Чем полезен шоколад? Развенчиваем мифы о популярном десерте

Многие приверженцы правильного питания относят сладкое к запретной еде, ведь оно может навредить фигуре и состоянию организма. Нередко в список десертов попадает и шоколад, который считается причиной лишнего веса, проблемной кожи, диабета и кариеса. Но, поверьте, такие суждения являются ошибочными, если речь идёт о правильном продукте: натуральном, не содержащем усилителей вкуса и химических добавок. Вместе с диетологом и нутрициологом Анной Берсеневой рассказываем, как выбрать хороший шоколад и чем он полезен для вашего тела.

Виды шоколада: тёмный, молочный и белый

Существует три вида десерта: тёмный, или так называемый горький шоколад, а также молочный и белый. Кроме цвета и вкуса, они отличаются соотношением измельчённых какао-бобов, масла какао и сахарной пудры в составе.

В чёрном шоколаде преобладает какао, его количество обычно указывают на упаковке: от 50 до 99%. Именно поэтому вкус продукта приобретает лёгкую горчинку, а цвет становится насыщенным и тёмным. В таком шоколаде много антиоксидантов и меньше всего сахара — соотвественно, он и является самым полезным. Причём выбирать лучше ту плитку, которая содержит более 70% какао. В таком случае десерт готовится из бобов хорошего качества, в противном – вкус получается слегка кислым.

Фото: istockphoto.com

В молочном шоколаде меньше какао, зато используется молочный жир в виде сливок или порошка. Благодаря ему плитка приобретает мягкий, нежный вкус и особенно нравится детям, однако не отличается полезными свойствами.

Анна: В молочном шоколаде часто используется сухое молоко, в котором явной пользы даже для детей, кто спокойно, хорошо переваривает молочные продукты, просто нет. То есть сухое молоко — это самый пустой продукт из группы молочных. Поэтому я бы не рекомендовала детям молочный шоколад с использованием этого ингредиента. Есть шоколад с овсяным, кокосовым молоком, с кэробом — это те варианты, которые имеют более мягкий вкус. На самом деле шоколад, особенно для детей, идеально приготовить самим дома, используя то же сухое кокосовое молоко или овсяное, если хочется сделать более нежный кремовый вкус, а также какао тёртое и какао-масло.

В белом шоколаде стёртые какао-бобы вообще не используются, из-за этого он получается настолько светлым. В основу десерта кладут сахарную пудру, сухое молоко и какао-масло, которое не имеет вкуса, зато отличается приятным запахом.

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Какому шоколаду лучше отдавать предпочтение?

Из всех перечисленных видов больше всего пользы для организма взрослого человека приносит тёмный шоколад. Но и к его выбору стоит относиться внимательно: детально изучать состав и следить, чтобы в нём и в правду числились измельчённые бобы и какао-масло. Вместо них могут положить порошок, который дешевит десерт и снижает его положительные свойства, и растительные масла. Например, пальмовое и кокосовое — продукт с их содержанием не может считаться настоящим шоколадом.

Анна: Самое главное в шоколаде — какао тёртое и какао-масло. Это те два ингредиента, которые несут большую ценность для нашего организма: препятствуют преждевременному старению и на клеточном уровне омолаживают организм. Нам нужно быть очень внимательными с полезными или псевдополезными продуктами, псевдополезным шоколадом. Там, где написано «заменитель какао-масла» или «заменитель какао», — это всё нам не подходит. Лучше выбрать горький шоколад с процентом какао тёртого 80-85%.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, важно следить за тем, чтобы в шоколаде не было ароматизаторов, красителей, усилителей вкуса и запаха. Только тогда его можно будет назвать качественным. Тем не менее и хорошими десертами не стоит увлекаться, ведь в 100 граммах горького шоколада содержится более 500 ккал. Поэтому диетологи рекомендуют ограничиться 30-50 граммами в день.

К тому же даже в хорошем тёмном шоколаде содержится сахар. Но, по мнению нашего эксперта, он не несёт вреда для организма. А если вы уверенно настроены исключить этот продукт из рациона, то стоит обратить внимание на альтернативы классическим плиткам.

Анна: Даже если там будет обычный сахар, то в процентом содержании на дольку, на порцию шоколада это вполне допустимо. И мы всё равно получим пользу благодаря высокому проценту какао тёртого и какао-масла. Поэтому либо мы выбираем шоколад с полезными, качественными альтернативами сахару: кэроб, кокосовый сахар, сироп топинамбура, эретрит и стевиа — всё это подходит. Либо же выбираем качественный классический шоколад, но где высокое содержание како тёртого, благодаря которому процент сахара столь несущественный, что польза от какао будет его перекрывать.

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Польза хорошего шоколада для организма

Если вам удалось выбрать качественный шоколад и потребляете вы его в умеренных количествах, то здесь можно начинать говорить о пользе продукта для всего организма. Положительных свойств у плиток действительно много!

Разнообразие полезных веществ

В шоколаде содержится ценное вещество флаванол, который является природным антиоксидантом и способствует укреплению здоровья. Помимо этого, тёмный шоколад с 70-90% какао включает в себя достаточное количество клетчатки, железа, магния, меди и марганца.

Поднимает настроение и снимает стресс

Конечно, вкус и запах шоколада сами по себе могут заставить вас улыбнуться, но куда большую работу выполняет содержащийся в десерте триптофан. Это незаменимая аминокислота, которая стимулирует выработку серотонина — естественного антидепрессанта или, как его иначе называют, гормона счастья. Выходит, мы не просто так тянемся за шоколадом в стрессовой ситуации — это вполне нормальная реакция нашего тела.

Вдобавок специалисты из исследовательского центра Nestle в Лозанне выяснили, что тёмный шоколад выводит из организма кортизол и катехоламины. Эти гормоны участвуют в стрессовых реакциях. Соотвественно, качественный продукт заглушает их и делает вас менее восприимчивыми к нервным ситуациям.

Фото: istockphoto.com

Заряжает энергией

В горьком шоколаде есть и небольшое количество кофеина, а уж его свойства, пожалуй, известны всем. Небольшой кусочек плитки способен заменить чашку кофе в середине рабочего дня и пробудить в вас активность.

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Понижает давление

Исследователи Университета Аделаиды в Австралии доказали, что шоколад снижает артериальное давление у гипертоников на 5%. Вероятно, всему причиной служат флавоноиды, о которых мы уже говорили. Эти вещества стимулируют выработку окиси азота, а это приводит к расширению кровеносных сосудов.

Выравнивает уровень холестерина и предотвращает образование тромбоза

Холестерин принято делить на «вредный» и «полезный». Первый оседает на стенках сосудов и артерий, делая их узкими и менее гибкими. А второй удаляет с них образовавшиеся бляшки, блокируя действия «плохого» компонента. Так вот благодаря флавоноидам горький шоколад может уменьшать уровень «вредного» холестерина, увеличивать количество «хорошего» и препятствовать накоплению тромбоцитов. Такое воздействие снижает риск образования тромбов.

Стимулирует работу мозга

Это происходит, опять же, благодаря флавонолу. Согласно исследованиям Университета Л’Акуила в Италии, тёмный шоколад улучшает мозговую активность, процессы визуального восприятия и помогает справиться с возрастными нарушениями памяти.

Также в какао, как и в зелёном чае, содержится вещество эпикатехин. Оно может помочь защитить мозг от образования липких белков или амилоидных телец. А они, в свою очередь, развиваются при болезни Альцгеймера.

Фото: istockphoto.com

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Потребление какао в умеренных количествах положительно влияет на здоровье сердца. Исследования ряда медицинских учреждений США доказали, что включение шоколада в рацион снижает вероятность развития ишемической болезни сердца на 57%. Для этого достаточно есть небольшое количество десерта пять раз в неделю.

Успокаивает приступы кашля

В хороших плитках содержится антиоксидант теобромин — вещество, подавляющие приступы кашля с помощью воздействия на блуждающий нерв. Он транслирует сообщения центральной нервной системы в мозг. Поэтому пара квадратиков тёмного шоколада вполне могут успокоить приступ ночного кашля.

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Защищает кожу

Потребление шоколада, богатого флавонолом, защищает нас от ультрафиолетовых лучей. К тому же это полезное вещество улучшает кровоток в коже, увлажняет, делает её более упругой и предотвращает появление морщин.

Улучшает состояние дёсен и зубов

Когда говорят о вреде для зубов, имеют в виду белый и молочный шоколад, которые содержат большое количество сахара. Тёмные плитки же, наоборот, снимают воспаление дёсен и защищают зубы от кариеса. Здесь в процесс вступает теобромин: он защищает эмаль и участвует в её реминерализации.