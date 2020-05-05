Чем разнообразить майские праздники? Список активностей, которыми можно заняться дома

Во время майских праздников дома оказались даже те, кто до этого был вынужден ходить на работу во время всеобщей изоляции. И хоть за окном наконец наступила тёплая погода, проводить время на улице по-прежнему небезопасно. Поэтому ответственные отдыхающие придумывают способы разнообразить пребывание в четырёх стенах, а многие онлайн-платформы спешат им в этом помочь. Рассказываем, какими виртуальными активностями можно заняться одному или всей семьёй. Причём абсолютное большинство из них бесплатны. И речь идёт не только о тренировках!

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Тренировки и новое шоу «Чемпионата»

Каждое утро в нашем официальном паблике во «ВКонтакте» проходят онлайн-занятия с профессиональными инструкторами по функциональному тренингу, футболу, йоге и бегу. Эти ребята явно не дадут вам потерять форму даже после сытных шашлыков, съеденных в выходные. А если вы не смогли проснуться пораньше и пропустили трансляцию, не переживайте: все тренинги сохранены в видеозаписях сообщества.

А по вечерам «Чемпионат» ждёт вас в своём «инстаграме», чтобы показать выпуски нового шоу #ОстаёмсяДома. В режиме прямого эфира наши корреспонденты беседуют с интересными личностями из мира большого спорта. Гостями проекта уже стали теннисист Карен Хачанов, гимнастка Яна Кудрявцева, супруга Александра Овечкина Анна Кастерова, футболист Александр Кержаков и другие. Следите за свежими анонсами в социальных сетях, чтобы не пропустить выпуски с новыми героями.

Масштабный проект #hometeam от adidas

Проект #hometeam — это не только про занятия спортом, хотя, конечно же, им отведено большое количество времени в программе. В прямом эфире официального «инстаграма» adidas в России регулярно проходят онлайн-тренировки различной направленности, которые ведут квалифицированные инструкторы и именитые спортсмены. Также в режиме реального времени проводятся digital-соревнования.

Но, как мы уже сказали, масштабная задумка наших друзей включает в себя и другие интересные активности. Например, в мае к #hometeam присоединился театр «Балет Москва», и его актёры проводят классы по сценическому мастерству для всех желающих. А образовательный проект «Теперь Так» готов поделиться с вами тонкостями и правилами бережного потребления. Так что скучать на майских точно не придётся!

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Тренинги и лайфхаки для досуга от Reebok

Во время карантина компания запустила программу #PremissionToPause, цель которой — сподвигнуть вас нажать на паузу, отстраниться от суеты и насладиться настоящим моментом. Это можно сделать с помощью разнообразных тренировочных комплексов от команды Les Mills фитнес-клуба The Base Fitness. Они собраны на платформе Reebok. Там же вы найдёте интерактивные статьи с дельными советами по питанию, здоровому сну и досугу.

А на официальной странице бренда в «Инстаграме» вы сможете посмотреть познавательные ролики в формате IGTV. В них опытные тренеры рассказывают, как именно они используют своё время для паузы, и отвечают на актуальные вопросы. Такой интерактив способен не просто разнообразить домашние будни, но и вдохновить вас на новые спортивные свершения.

Гонки в ZOOM и мастер-классы от Ironstar

Каждую субботу компания Ironstar, ведущий организатор триатлон-стартов в России, продолжает чтить лучшие традиции этого вида спорта. Триатлеты уверены, что самоизоляция — не повод забывать об уже полюбившихся длинных дистанциях, поэтому они проводят онлайн-гонки в ZOOM. К слову, в них можно участвовать, даже если у вас нет спортивного инвентаря. Узнать о всех нюансах состязаний и зарегестрироваться можно на официальном сайте.

Фото: iron-star.com

Соревнования в четырёх стенах — не единственная увлекательная инициатива Ironstar. Каждый день ребята наполняют свой аккаунт в «Инстаграме» полезными интервью, викторинами, уроками по медитации, утренними зарядками, мастер-классами по кулинарии и поделкам из картона, а также сказками про триатлон (да-да, вам не показалось). И всё это в формате видео, ведь смотреть куда интереснее, чем читать или слушать.

Готовка вместе с ведущими шеф-поварами

Когда, как не сейчас, можно с головой окунуться в домашние дела и выполнить всё то, на что не хватало времени. А уж если раньше вы не успевали себе готовить, то сейчас можете со спокойной душой экспериментировать у плиты и делать это под руководством известных шеф-поваров со всего мира. Так как все рестораны и кафе закрыты, кулинарные профи из США и России стали поддерживать связь с аудиторией через «Инстаграм». Например, шеф-повар и владелец нескольких ресторанов в Майами Брэд Килгор и его жена постоянно публикуют в историях подробные видео-рецепты. Причём супруги признались, что начали это делать от безделия, а потом, получив много положительных отзывов, втянулись и решили продолжить.

В России к такой инициативе присоединились рестораторы Тахир Холикбердиев и Станислав Лисиченко, мясной сомелье Павел Поцелуев, бренд-шеф Владимир Мухин, телеведущий Александр Белкович. Более того, в формат онлайн вышли и сами заведения. Например, московский «Дом культур» проводит онлайн-бранчи с приглашённой звездой или шефом, а кафе City Friends может привести вам все необходимые продукты для участия в их мастер-классе.

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Виртуальные квизы

Этот вариант отлично подойдёт тем, кто хочет провести свободное время в компании единомышленников, поломать голову над заданиями и посоревноваться с другими участниками в глубоких познаниях. Многие онлайн-платформы стали запускать в интернете квизы, стримы, тематические и интеллектуальные игры, к которым можно присоединиться целой командой. Правда, это удовольствие не совсем бесплатное, но довольно экономное: большинство организаторов требует символический взнос в размере тысячи рублей с целого коллектива.

Лекции о спорте и здоровом образе жизни

Если в вашей жизни удивительным образом всё ещё слишком много активностей и вам просто хочется расслабиться, послушайте познавательные лекции о спорте и здоровом образе жизни. Некоторые из них записаны в формате подкастов, которые лето можно найти на всех доступных онлайн-платформах. А другие материалы сопровождаются роликами с выступлениями спикеров.

Что послушать в свободное время? Мотивирующие подкасты о спорте и ЗОЖ Выбираем выпуски на любой вкус и делаем громче.

К примеру, лекции TED Talks на английском языке (при желании — с субтитрами) давно стали популярны по всему миру. За время существования проекта в архиве накопилось тысячу мотивирующих видео-историй. Одной из таких стал личный опыт актрисы и спортсменки Эйми Маллинз, которая лишилась обеих ног в годовалом возрасте, но сейчас уверенно шагает по подиуму и показывает впечатляющие результаты на беговой дорожке.

А вот экстремал Льюис Пью переплыл Ла-Манш, вплавь обогнул мыс Доброй Надежды и преодолел реку во льдах Антарктиды. Этот смельчак точно знает, что такое сила человеческого духа и проблемы изменения климата Земли. И, самое главное, такие люди готовы бескорыстно делиться ценным опытом со слушателями.