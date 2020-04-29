Чем полезен холодный душ? 7 причин, ради которых стоит отважиться на процедуры

Впереди лето, а значит, мы традиционно лишимся горячей воды на непродолжительное время. Многие, правда, избавились от этой проблемы, установив водонагреватели. Другие же продолжают греть целые кастрюли и мыться в тазиках. Но не спешите это делать: холодный душ только кажется страшной пыткой. На самом деле, он очень полезен и, если привыкнуть, постепенно начинает приносить настоящее удовольствие. Объясняем, чем хороша такая процедура и помогает ли она укрепить здоровье и улучшить качество тела.

В организме человека есть два типа жира: белый и бурый. Первый отвечает за теплообмен и защищает внутренние органы, а второй находится в зоне спины и шеи и служит для поддержания тепла при воздействии холодных температур. Под прохладным душем бурый жир увеличивает выработку тепла почти в 15 раз, начинает выделять энергию, а после и сжигать запасы белого жира.

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Чтобы разобраться, действительно ли водные процедуры так эффективны в похудении, мы побеседовали со спортивным врачом Ибраимом Чибичевым.

Ибраим: Помогает похудеть именно контрастный душ. Для того чтобы бурый жир начал работать, нужна минусовая температура. Именно в этих целях используется общая криотерапия, она как раз и является регулятором метаболизма по большому счёту. А контрастный душ улучшает терморегуляцию организма и соотвественно в холодное и жаркое время года позволяет подтапливать подкожно-жировую клетчатку, то есть тот самый белый жир.

Нужно уточнить, что если вы страдаете ожирением, то одними термоконтрастными процедурами исправить положение не получится. Необходимо пересмотреть план питания, начать заниматься спортом под присмотром специалиста и вплотную взяться за собственное здоровье.

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Заряд энергии

Ничто не заставляет проснуться так же хорошо, как прохладный душ. Это отличная встряска для организма, который при переохлаждении начинает спасать себя и резко запускает все внутренние процессы. Основоположник биохакинга мозга Дэйв Эспри в подкасте The Doctor’s Farmacy рассказал, что каждое утро начинает с короткого ледяного душа. Первые несколько дней приходится тащить себя в ванную за волосы, но затем втягиваешься и уже не можешь представить себе день без пробуждающего ритуала.

Укрепление иммунитета

Некоторых из нас в детстве заставляли обливаться холодной водой, а кому-то это даже нравилось. Наши мамы с бабушками делали так вовсе не потому, что им хотелось издеваться над своими чадами. Холодный душ или обливания – проверенный народный рецепт укрепления иммунитета. Он увеличивает выработку иммунных клеток: вы уже не сляжете с температурой, посидев часок на сквозняке или под кондиционером, а также станете более устойчивы к вирусным заболеваниям.

Фото: istockphoto.com

Укрепление сердечно-сосудистой системы

Купание в холодной воде заставляет организм поднапрячься, чтобы поддерживать нормальную температуру тела, поэтому регулярный душ укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Потеря тепла – сигнал для организма. Он требует увеличить приток крови к коже, в которой находится множество маленьких кровеносных сосудов. Капилляры во время процедуры сужаются, а после – расширяются, чтобы обеспечить приток крови. Холодная вода служит полноценной тренировкой для кровеносной системы. У вас больше не будут мёрзнуть руки и ноги, многие также отмечают улучшение качества кожи.

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Борьба со стрессом и улучшение настроения

Прохладный душ поможет поднять настроение, это правда. Всё дело в том, что он активирует симпатическую нервную систему и увеличивает выработку бета-эндорфина и норадреналина. Эти гормоны вызывают прилив энергии, понижают уровень тревоги, улучшают мозговую деятельность и настроение.

Кроме того, исследования молекулярного биолога Николая Шевчука показали, что благодаря холоду увеличивается количество электрических импульсов, которые тело посылает в мозг. Следовательно душ выступает ещё и в качестве антидепрессанта. Для достижения нужного эффекта достаточно всего пару минут постоять под напором воды температурой около 20 градусов.

Холодные процедуры помогут и при хроническом стрессе. Учёные из Берлинского университета имени Гумбольдта выяснили, что прохладный душ уменьшает уровень мочевой кислоты в организме и повышает показатель глутатиона – главнейшего антиоксиданта, который отвечает за укрепление иммунитета и производство энергии.

Фото: istockphoto.com

Восстановление мышц

После интенсивной тренировки холодная вода помогает снять напряжение с мышц. Это процедура привычна для профессиональных спортсменов, но она прекрасно подойдёт и любителям. Низкие температуры после физических нагрузок снижают уровень молочной кислоты, которая отвечает за боль в мышцах. Только, по мнению нашего эксперта, предпочтение стоит отдать не душу, а ванной.

Ибраим: Спортсмены предпочитают лежать именно в холодовых ваннах, чтобы температура была близка к нулю. Поэтому используется лёд. Поскольку холод уменьшает отёк тканей и запускает резервные механизмы восстановления, действительно, лучше пользоваться именно ванной со льдом либо использовать элементы криопрессотерапии. Потому что холодный душ не решает вопросы в восстановлении — он, скорее, является терморегулятором.

Рекомендуется продлить такую процедуру до 20-30 минут, тогда уже на следующий день ваше тело не будет предательски ныть.

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Отсутствие химии

Если вы живёте в городе и пользуетесь центральным водопроводом, то, будь вы тысячу раз против химии, всё равно подвергаетесь её воздействию у себя в квартире. В горячую воду добавляют специальные реагенты, которые защищают трубы от накипи и ржавчины, а также поддерживают прозрачность воды. Эти вещества сушат кожу, могут вызывать отёки и даже зуд. В холодной воде нет примесей, она чище и полезнее горячей.

Кроме того, мытьё под холодным напором благоприятно сказывается на волосах. Горячий сушит волосы, прохладный же разглаживает чешуйки, и волосы становятся более блестящими и сильными.