Слава и баснословные гонорары. Кто вошёл в десятку самых богатых спортсменов в истории?

Большой спорт давно стал сферой, в которую вкладываются крупные суммы. Баснословные деньги тратятся на экипировку, организацию соревнований, трансферы, строительство стадионов и, конечно же, гонорары атлетов. К слову, последние выплаты в разы увеличиваются благодаря рекламным контрактам и сделкам со спонсорами. Кто же из спортсменов заработал больше всего в истории? «Чемпионат» решил найти ответ на этот вопрос. Надеемся, от цифр у вас не закружится голова.

Их имя – бренд. Кого Forbes назвал самыми дорогими спортсменами в мире? Спойлер: Криштиану Роналду не на первом месте. И даже не на втором.

Спорт: баскетбол.

Сумма: $ 600 млн.

Ещё в 1981 году Мэджик подписал контракт с «Лейкерс» на $ 25 млн — это был рекорд на тот момент. Однако после окончания карьеры Джонсон разбогател ещё больше. Заработанные деньги в качестве баскетболиста он инвестировал в ряд предприятий. В том числе купил около 5% «Лейкерс», а ещё вложился в кинотеатры, фитнес-клубы, рестораны и даже собственный спутниковый канал.

Спорт: теннис.

Сумма: $ 640 млн.

Получил более 100 млн призовых, но, что важнее, Федерер уже сам стал элитным брендом. С ним сотрудничают Rolex, Mercedes, Moet & Chandon, Lindt, а до 2018 года главным экипировщиком спортсмена была компания Nike. После этого теннисист подписал контракт с Uniqlo. Сообщалось, что Роджер получит от японского бренда $ 300 млн за 10 лет. Правда, потом появилась информация, что лишь $ 100 млн. И это при том, что Федерер скоро закончит карьеру.

Спорт: футбол.

Сумма: $ 750 млн.

Месси – самый высокооплачиваемый футболист в мире. По данным Forbes, капитан «Барселоны» получает $ 92 млн в год по последнему контракту. И это только от клуба, а есть ещё и рекламные соглашения. В принципе, Лео мог бы сам содержать какой-нибудь клуб из чемпионата Испании.

Спорт: футбол.

Сумма: $ 800 млн.

Роналду получает от «Ювентуса» меньше: $ 65 млн – зарплата с бонусами. Но со спонсорами работает лучше. Португалец является лидером по количеству подписчиков в «Инстаграме» и «Фейсбуке». Только за прошлый год он заработал на своём аккаунте $ 49 млн. Добавляем сюда контракт с Nike на 10 лет, по которому Криштиану получает то ли $ 18 млн в год (по данным Football Leaks), то ли $ 24 млн (по данным The Sunday Times).

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Спорт: гольф.

Сумма: $ 800 млн.

Ему даже не нужно постоянно учавствовать в турнирах, чего нельзя сказать о Месси и Роналду. Самый известный гольфист в мире зарабатывает больше за счёт рекламы, нежели спорта. Начиная с 2002 года на протяжении 10 лет оставался самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. В лучшие годы Вудс получал более $ 100 млн в год.

5. Флойд Мейвезер

Спорт: бокс.

Сумма: $ 915 млн.

Самый высокооплачиваемый атлет последнего десятилетия. Просто для понимания: Мейвезер за один вечер, когда состоялся бой с Макгрегором, заработал $ 275 млн. Это больше, чем Месси, Роналду и Леброн Джеймс в том же 2017 году — $ 259 млн на троих. В 2015-м Флойд получил $ 240 млн после победы над Пакьяо. Тут уже неуместно говорить о $ 30 млн, заработанных на рекламе за всю карьеру, по оценке Forbes.

Спорт: автоспорт (Формула-1).

Сумма: $ 1 млрд.

Сейчас состояние Шумахера оценивается в меньшую сумму, но на пике оно достигало миллиарда. Шумахер зарабатывал $ 50 млн в год, даже когда не участвовал в гонках. $ 10 млн в год ему выплачивала компания Shell только за то, что он носил кепку с логотипом фирмы.

3. Ион Цириак

Спорт: теннис.

Сумма: $ 1,2 млрд.

Такое состояние Цириак создал благодаря предпринимательству, а не теннису. Хотя спорт был первым этапом его бизнеса. После окончания карьеры он вёл финансовые дела другого теннисиста, Илие Нэстасе, был посредником при заключения контрактов Бориса Беккера с брендами одежды, а также помогал многим другим атлетам, в том числе Марату Сафину. Затем Ион открыл банк, инвестировал в страховую компанию, автосалоны, авиалинии и энергетику. А ещё создал первый в Румынии спортивный канал.

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Спорт: баскетбол.

Сумма: $ 2,1 млрд.

Непосредственно на баскетболе Джордан заработал не так много. Больше денег ему принесла реклама. Особенно коллаборация с Nike и создание бренда Nike Jordan, который доминирует на рынке баскетбольной обуви в США. Отдельно стоит сказать, что в 2010-м Майкл купил акции клуба «Шарлотт», а в 2013-м довёл долю до 90%. Сейчас команда стоит около миллиарда долларов.

1. Винс Макмэн

Спорт: рестлинг.

Сумма: $ 3,2 млрд.

Он был профессиональным рестлером, а потом раскрутил этот спорт до невероятного уровня. В начале XX века казалось, что ушёл интерес зрителей к боям, где борьба совмещается с работой на публику. Макмэн перезапустил турниры, став генеральным директором и главой правления WWE – компании, которая занимается выступлениями рестлеров по всему миру, а также кино, музыкой, одеждой и компьютерными играми. Винс создал интерес к рестлингу, а затем монетизировал его.