Как растяжка может пригодиться в повседневной жизни? Необычный опыт гимнастки Спиридоновой

На «Чемпионате» продолжается голосование за самую впечатляющую растяжку от профессиональных гимнасток. Мы сделали подборку из 10 видео, на которых спортсменки исполняют безупречные шпагаты. И, скажем больше, порой гибкость служит девушкам в весьма необычных целях. Предлагаем выбрать ролик, который запомнился вам больше всего.
А чтобы определиться было проще, мы рассказываем подробнее о каждой из участниц баттла. Героиней сегодняшнего материала стала спортсменка Дарья Спиридонова — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье.
Необычное применение шпагата в повседневной жизни
В своём аккаунте в «Инстаграме» Спиридонова часто делится фото и видео, на которых хвастает отличной растяжкой. В одном из таких роликов Дарья продемонстрировала оригинальный, а главное — практичный способ применения шпагата в быту. Девушка грациозно закрыла ногой багажник автомобиля.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Гимнастка подошла к машине и достала оттуда двух белых и пушистых щенков породы акита-ину. Закрыть багажник обычным способом Дарья теперь уже не могла — руки были заняты питомцами. И вот тут-то Спиридоновой пригодилась её потрясающая гибкость: девушка вытянула левую ногу в вертикальном шпагате и ловко справилась с крышкой чёрного кроссовера.
Подписчики спортсменки выразили восхищение её растяжкой и положительно оценили видео. «Очень красиво, стильно, юморно и… практично,» — написала пользовательница «Инстаграма» с никнеймом elena_redkina_ya.
«Был бы я гимнастом, так же закрывал бы багажник,» — откликнулся nikder96.
Чем Спиридонова занимается на карантине?
Во время самоизоляции гимнастка решила покорять новые вершины и развиваться в социальных сетях. Она зарегистрировалась в TikTok, а самые смешные ролики Дарья выкладывает в историях в «инстаграме». Также спортсменка активно принимает участие в различных челленджах вместе со своим мужем Никитой Нагорным. Он, между прочим, тоже является серебряным призёром ОИ-2016 в спортивной гимнастике. Пара снимает забавные и милые видео, иногда даже с элементами акробатики.
А ещё на днях в семье чемпионов произошло пополнение. Спортсмены завели коричнего той-пуделя по имени Рокки. Сейчас щенок часто появляется в историях Спиридоновой. Теперь гимнастам точно не будет скучно на карантине, ведь, помимо создания юмористического контента и тренировок для поддержания формы, они занимаются воспитанием нового члена семьи.