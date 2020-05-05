«Я буду успешной, если буду худой». Как живут профессиональные балерины

Искусство балета завораживает нас своей грациозностью и красотой. Но за кажущейся лёгкостью движений стоит непомерный труд артистов, которые на протяжении всей карьеры доказывают, что они достойны танцевать на театральном помосте. Будущие балерины погружаются в ремесло ещё в детстве, а в юношеском возрасте они поступают в хореографические училища-интернаты, где получают необходимые знания и оттачивают навыки на практике. В процессе взросления девушки сталкиваются с изменениями собственного тела, тут-то и начинается настоящая борьба за точёную фигуру.

Блогер и создательница YouTube-канала «Таня+Танцы» Татьяна Черненко встретилась с профессиональными балеринами Джой Уомак и Анастасией Лименько и узнала, как артистки сохраняют вес. Оказалось, что погоня за худобой порой приводила к ужасающим последствиям.

Джой Уомак: «на экзамене я весила 36 килограммов»

Джой можно назвать уникальной балериной. Она училась и в США, и в России — в Московской государственной академии хореографии. Уомак стала первой американкой, которая закончила наше училище и была принята в труппу Большого театра. Но то, каким путём девушка шла к успеху на театральном поприще, вызывает мурашки.

На втором году обучения в МГАХ преподавательница, которая продвигала Джой, была вынуждена оставить их курс. На замену пришёл педагог, который видел в девушке слишком много спортивного и считал, что у неё нет балетных данных. Поэтому Уомак пришлось всеми силами доказывать, что она перспективная ученица. И способы, благодаря которым она старалась стать лучше, были крайне изматывающими.

Джой рассказывает, что в академии была поголовная тенденция стремиться к худобе. Особенно у тех, кто не обладал выдающимися способностями. Считалось, чем худее, тем лучше. Поэтому на последнем году учёбы среди девушек-выпускниц развернулась настоящая борьба за право танцевать в балете «Пахито». Артистки стали сбрасывать вес ещё усерднее. Джой настолько боялась конкуренции, что пошла на дополнительные занятия к другому педагогу. Она посещала классы в 6 утра, работала там два часа и потом шла в училище, где продолжала усердно заниматься до вечера. Это была колоссальная нагрузка.

Рядом с тем местом, где Уомак брала индивидуальные занятия, располагалась лавка с сухофруктами и орехами. Джой как сейчас помнит, что уже в 8 утра чувствовала ужасный голод. Каждый день она ждала, когда сможет купить 100 граммов арахиса в сахаре и растянуть эту горсточку на весь день. А если девушка позволяла себе шоколад, то только маленький квадратный кусочек. После занятий Уомак шла домой и покупала немного киселя. Его она пила до 6 вечера, а после — никакой еды.

Из-за столь скудного рациона Джой в какой-то момент весила 36 килограммов — это был самый низкий показатель в её осознанной жизни. Девушка стала настолько худой, что Марина Константиновна Леонова, ректор МГАХ, вызвала её к себе и сказала, что нужно срочно поправляться. Балерина призналась, что после критичного похудения набирать килограммы обратно очень сложно. Да и к тому же на экзаменах она получила отличные оценки, её отобрали танцевать в «Большой театр», а все преподаватели хвалили Уомак, говоря о её красоте и старательности. Это волей-неволей мотивировало оставаться тощей.

И только после выпуска из академии и спустя некоторое время настоящей работы в театре, Джой начала постепенно набирать вес.

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Анастасия Лименько: «я буду успешной, если буду худой»

Сейчас Анастасия Лименько — ведущая солистка Музыкального театра Станиславского. Раньше она училась в Минске, а потом переехала в Москву и стала одноклассницей Уомак по академии. Обе девушки были целеустремлёнными и амбициозными иностранками. И хоть сейчас они поддерживают тёплые дружеские отношения, конкуренция во времена учёбы не только стирала возможность искренне радоваться за победы друг друга, но и подливала масла в огонь.

По словам Анастасии, среди всех девушек-балерин шло соревнование не просто на похудение, а на недовес. И Лименько этого добилась: она начала жёстко экспериментировать с весом в 13 лет, ещё находясь в родном городе. Согласно таблице, в которой был указан необходимый вес каждой ученицы, она должна была весить 43 килограмма, но самовольно скинула до 40. Тогда считалось, что быть ещё худее эталона — круто, но сейчас Анастасия понимает, насколько это была нездоровая тенденция. Ведь из-за такого образа жизни замедляется развитие организма, происходит нехватка необходимых элементов и в конце концов начинаются проблемы по женской части.

Тебе ставят табличку, сколько ты должен весить, и не объясняют, как ты должен худеть и что должен есть. А ты — ребёнок. И у тебя нет такого инстинкта самосохранения, как у взрослого.

Лименько рассказывает, что почти весь день будущих балерин проходит в училище. Родители не могут контролировать, что девочки едят и делают в это время. Соотвественно, взрослые не в силах приостановить стремление детей похудеть. Когда Анастасия училась в Белоруси, там был стандарт: вычитаешь из собственного роста 120 и получаешь свой «идеальный» вес. Только представьте, насколько маленькими выходили цифры. Но, по словам артистки, в МГАХ система взвешивания была ещё жёстче и иногда доходила до крайности. Например, девушка с ростом 173 см должна была весить 48 килограммов. Чаще всего, если у человека нет генетической предрасположенности к такой худобе, добиться её нереально. В таком случае учениц отчисляли, даже несмотря на то, что они мучали собственный организм и старались слепо соответствовать стандарту.

Чтобы похудеть, Лименько записывала в блокнот всё, что ела. Эту информацию дополняли ужасающие комментарии: в блокноте девушка ругала себя за каждый маленький проступок. Она призналась, что отсюда начились ментальные проблемы.

Во многих артистах балета развиты самоедство, самокритицизм и постоянное недовольство. Это нездорово. Нужно от этого отходить и развивать к себе любовь, внимание и понимание, что твоё здоровье стоит на первом месте.

Однажды девушка позавтракала дома кашей, в обед съела компот с кусочком хлеба и на ужин — грейпфрут. В этот день подпись в блокноте призывала всегда равняться именно на такой рацион. А при подготовке к следующему конкурсу Лименько решила похудеть ещё сильнее и поставила перед собой невообразимую цель — не есть и не пить воду после двух часов дня. Она добилась каких-то результатов, но такой план питания принёс вместе с собой множество других проблем и нездоровое отношение к еде.

Приехав в Москву и поступив в МГАХ, Анастасия возложила на себя ещё большую ответственность. Девушка не ела ничего сладкого, а на ужин съедала чётко половину порции, которую давали в интернате. Балерина вспоминает, что многие в училище страдали от булимии. А режим питания Анастасии нормализовывался только тогда, когда было много работы. Из-за большой нагрузки и погружения в любимое дело девушка просто не думала, переедает она или нет.



Подробную историю похудения Джой Уомак и Анастасии Лименько можно посмотреть в видео-ролике.

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Соответствие эталону: зачем балерины истязают себя диетами?

По мнению Лименько, стремление к худобе в первую очередь связано с русской школой балета. В ней сложился определённый эталон того, как должна выглядеть балерина. Конечно, девушкам нужно оставаться эстетичными и стройными, чтобы не было перевеса. Но при этом важно понимать, что все балерины индивидуальны и невозможно лепить их по одному клише. В противном случае многие могут распрощаться с хорошим здоровьем. Поэтому Анастасия считает, что можно отшлифовать тело до определённой грани и достигнуть хорошей картинки, но нельзя вечно гнаться за идеалом. Потому что, как правило, его нам назязывают. А в училищах должны быть профессиональные диетологи и врачи, которые помогут выстроить сбалансированный рацион при огромных нагрузках. Ведь при здоровом питании вполне реально есть достаточно много без вреда для фигуры.

После всех пережитых историй Анастасии как никогда стали важны здоровье, психика и нормальный сон. Ей всё ещё нужно наладить метаболизм. Сейчас в рационе девушки преобладает живая еда. К тому же артистка полностью отказалась от химии, мяса и старается не пить кофе, а вместе с этой привычкой пропала и тяга к сахару.

При расстройствах пищевого поведения Лименько рекомендует обязательно снять с себя все запреты, а затем начать прислушиваться к организму и постараться понять, чего он на самом деле хочет. Также балерина считает, что есть во время просмотра телевизора или выполнения других дел вредно. Приём пищи должен быть отдельным осознанным процессом.

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Исходя из личного опыта, Анастасия считает, что каждый организм индивидуален, ровно как и его потребности. Поэтому в питании главное — войти в свой режим и услышать тело. Конечно, есть продукты, потребление которых стоило бы свести к минимуму всем. Речь идёт, например, об усилителях вкуса и сахаре. Такая еда может вызвать зависимость. А именно от этого стоит избавляться, чтобы научиться отличать назойливые пищевые привычки от того, чего реально хочет твой организм.