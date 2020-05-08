Как прокачать футбольные навыки в самоизоляции? Находим выход вместе с тренером

Режим самоизоляции в нашей стране длится уже больше месяца. И когда настанет конец этой истории, никто не скажет. За время карантина поклонники спорта преобразовали привычные тренировки в домашний формат, чтобы поддерживать отличную форму. Но если с хоум-фитнесом всё более-менее просто и понятно, то что делать тем, кто любил в свободные вечера играть в футбол и оттачивать навыки ведения мяча? Ведь в квартире не развернёшь целое поле. Оказалось, и из этой ситуации есть выход.

«Чемпионат» решил поддержать любителей командной игры и запустил серию бесплатных футбольных тренировок, которые помогут проработать физические и технические качества, не выходя из дома. Занятия доступны для всех желающих: они проходят в формате прямого эфира по вторникам и пятницам, с 11:00, на официальной странице во «ВКонтакте».

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Вместе с тренером нашей программы и инструктором ФК «Чертаново» Дмитрием Карповым рассказываем, чем полезны занятия в домашних условиях, а также делимся двумя прошедшими футбольными сессиями. Они включили в себя базовые упражнения, которые развивают координацию и умение контролировать мяч двумя ногами.

Чем полезны футбольные тренировки и кому они подходят?

На первый взгляд может показаться, что футбольные занятия узконаправленны и вряд ли пригодятся тем, кто далёк от этого вида спорта. Однако инструктор уверен, что это не так. Тренинги будут полезны всем, ведь упражнения носят разносторонний характер и зритель сможет открыть для себя что-то новое, а погружённые в футбол спортсмены — развить нужные навыки игры.

Дмитрий: Футбольные тренировки направлены на техническую, тактическую, физическую, психологическую и теоретическую подготовку. Если в тренировочном процессе равномерно распределить нагрузку, спортсмен будет быстро развиваться при должном отношении к занятиям — всё зависит от целей. Самое главное здесь — желание и самоотдача.

Фото: istockphoto.com

И всё же, если вы человек, далёкий от футбола, не стоит сразу ставить крест на подобных занятиях. Они смогут отлично разнообразить тренировочный план, внести в него изюминку и, конечно же, улучшить общую физическую подготовку вне зависимости от того, сколько вам лет. Футбольные тренинги помогают:

укрепить общее состояние здоровья;

повысить иммунитет;

улучшить ловкость, концентрацию и мгновенную реакцию;

закалить характер;

тренировать дисциплину;

развивать коммуникабельность и взаимодействовать с окружающими;

стать более целеустремлёнными.

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Как проходят футбольные тренировки в домашних условиях?

Тренировки «Чемпионата» проходят в режими реального времени. Всё, что вам нужно, — подключиться к прямому эфиру, внимательно слушать инструктора и выполнять его задания. Безусловно, такие занятия не смогут полностью заменить тренировки на поле, но в условиях карантина станут прекрасным дополнением. К тому же онлайн-формат подразумевает обратную связь: когда что-то становится непонятным, вы можете спросить об этом инструктора в комментариях, а он подробнее объяснит сложный момент.

Чтобы быстрее увидеть прогресс от домашних тренингов, необходимо относиться к ним так же серьёзно, как и к самой игре, и не давать себе послаблений.

Дмитрий: Тренировка должна быть максимально продумана и проходить без пауз в хорошем темпе. Азарт играет весомую роль: если у атлета большие цели в спорте, обязательно дополнительно нужно работать над своими минусами. Прогресс зависит от отношения спортсмена к тренировочному процессу. Если есть серьёзный настрой, прогресс будет виден намного быстрее.

Во время занятий особое внимание уделяется изучению футбольных финтов, которые задействуют все части тела. По мнению тренера, они способны сделать атлета более гибким, а в игре дают возможность оценить ситуацию соперника и рассчитать скорость атаки. При этом важно понимать, что даже в домашних условиях идёт ощутимая нагрузка на организм, в большей степени — на голеностопы. Поэтому важно правильно восстанавливаться после занятий.

Дмитрий: Восстановлением после тренировки служит режим питания и сна. Например, на этой неделе упражнения были больше рассчитаны на технические навыки, поэтому большой нагрузки не было. Самое важное — закрепить увиденное и двигаться дальше.

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Какой инвентарь мне понадобится?

Обыкновенная футбольная тренировка включает в себя работу с мячом, а также с фишками и конусами. В случае отсутствия подходящего инвентаря можно заменить футбольный мяч теннисным, а вместо фишек расставить по полу тапки или носки. Если же у вас дома совсем нет мячей, то лучше их приобрести в интернет-магазине с доставкой. При этом вы не пропустите самое интересное: все тренировки сохраняются в видеозаписях нашего сообщества, поэтому к ним можно вернуться в любой момент, даже если курьер приедет через неделю.

Фото: istockphoto.com

Ещё один важный аспект — подбор правильной обуви. Конечно, дома не нужно заниматься в шипованных бутсах, но и тренироваться босиком инструктор крайне не рекомендует.

Дмитрий: В домашних условиях важно выбрать обувь. Нежелательно работать в носках на скользком покрытии или надевать тяжёлую обувь, которая привлечёт внимание соседей.

Поэтому идеальный вариантом станут лёгкие спортивные кроссовки, которые будут универсальными для всех видов тренировок, не дадут поскользнуться на полу и травмироваться.

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Домашние тренинги по футболу — отличный выход для тех, кто пока не может сразиться с командой соперника на поле. За время самоизоляции вполне реально не только не растерять форму, но и улучшить её. Для этого тренер советует увеличивать скорость и количество подходов, активно подключать обе ноги и, конечно же, работать больше, чем другие, не оглядываясь назад. А для детального отслеживания прогресса лучше всего выписывать в отдельной тетрадки все свои слабые стороны, чтобы со временем начать их развивать.