На две страны: где живёт чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

За последние годы популярность бойца UFC Хабиба Нурмагомедова достигла невероятных масштабов. Его имя ежедневно появляется в заголовках новостей, а аудитория спортсмена в «Инстаграме» вот-вот перевалит за 20 млн человек. Больше среди россиян только у Ольги Бузовой. При этом, в отличие от большинства топовых блогеров, Хабиб не выставляет личную жизнь напоказ. На его странице практически не найти фотографий с женой и детьми, а о недвижимости Нурмагомедова тоже известно не много.
Конечно, поклонники хотели бы знать о своём кумире больше. Многих интересует вопрос: где живёт Хабиб? Но большинство фанатов с пониманием относятся к скрытому образу жизни бойца и уважают его выбор. Однако полностью утаить подробности частной жизни человеку с популярностью Нурмагомедова в современном мире просто невозможно. Рассказываем, где живёт чемпион UFC.
Скромный дом в родном селе
Родной дом Хабиба располагается в высокогорном дагестанском селе Сильди, куда можно добраться только по извилистой горной дороге. В селе нет интернета, больницы и даже магазина, а продукты жителям привозят на «Камазе». Раньше в Сильди проживали несколько тысяч человек, но в 90-х случился массовый отток населения. Людям предоставили жильё и работу в равнинной местности, поэтому сейчас в Сильди постоянно живут всего около 200 человек.
Семья Хабиба тоже покинула родное село в середине 90-х, но и сам боец, и его родственники нередко возвращаются в дом на улице Нурмагомедова. Своё название она получила в честь дяди спортсмена, чемпиона мира по самбо Нурмагомеда Нурмагомедова. Несмотря на огромные гонорары и рекламные контракты, семейное жилище в Сильди выглядит так же скромно, как и в детстве будущей звезды UFC. Ни высокого забора, ни дорогой отделки. Внутри, если верить гостям, тоже нет ни намёка на роскошь. В доме всего две комнаты, кладовка и крохотная кухня.
Хотя Хабиб уже много лет не живёт в Сильди, он регулярно навещает родное село. Боец общается с местными жителями и совершает горные пробежки. Нередко в доме Нурмагомедовых за накрытым столом собираются родные и близкие.
Квартира в Махачкале
С развитием карьеры в UFC Хабиб стал много путешествовать по миру. В его «инстаграме» можно встретить снимки с разных континентов, но дом спортсмена, по его признанию, находится в Махачкале. Там живут его супруга Патимат и трое детей. Известно, что квартира бойца располагается в том же доме, что и у его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. В подъезде постоянно дежурят подростки, мечтающие увидеть кумира и, если повезёт, сделать совместное фото.
Хабиб признаётся, что повышенное внимание к себе его утомляет. Поэтому, находясь в Махачкале, он нечасто выходит из дома. Несколько лет назад отец Хабиба рассказывал о планах по постройке собственного большого дома в столице Дагестана. Кроме того, спортсмен часто бывает по делам в Москве.
Длительные командировки в США
Во время подготовки к боям Хабиб Нурмагомедов проживает в США, в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, где располагается зал Американской академии кикбоксинга. Там он тренируется под руководством основателя академии Хавьера Мендеса, считающегося одним из лучших специалистов по тактике в смешанных единоборствах.
Обычно Хабиб проводит в США от одного до нескольких месяцев в год. Арендует ли российский боец жильё в Сан-Хосе или приобрёл недвижимость в собственность, доподлинно неизвестно.