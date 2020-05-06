Что произойдёт с организмом, если регулярно есть сливочное масло

Этот продукт принято считать вредным для фигуры и сердца. Но так ли это на самом деле?

Так или иначе, все мы употребляем масло: заправляем им салаты, мажем на хлеб, готовим выпечку, жарим на нём, добавляем в каши. А некоторые его виды используются и в косметике. Существует много полезных растительных масел: оливковое и кунжутное снижают уровень холестерина, кокосовое укрепляет иммунную систему и ускоряет метаболизм, льняное богато Омега-3 и повышает выносливость. Но мы решили обратить внимание на знакомое с детство сливочное масло, которое в диетических кругах заклеймили вредным для фигуры и здоровья. Разбираемся, действительно ли это так, вместе с диетологом, нутрициологом Анной Берсеневой.

Насколько калорийно сливочное масло?

Один из главных мифов — о калорийности сливочного масла — легко развенчать, просто сравнив его с растительными продуктами. Кокосовое, оливковое, подсолнечное и другие масла в среднем содержат 850-900 ккал на 100 граммов, в то время как сливочное – 610-750 ккал в зависимости от жирности.

Фото: istockphoto.com

Долгое время считалось, что этот продукт нужно полностью исключить из рациона, потому что он способствует ожирению и содержит «вредный холестерин», который закупоривает сосуды и приводит к болезням сердечно-сосудистой системы. На самом деле, это не так.

Анна: Сливочное масло употреблять можно и во многих случаях даже нужно. Особенно я рекомендую детям, потому что для их развития те витамины, которые содержатся в сливочном масле, особенно витамин К, необходимы. Беременным женщинам, тем, кто планирует зачатие, или если есть такие проблемы, как аменорея (длительное отсутствие менструального цикла), также сливочное масло я очень рекомендую. Как его использовать? Лучше не нагревать, то есть жарить на нём не полезно. Для этого существуют как раз-таки аналоги-заменители: например, кокосовое масло. На нём термообработка проходит без каких-либо негативных последствий. Или, если мы говорим о сливочном, есть такой вариант, как топлёное масло гхи, на котором можно жарить или применять его для другой термической обработки.

К тому же насыщенные жиры есть и в некоторых видах растительных масел: например, в кокосовом. Между тем, ВОЗ и их советует употреблять в пищу, но доля должна составлять не более 7% от суточного калоража. То есть взрослому человеку полезно съедать не более 20-25 граммов масла в день.

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Польза сливочного масла для организма

Итак, что же будет, если вы включите сливочное масло в свой рацион? Начнём с плюсов.

Улучшится состояние кожи, волос и ногтей

Сливочное масло – это источник витаминов А, B, C, D, Е и К, а также жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Причём некоторые из витаминов (А, D и Е) лучше усваиваются именно вместе с жирами. Эти вещества замедляют старение, защищают от ультрафиолета, стимулируют рост волос, укрепляют ногти и кости и делают много другой полезной работы. При постоянном употреблении масла волосы станут блестящими и крепкими, а кожа – подтянутой и сияющей.

Укрепится здоровье сердца и сосудов

Холестерин не так страшен, как его малюют. Его можно разделить на «вредный» — тот, который оседает на сосудах, и «полезный», который удаляет с них бляшки. И даже «вредный» холестерин, содержащийся в сливочном масле, необходим организму. Учёные из университета Бергена выяснили, что он поднимает уровень «хорошего», а значит, помогает укреплять сердечно-сосудистую систему.

Помимо этого, в сливочном масле содержатся и ненасыщенные жиры, которые поддерживают эластичность и тонус кровеносных сосудов.

Фото: istockphoto.com

Улучшится пищеварение

«Плохой» холестерин полезен и сам по себе. Он является компонентом клеточных мембран, защищает нервные волокна, задействуется в пищеварении. Помимо этого, в сливочном масле содержатся гликосфинголипиды, которые защищают кишечник от инфекций. И наконец, витамин А действует заживляюще, снимает воспаления, а значит, помогает при проблемах ЖКТ.

Улучшится настроение, состояние ЦНС и работа мозга

Витамин D обладает целым спектром полезных свойств, в числе которых улучшение настроения, памяти, концентрации внимания, состояния ЦНС и сна. Кислота Омега-6 стимулирует работу головного мозга, а триптофан, содержащийся в молочном жире, способствует выработке серотонина. Молочные жиры также участвуют в обновлении клеток мозга, повышают внимание, именно поэтому масло особенно полезно для школьников и тех, кто занят умственным трудом.

Появится энергия

Масло – отличный источник энергии, особенно для жителей стран с суровым климатом, как в России. Также оно помогает согреться.

Снизится вероятность грибковых инфекций

В масле содержится лауриновая кислота, которая обладает антигрибковыми и антимикробными свойствами. Если употреблять масло регулярно, вы снизите вероятность заражения подобными инфекциями или ускорите выздоровление от уже имеющихся заболеваний.

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Всё хорошее — в меру. Чем вредно сливочное масло?

Для того чтобы наслаждаться полезными свойствами сливочного масла без вреда для фигуры и здоровья, необходимо не превышать суточную норму. Это простое правило работает по отношению ко всем составляющим нашего рациона.

Анна: Сливочное масло в чрезмерных количествах будет вредно для организма. Но это относится к любому продукту: если съесть немерено яблок, цитрусовых или ягод, можно спровоцировать разные негативные последствия. Норма употребления сливочного масла — 10, а в некоторых случаях до 30 граммов в день. И если её не превышать, ни о каких закаливающих показателях холестерина и угрозе атеросклероза не будет идти речь.

В противном случае неумеренное употребление жирного продукта может повлечь за собой неприятные и даже опасные последствия.

Прыщи

Если у вас нарушен обмен веществ и вы едите много жирной пищи, в том числе масла, организм вырабатывает большое количество сального секрета, от которого появляются прыщи.

Фото: istockphoto.com

Ожирение

Сливочное масло содержит 67-82,5% жира в зависимости от его вида, а в топлёном его ещё больше. Если вы ведёте малоподвижный образ жизни, не занимаетесь спортом, и при этом налегаете на столь тяжёлую пищу – проблемы с весом не за горами.

Высокий уровень холестерина

Сколько бы мы ни говорили, что холестерин в сливочном масле полезен, но речь идёт только об умеренном употреблении. Если у вас и так повышен этот показатель в крови, то от масла стоит отказаться.

Ухудшение состояния ЖКТ

При обострении заболеваний ЖКТ сливочное масло надо исключить из рациона. Да и у здорового человека чрезмерное употребление этого продукта может вызвать целый спектр неприятных последствий: от тошноты и диареи до обострения существующих заболеваний.

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Несмотря негативные эффекты от непомерного употребления сливочного масла, наш эксперт не рекомендует заменять натуральный продукт искусственными альтернативами. И на это есть веская причина.

Анна: Отдельно хочется сказать про альтернативы. То есть все заменители на трансжирах, маргарины, заменители молочного жира, какие-то облегчённые варианты с огромным списком ингредиентов и усилителями вкуса из небольшой химической лаборатории — это всё очень нехорошо. Особенно для детей, беременных женщин или тех, кто планирует беременность. Потому что такие продукты — это настоящий плод химической промышленности. Соответственно сливочное масло в умеренных, здоровых вариантах употребления (без термообработки, 10-30 граммов в день в зависимости от питания и ситуации) намного лучше. И оно действительно будет во благо и на пользу здоровью, в отличие от разных искусственных заменителей.