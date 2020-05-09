Как певице Адель удалось похудеть на 40 кг? Она сделала это ради сына

Поклонники любили артистку и в прежней форме, но это не повлияло на её волевое решение.

Поклонники любят британскую певицу Адель за чарующий сильный голос, который пробирает до глубины души. А теперь все вдобавок стали восхищаться её новой подтянутой фигурой. Девушка всю жизнь была «в теле», и, кажется, это её совершенно не беспокоило. Но несколько месяцев назад она решилась на изменения и стала худеть. Рассказываем, в чём была причина и как артистка смогла избавиться от 40 килограммов.

Зачем Адель решилась на похудение?

Слава пришла к певице в 2008 году, и она практически сразу же стала категорично защищать свои нестандартные формы. «Даже при подписании контрактов все в музыкальном бизнесе знали, что если кто-то посмеет сказать, что мне надо похудеть, он со мной точно не будет работать. Я – не продукт, никто меня в него не превратит. Мой вес не имеет отношения к моей карьере», — смело заявляла Адель.

Однако прошлой осенью она всё-таки круто изменила жизнь, и на днях выставила на всеобщее обозрение результат колоссальной работы. На последней фотографии в «Инстаграме» видно, как сильно трансформироваалась фигура певицы. Что заставило её поменять свои взгляды?

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Естественно, карьера тут не при чём. Уж кому-кому, а Адель жаловаться на недостаток востребованности, популярности и признания не приходится. Не было у певицы и комплексов по поводу лишних килограммов. Сама Адель пока публично не высказывалась на тему похудения, но британская пресса через источники уже выведала, что толкнуло девушку на такой шаг.

Сейчас самое главное в жизни певицы – её семилетний сын Анджело, и ради него Адель изменила образ жизни. «Все видят только преображение фигуры, но, на самом деле, там всё гораздо сложнее. У неё ухудшилось самочувствие, и она поняла, что надо что-то менять. Она хочет оставаться здоровой ради сына. Адель делает упор на то, чтобы улучшить состояние здоровья, более правильно относится к телу. Дело было вовсе не в похудении, это стало лишь дополнительным эффектом после того, как она сократила употребление алкоголя и стала правильно питаться. Но она довольна и преображением своей фигуры. Она стала более уверенной, начала по-другому одеваться и в целом выглядит счастливее, чем раньше», — приводит слова анонимного источника издание The People.

Можно предположить и то, что новый внешний вид помогает Адель справиться с переживаниями в личной жизни: год назад она рассталась с мужем. Говорят, сейчас артистка уже преодолела этот трудный этап и обрела гармонию. Как всегда, в этом ей помогает и музыка: скоро певица должна представить публике новые песни.

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Как Адель удалось скинуть 40 килограммов?

Первые сообщения о том, что Адель изменила план питания и начала усиленно тренироваться, появились летом 2019 года. Она занималась и раньше, но тренажёры наводили на неё тоску. «В основном я просто кряхчу, тренировки не доставляют мне удовольствия», — рассказывала она в 2016-м. Но уже тогда звезда была готова на многое ради сына: сократила потребление сахара, бросила курить. «Я обожала курить, но если бы я умирала от болезни, вызванной курением, это бы разбило сердце сыну. Совершенно не круто».

Примерно в то же время Адель познакомилась с модной сиртфуд диетой, о которой мы уже подробно рассказывали на «Чемпионате». Это программа питания, которая делает упор на продукты, активирующие в организме производство сиртуинов. Они регулируют процессы старения, ускоряют обмен веществ, сжигают жиры и подавляют аппетит. На такой диете не придётся голодать, можно даже пить красное вино и есть тёмный шоколад, и она позитивно влияет на состояние нервной системы.

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Адель действительно немного сбросила вес за предыдущие годы, ведь в 2008-м она была настоящей пышкой! Но, очевидно, взялась за дело всерьёз лишь в 2019-м, и теперь общая потеря веса достигла уже 40 кг.

«Не думаю, что ей очень нравится заниматься, но она изменила образ жизни. Она тренируется, но 90% её похудения – это диета, которая помогает сбросить вес. Особенно напряжённой была первая неделя, когда надо пить зелёные соки и потреблять только 1000 калорий в сутки. Сейчас она выглядит не худой, а великолепной!» — рассказывает бывший тренер Адель Камила Гудис.

Помимо правильного питания, Адель начала усиленно тренироваться. С Гудис она познакомилась пару лет назад в Лос-Анджелесе, когда та занималась с женой Робина Уильямса и лучшей подругой певицы Айдой. Девушка подключилась к занятиям и постепенно втянулась.

«Когда она впервые пришла на тренировку, я не знала, кто она такая. Уже потом подумала, что она смахивает на Адель. Она полностью изменила свой образ жизни», — говорит Камила.

Адель обходит стороной тренажёрные залы, предпочитая заниматься в домашней обстановке. По слухам, в этом ей помогают известные тренеры: Джо Уикс и Далтон Вонг. Первый знаменит 15-минутными тренировками и тем, что во время эпидемии ежедневно проводит онлайн-занятия для всех желающих на YouTube. Далтон же работает с ещё одной подругой Адель, Дженнифер Лоуренс. «Адель в тайне занимается с этими двумя тренерами. Она добилась впечатляющего прогресса за последние полгода, и это нельзя не заметить», — приводит слова источника Cosmopolitain.

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Издание US Weekly сообщает, что Адель тренируется по часу три раза в неделю. Занятия включают кардио, круговые тренировки и пилатес. Помимо этого, девушке нравится тягать гантели. «Она подобрала программу, которая ей подходит, и ей всё больше нравится заниматься», — сообщает источник.

Трансформацию Адель впервые заметили осенью, когда она опубликовала фотографию с подписью: «Раньше я плакала, а теперь потею». Кажется, сейчас жизнь артистки заиграла новыми красками и она стала готова к новым свершениям. Одного она уже добилась – показала, что начать следить за собой никогда не поздно, и что при должной мотивации можно добиться многого.