouTube, где публикует тренировки на различные группы мышц, рецепты полезных блюд и просто даёт мотивирующие советы. Летом прошлого года девушка запустила двухнедельный челлендж, цель которого — похудеть, а также сделать акцент на проработку мышц пресса и уменьшение объёма талии.

Все правила марафона и ролики с занятиями Тинг опубликовала в свободном доступе на личном сайте, поэтому участницам оставалось лишь запастись силами. Ведь, присоединившись к челленджу, нужно выполнять изматывающие упражнения каждый день, постепенно увеличивать нагрузку и время сессий. Кроме того, необходимо тщательно скорректировать рацион. А в конце — поделиться собственными результатами.

Жаркий челлендж. Как быстро похудеть с помощью планки Спустя месяц тренировок талия станет заметно меньше.

От тренировок талия не становится тоньше. Что вы делаете не так? Типичные ошибки и главные правила в упражнениях для узкой талии.

Первая неделя: интервальное голодание и тренировки через «не могу»

Изначально Сара Сарангова не верила, что за две недели регулярных тренировок и правильного питания можно добиться видимых результатов, но всё же решила попробовать. В начале челленджа девушка весила 66-68 кг при росте 175 см, а обхват талии равнялся 82 см. При этом блогер сразу предупредила, что у неё нет весов и она намеренно будет опираться на результаты замеров, а не на количество сброшенных килограммов.

В качестве стратегии питания Сара выбрала для себя интервальное голодание 16/8, которое позволяет есть только на протяжении восьми часов в день. Поначалу девушку пугало само название метода, но, изучив необходимую литературу, она поняла, что этот способ ей подходит. Просто потому что у неё нет возможности питаться 5-6 раз в день и постоянно готовить себе полезную еду. Сейчас блогер ест всего лишь в течение пяти часов: с 12:00 до 17:00.

Каждое утро Сарангова делала вакуум для живота и пила тёплую воду натощак. А в день старалась потреблять не более 1100 калорий. В её меню входили исключительно полезные продукты, содержащие и белки, и жиры, и углеводы. Например, на обед девушка могла съесть гречку с котлетами из индейки на пару и помидорами, а на ужин — гранолу с греческим йогуртом и творогом. Также Сара включала в блюда авокадо, сыр, грибы и рыбу. От кофе блогер тоже не отказывалась.

Что произойдёт с организмом, если вы откажетесь от кофе? Этот напиток мешает вашему похудению и другим важным процессам в организме.

В первую тренировочную неделю девушка выполняла упражнения на пресс и ягодицы: классические, боковые и обратные скручивания, различные виды статической и динамической планки, приседания. Сара признаётся, что из-за недостатка опыта она совершала немало ошибок в технике выполнения и занималась без коврика и кроссовок, так как сейчас нет возможности приобрести новую экипировку и инвентарь.

Хотела бы уточнить, что я не профессионал. Некоторые упражнения действительно могу делать не так, потому что я всё-таки учусь. Рано или поздно у меня будет получаться всё идеально, но пока исходим из того, что есть.

Из-за того что блогер никогда не занималась спортом, а школьные уроки физкультуры она прогуливала, первые тренировки давались ей крайне тяжело. И вместо того чтобы увеличивать нагрузку, она выполняла одну и ту же 10-минутную программу по утрам, чтобы хоть как-то приспособиться. Каково было удивление Сары, когда всего спустя семь дней результаты не заставили себя ждать. Она избавилась от 8 см в талии, и теперь обхват равнялся 75.

Подробную историю похудения за первую неделю можно посмотреть в видеоролике.

Что будет с вашим телом, если делать вакуум каждый день? Пять минут в день для плоского живота и тонкой талии.

Вторая неделя: увеличение нагрузки и впечатляющие результаты

Во вторую неделю девушка начала плавно увеличивать ежедневный калораж до 1200-1330 ккал и вместе с ним нагрузки. Теперь Сарангова стала тренироваться по 40-50 минут и выполнять по четыре различные сессии в день. Они включали в себя упражнения на всё тело и кардио: альпинист с отжиманиями, бег на месте, бёрпи, приседания с выпрыгиваниями и другие.

Чувствую я себя уже намного лучше. У меня приятная лёгкость в животе, совсем не хочется умереть на тренировках. Ощущаю пресс, и это очень приятно.

Тренировки на пресс и нижнюю часть тела блогеру давались вполне успешно, чего не скажешь про кардио. Также на этом этапе челленджа подключились упражнения с фитнес-резинкой на ноги и ягодицы: плечевой мост, круговые движения бедра, отведение ноги назад и в сторону, стоя на коленях. Но Сара выполняла все движения без инвентаря.

Как тренироваться с фитнес-резинкой? Топ-5 эффективных упражнений на ноги и ягодицы Действенный сет с эспандером заставит мышцы поработать даже дома.

По результатам двухнедельного марафона у девушки полностью ушёл живот и стал немного проявляться пресс. Правда, над талией она всё ещё намеревается работать и дальше. Но факт остаётся фактом: спустя полмесяца её объём уменьшился на 11 см и стал равняться 72.

Полную историю похудения за вторую неделю можно посмотреть в видеоролике.

Опыт блогера Сары Саранговой доказывает, что карантин для многих людей и вправду стал отличным поводом погрузиться в работу над собой. Главное — подходить к этому процессу с умом и знать меру, чтобы не навредить.