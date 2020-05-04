Пустые города. Как выглядят некогда людные достопримечательности во время карантина

Эпидемия коронавируса уже несколько месяцев держит в страхе весь мир. Тяжёлое заболевание забирает жизни, заставляет людей страдать, проверяет на прочность медиков. И попутно приводит к неожиданным последствиям. К примеру, во время карантина даже самые шумные места планеты напоминают пустыню.

Фотографии безлюдных мегаполисов пугают и завораживают одновременно. Наверняка города нуждаются в передышке от постоянного шума, от топота миллионов ног, в конце концов от мусора и грязи. Но в отличие от природы, которая в отсутствие людей преображается на глазах и возвращает себе первозданную красоту, они были построены человеком и для человека. Без людей существование городов теряет всякий смысл. Поэтому хочется верить, что уже скоро туда вернётся жизнь во всех её проявлениях.

Природа вздохнула. Оказалось, у коронавируса есть и плюсы Сложившаяся ситуация очистила воздух над Китаем, а в Венецию приплыли дельфины.

Но пока у нас есть уникальная возможность посмотреть, как выглядят самые узнаваемые и многолюдные места Земли в период вынужденного запустения. Похоже на кадры из фантастического кино.

Фото: Getty Images

Французы вспоминают, что настольно безлюдно вокруг Эйфелевой башни было только во время мировых воин. Вообще, это утверждение справедливо для большинства европейских достопримечательностей, но, согласитесь, сердце Парижа, притягивающее влюблённых со всего мира, без людей смотрится особенно грустно.

Фото: Getty Images

Почти нет людей и на Трафальгарской площади Лондона, куда в обычное время стремится чуть ли не каждый гость английской столицы.

Фото: Getty Images

В Берлине богиня победы Виктория взирает на непривычно пустую площадь перед Бранденбургскими воротами.

Фото: Getty Images

Одни из самых жёстких ограничительных мер были введены в Италии, где жертвами эпидемии стали десятки тысяч человек. У знаменитого фонтана Треви в Риме обычно яблоку негде упасть, но сейчас там ни души.

Фото: Getty Images

Вымерла на время карантина и площадь перед собором Святого Петра в Ватикане. Это место значится в путеводителе любого туриста, посетившего столицу Италии, вне зависимости от вероисповедания. А по воскресеньям, когда Папа Римский читает молитву с балкона собора, на площади и вовсе происходит столпотворение.

Фото: Getty Images

Та же невесёлая участь постигла и Миланский собор, по праву входящий в список самых красивых и загадочных храмов мира. Ещё три месяца назад рядом с этим чудом архитектуры беспрестанно щёлкали фотоаппараты и звучала речь на десятках языков.

Фото: РИА Новости

В России улицы опустели позже, чем в Италии. На Красной площади не встретишь ни туристов, ни праздно гуляющих москвичей. Жители даже в магазин выходят с опаской.

Фото: РИА Новости

Та же картина и в Санкт-Петербурге. Музеи закрыты и смогут принять посетителей не раньше, чем снимут ограничительные меры.

Фото: Getty Images

Коронавирус не знает государственных границ и довольно быстро охватил все континенты. США лидируют по числу жертв в мире, а нынешние снимки обычно кишащей людьми Таймс-Сквер останутся в истории как один из мощнейших символов эпидемии.

Фото: Getty Images

А вот так сейчас выглядит знаменитый пляж в городке Манхэттен-Бич в Калифорнии. И неизвестно, когда эти красивые места вновь наполнятся любителями искупаться в океане.

Фото: Getty Images

Серьёзную борьбу с распространением эпидемии ведут в Индии. Там действует общенациональный карантин, который уже дал результаты. В некоторых регионах новых случаев заражения практически нет, однако в большинстве крупных городов действуют строгие ограничительные меры.

Фото: Getty Images

Чётко выполняют все требования властей дисциплинированные японцы. Да, на фотографии есть люди, но по ней никак не скажешь, что это один из самых оживлённых дорожных переходов в мире.