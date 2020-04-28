Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Главная / Lifestyle / Статьи /

Как использовать растяжку в повседневной жизни? Опыт гимнастки Дарьи Спиридоновой, видео

Как использовать растяжку в повседневной жизни?
Александра Пономарёва
Как растяжка может пригодиться в повседневной жизни? Необычный опыт гимнастки Спиридоновой
С помощью гибкости Дарья не только завоёвывает золото соревнований, но и облегчает будничный быт.
Lifestyle / Тренды 0

На «Чемпионате» продолжается голосование за самую впечатляющую растяжку от профессиональных гимнасток. Мы сделали подборку из 10 видео, на которых спортсменки исполняют безупречные шпагаты. И, скажем больше, порой гибкость служит девушкам в весьма необычных целях. Предлагаем выбрать ролик, который запомнился вам больше всего.

10 эффектных шпагатов от профессиональных гимнасток. Выбираем самую впечатляющую растяжку
Эти девушки точно знают, как использовать свою гибкость.

А чтобы определиться было проще, мы рассказываем подробнее о каждой из участниц баттла. Героиней сегодняшнего материала стала спортсменка Дарья Спиридонова серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье.

Необычное применение шпагата в повседневной жизни

В своём аккаунте в «Инстаграме» Спиридонова часто делится фото и видео, на которых хвастает отличной растяжкой. В одном из таких роликов Дарья продемонстрировала оригинальный, а главное — практичный способ применения шпагата в быту. Девушка грациозно закрыла ногой багажник автомобиля.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Гимнастка подошла к машине и достала оттуда двух белых и пушистых щенков породы акита-ину. Закрыть багажник обычным способом Дарья теперь уже не могла — руки были заняты питомцами. И вот тут-то Спиридоновой пригодилась её потрясающая гибкость: девушка вытянула левую ногу в вертикальном шпагате и ловко справилась с крышкой чёрного кроссовера.

Подписчики спортсменки выразили восхищение её растяжкой и положительно оценили видео. «Очень красиво, стильно, юморно и… практично,» — написала пользовательница «Инстаграма» с никнеймом elena_redkina_ya.

«Был бы я гимнастом, так же закрывал бы багажник,» — откликнулся nikder96.

Кудрявцева против Донсковой. Выбираем самый красивый курортный шпагат от чемпионок
Гимнастки не забывают про растяжку даже на отдыхе.
Хватит тянуть резину: как сесть на шпагат правильно
Как сесть на шпагат, привести себя в форму с помощью стретчинга и приучиться к регулярным тренировкам.

Чем Спиридонова занимается на карантине?

Во время самоизоляции гимнастка решила покорять новые вершины и развиваться в социальных сетях. Она зарегистрировалась в TikTok, а самые смешные ролики Дарья выкладывает в историях в «инстаграме». Также спортсменка активно принимает участие в различных челленджах вместе со своим мужем Никитой Нагорным. Он, между прочим, тоже является серебряным призёром ОИ-2016 в спортивной гимнастике. Пара снимает забавные и милые видео, иногда даже с элементами акробатики.

А ещё на днях в семье чемпионов произошло пополнение. Спортсмены завели коричнего той-пуделя по имени Рокки. Сейчас щенок часто появляется в историях Спиридоновой. Теперь гимнастам точно не будет скучно на карантине, ведь, помимо создания юмористического контента и тренировок для поддержания формы, они занимаются воспитанием нового члена семьи.

Комментарии (0)
Читайте также
Популярные материалы
Что произойдёт с вашим телом, если делать плечевой мост каждый день
Что произойдёт с вашим телом, если делать плечевой мост каждый день
Новые горизонты: как покорить социальные сети с помощью растяжки
Новые горизонты: как покорить социальные сети с помощью растяжки
TOP 3
Исследования показали, что картофель может заменить спортивное питание
Исследования показали, что картофель может заменить спортивное питание
Тренды
Результативная тренировка дома с минимальным инвентарём. Прокачка не хуже, чем в зале
Видео
Результативная тренировка дома с минимальным инвентарём. Прокачка не хуже, чем в зале
Фитнес
Как приготовить дальгона-кофе, чтобы убедиться, что он не зря стал популярным
Как приготовить дальгона-кофе, чтобы убедиться, что он не зря стал популярным
Тренды
© championat.com 2000–2020