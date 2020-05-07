Труд или мошенничество? Человек-паук накачался благодаря электростимуляции мышц

Том Холланд знаком многим любителям кино. Актёр приобрёл наибольшую популярность, исполнив роль Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel. А недавно он нашёл новый способ тренировок – стимуляция мышц с помощью низкоуровнего электрического тока. Всего 20 минут такой терапии заменяет пару часов работы в зале.

Что это за система?

Чудо техники называется EMS, или электронная стимуляция мышц. На протяжении нескольких веков она существует как форма физической терапии. Система посылает низкоуровневые электрические токи через тело, стимулируя и укрепляя мышцы.

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Как здесь оказался Человек-паук?

Холланд услышал о методике от приятеля Бобби, который был с ним на одной съёмочной площадке. Но Том не забывает и о привычных всем нам тренировках, например, о гимнастике.

«Это 20 минут абсолютного ада», — смеётся актёр, рассказывая о стимуляции мышц. Человек пристёгнут к костюму, который охватывает все основные группы мышц. Кроме того, машина обладает возможностью фокусироваться на определённых участках тела, сокращая мышцы 80 раз в секунду.

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Как проходят EMS тренировки?

В тренировках используется оборудование miha bodytec. Также существует специальная программа, в которой вы следите за аватаром на экране. Там изображён консультант, контролирующий правильное выполнение заданий. После первых тренировок Том Холланд, например, буквально не мог ходить. А спустя несколько дней он уже полностью восстановился. Но тренеры всё же рекомендуют не переусердствовать в тренировках.

Когда можно увидеть результаты?

Холланд всегда был достаточно худощавым парнем. Вопрос стоял больше в тонизировании. Основная цель – презентабельный вид актёра в костюмах. Не стоит верить тем, кто говорит, что результата можно достигнуть очень быстро. Реальный результат придёт примерно через 12 недель, при этом, конечно, стоит питаться правильно, а не только надеться на чудо-тренировки. Клиенты, которые придерживались всех правил, увидели нереальные исходы тренировок.