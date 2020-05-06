Что крутого в частном джете Криштиану Роналду? Таких самолётов всего 250 в мире

В конце 2015 года Криштиану Роналду купил себе частный самолёт Gulfstream G200. Бизнес-джет от израильского концерна Israel Aircraft Industries обошёлся португальцу в € 19 млн. Даже на тот момент это была далеко не новая модель, ведь Gulfstream G200 выпускался с 1999 года, но всё равно весьма роскошная. Рассказываем, что в ней особенного.

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Оснащение салона

Салон обшит кожей и отделан драгоценными породами дерева. На борту есть кухня, микроволновка, холодильник, шкаф, телефон, факс, интернет и отдельные ванные комнаты для членов экипажа и пассажиров. А ещё целая система развлечений, но Криштиану предпочитает играть с сыном в обычный настольный баскетбол, который могут себе позволить многие.

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Впечатляющие характеристики

Джет Gulfstream G200 летает со скоростью 900 километров в час. При четверых пассажирах он может покрыть до 6300 километров — это больше, чем от Москвы до Хабаровска или до Конго. Максимальная вместимость — 10 человек. Когда Роналду играл за «Реал» и получал вызов в сборную, то переодически брал с собой в полёты коллег: например, партнёра по командам Пепе.

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Уникальность

Джетов такой модели всего 250 штук в мире. Но самолёт Роналду с другими не перепутаешь: его легко отличить по логотипу бренда CR7 на обшивке фюзеляжа. Там же красуется и силуэт португальца в его фирменной позе: в неё он встаёт, празднуя голы.

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Однажды самолёт Роналду попал в аварию

В 2016-м скоростной джет Криштиану попал в аварию. Это случилось в Барселоне, в аэропорту El Prat. При посадке шасси не сработало нужным образом, и судно перекосило на бок. Оно получило повреждение, но, вероятно, некритичное. Никто из находившихся на борту не пострадал, а самого Роналду тогда и не было в самолёте.

В последнее время футболист находится дома, на Мадейре в Португалии. Тем временем возобновляются тренировки «Ювентуса», и клуб уже призвал легионеров вернуться в Турин. Однако тут обнаружилась проблема: бизнес-джет Роналду застрял в Мадриде из-за ограничений на перелёты. С этой сложностью нападающий должен разобраться в ближайшие дни.

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Примечание. По данным нескольких европейских СМИ, Роналду уже вернулся в Турин, хотя официального подтверждения пока нет.