Чем компенсировать 10 тысяч шагов в день? Сжигаем калории в самоизоляции

Считается, что 10 тысяч шагов в день помогают человеку оставаться стройным. Эта формула, выведенная в Японии в 1964 году, породила первые шагомеры, которые сейчас повсеместно используются в фитнес-браслетах. Но что делать сейчас, когда вы оказались заперты в квартире и не можете поддерживать физическую форму привычными способами? Выход есть, и для увеличения расхода калорий и поддержания активности даже не обязательно наворачивать километры по дому.

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Делайте зарядку

Не стоит изобретать велосипед: о пользе утренней зарядки, пожалуй, знают все. Конечно, после сна хочется подольше понежится под одеялом, но начните с малого. Настраиваться на утреннюю активность можно ещё в кровати. Например, потянитесь, сделайте несколько глубоких вдохов, выполните ягодичный мостик. Встаньте и включите чайник. Пока он закипает, есть время на короткую зарядку: приседания, отжимания, бёрпи, велосипед — подойдут любые упражнения. Даже 10 минут занятий пойдут в копилку хорошего самочувствия.

Усложните прогулки

Ходить можно даже на карантине. Например, не доехать до продуктового на машине, а преодолеть пару километров пешком. В магазине тоже реально получить дополнительную нагрузку. Достаточно взять корзину, а не тележку, и нести продукты домой не в одном, а в двух пакетах – это станет дополнительной тренировкой плечевого пояса.

Фото: istockphoto.com

Если у вас есть собака, увеличьте длительность прогулок, ваш верный друг будет только рад. При желании можно и побегать, но даже обычная ходьба несёт много пользы. Учёные Гарвардского университета выяснили, что она снимает боль в суставах, улучшает иммунную систему и отбивает тягу к сладкому. И это помимо общего подъёма настроения и борьбы со стрессом!

Всё-таки пользуетесь машиной? Тогда не паркуйте её прямо перед входом в дом или магазин. Не пожалейте пары минут и оставьте автомобиль чуть подальше, чтобы пройти лишние 100 метров. Кроме того, ходить можно не только на улице: занимайтесь этим в квартире при любой подходящей возможности. Как вариант — во время разговоров по телефону или чтения книги.

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Забудьте о лифтах

Лифты – наше всё, но порой от них стоит отказаться и мужественно начать штурмовать лестницы. Подъёмы по ступенькам тренируют сердечную мышцу, увеличивают приток кислорода, укрепляют ноги и сжигают дополнительные калории. Даже спуск по лестнице увеличивает расход калорий.

Присоединяйтесь к подвижным играм и танцам

Физическая активность – это не только спорт. Если у вас есть дети или домашние животные, они будут рады выплеснуть энергию в подвижных играх с родителями. Догонялки, битва подушками, щекотка, даже простая возня в куча-мале поможет сжечь калории.

То же самое с танцами – включите любимую музыку, забудьте о стеснении и начните двигаться. Это куда веселее, чем обычные упражнения, и даёт отличную кардионагрузку.

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Разминайтесь во время работы

Если вы продолжаете работать, не забывайте делать перерывы и разминаться. Это поможет разогнать кровь и снять напряжение с затёкших мышц. Проводить мини-сессию можно прямо за столом: делайте круговые движения головой, наклоны в бок, скручивания и прогибы. Также отлично работает растяжка грудных мышц, икр и бёдер.

Не пренебрегайте домашними делами

Не оставляйте постель незаправленной, чаще мойте полы, протирайте пыль и зеркала, держите в чистоте посуду, готовьте самостоятельно, разберите шкафы, поменяйте шторы на окнах. Таким образом вы не только будете поддерживать порядок в доме и экономить деньги, не заказывая еду в ресторанах, но и потратите немало энергии.

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Что делать, если я не хочу двигаться?

И всё же не все могут себя заставить заниматься даже 10 минут в день, но и на этот случай есть несколько способов, которые помогут сжигать калории.

Поддерживайте прохладную температуру воздуха

При прохладных температурах и голова лучше соображает, и тело мобилизуется. Холод активизирует бурый жир, который начинает выделять энергию для поддержания температуры тела. Чем «активнее» этот жир, тем его больше. Чем его больше, тем больше калорий тратит ваш организм.

Особенно полезно спать в прохладной комнате – 5-8 часов в сутки достаточно, чтобы значительно увеличить расход энергии. Учёные из США и Австралии доказали, что регулярный сон в прохладе ускоряет обмен веществ и понижает аппетит.

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Переместитесь на пол

Практически всё, что мы делаем, сидя на диване или на стуле, можно делать и на полу. К примеру, смотреть фильмы, болтать по телефону, играть в видеоигры, читать, есть и даже работать за ноутбуком. При сидении на твёрдой поверхности работает больше мышц, а энергия тратится на то, чтобы встать и подняться. К тому же такой простой лайфхак поможет улучшить осанку (если держать её ровно или сидеть у стены), гибкость мышц и суставов.

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Жуйте жвачку

Это занятие само по себе увеличивает расход калорий, пусть и минимально – на 11 ккал в час. Ещё жвачка подавляет аппетит. Учёные университета Род-Айленда предположили, что процесс её потребления стимулирует нервы в жевательных мышцах, которые отправляют в мозг сигнал о насыщении.