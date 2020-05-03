Цена вопроса: сколько стоят образы Криштиану Роналду

Криштиану Роналду – один из главных футболистов в спортивной истории. Его знают даже те, кто не разбирается в самой игре. Отлично известно и то, что Криштиану часто появляется на публике в дорогих и крутых образах. Мы разобрали несколько и выяснили, сколько они стоят.
На фото выше мы видим Криштиану со своей невестой, пара выходит из здания суда, где проходил процесс по делу о неуплате португальцем налогов. Для такого серьёзного повода Роналду выбрал тёмный наряд. На Криштиану пиджак фирмы Balmain, который стоит 2250 евро, свитер от Prada ценой 765 евро и кроссовки Alexander Mcqueen – 475 евро. В сумме такой образ стоит 3490 евро или 290 000 рублей. Солидно.
Фото: instagram.com/cristiano
Этот лук Криштиану, видимо, использует для чуть более повседневных дел. Этот наряд обошёлся нападающему в меньшую сумму. К примеру, джинсы может позволить себе почти каждый. Они стоят всего 30 евро в магазине Jack & Jones. А вот пиджак здесь у Криша снова от Balmain, но стоит чуть дороже – 1650 евро.
Фото: twitter.com/Cristiano
Здесь Роналду на максимальном пафосе. Но этот наряд в сумме совсем чуть-чуть дороже одного пиджака. На Крише свитшот от Versace ценой в 1470 долларов и кроссовки AIR Jordan — около 375 долларов. Вместе это стоит 1845 долларов, или 139 тыс. рублей.
Фото: instagram.com/cristiano
Кроссовки занимают особое место в гардеробе Роналду. Эта модель Nike AIR Max 97 стоит 510 евро.
Фото: instagram.com/cristiano
А вот этот лук, на первый взгляд, кажется дешёвым. Но есть одно но – это часы. Часы от Franck Muller стоят 1,5 млн долларов. Свитер Fendi же всего 750 долларов.
У Криштиану есть и свой бренд CR7 foorwear. Роналду старается постоянно его продвигать и время от времени выходит в свет в вещах из своей коллекции. Стоит отметить, что основной продукцией бренда является обувь: туфли, ботинки, сандалии, есть даже тапочки. Плюс мужские аксессуары: сумки, ремни, кошельки. К примеру, за кошелёк с лого бренда придётся отдать 50 евро, за ремень – 45, а за стильные туфли – 125 евро. Вполне демократичные цены для европейцев.