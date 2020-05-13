Звезда «Трансформеров» Марк Уолберг внезапно стал веганом из-за здоровья

При этом он является совладельцем сети бургерных в Америке. И как с этим быть?

Марк Уолберг – одна из наиболее ярких звёзд кино в настоящее время. Кто-то наверняка помнит его ещё по хип-хоп группе Marky Mark, которая была очень популярна в 90-е. Но мировую известность актёр получил, снимаясь в Голливуде. Он был номинантом «Золотого глобуса» и премии «Оскар» за роль в «Отступниках», сыграл в «Трансформерах», «Максе Пейне», «Третьем лишнем», а также продюсировал такие культовые сериалы, как «Подпольная империя» и «Красавцы».

Уолберг всегда был в идеальной физической форме. При этом он не скрывал, что порой обожает вредную пищу и вообще может питаться до восьми раз в день. И вот недавно стало известно, что Марк стал веганом. Что же подтолкнуло его к таким резким переменам в жизни?

Проблемы с желудком

Можно было бы предположить, что актёр просто экспериментирует со своим телом во время эпидемии вируса, пока съёмки в кино приостановлены на неопределённое время. Но на самом деле Марк принял решение ещё в начале года, до наступления всемирного локдауна. А причина заключается в том, что у него обнаружились проблемы с желудком – синдром повышенной кишечной проницаемости.

Во время съёмок одного из фильмов Уолберг мог съесть два стейка за день, а потом заправить это порцией рыбы. И к окончанию съёмочного периода неполадки со здоровьем вылезли наружу. Актёр пробовал сесть на диету, которая состояла в приёме костного бульона, но это не сильно помогало. И тогда Марк принял решение пойти дальше и стать полноценным веганом.

7 главных ошибок тех, кто решил перейти на ЗОЖ Быстро и безболезненно не получается. Что вы делаете не так?

«Быть веганом – это здорово»

На YouTube-канале журнала Men’s Health Марк отвечал на вопросы подписчиков, и один из них спросил напрямую: «Братан, ты соблюдаешь диету?» Актёр честно рассказал, что диеты в чистом виде для него никогда не работали. Поэтому он решил попробовать веганство. После трёх недель питания исключительно на растительных жирах Уолберг сделал заявление.

Эти три недели прошли просто великолепно. Должен вам сказать, что я чувствую себя отлично. Быть веганом – это здорово.

Отказ от мяса – плюс для тренировок

Многие фанаты актёра начали переживать за его физическую форму, высказывая предположения, что гора мышц Уолберга может исчезнуть вместе с отказом от мяса. В прошлом году Марк показывал подписчикам свой распорядок дня и тренировок. Тогда казалось, что он готовится к службе в армии в роли суперсолдата, настолько плотным был его график.

Однако поклонники могут не переживать. Оказалось, что отказ от мяса является даже плюсом для тренировок, потому что способствует более быстрой реабилитации организма и провоцирует меньше воспалений в теле. А вот как раз такие вещи, как картошка фри и вообще все жареные продукты, сильно тормозят восстановление.

Уникум или мошенник? Джон Винус стал веганом и накачал рельефное тело Одних вдохновляет история бодибилдера, другие же напрямую обвиняют парня в обмане.

Теперь утро актёра начинается не с яичницы с беконом и бутерброда с джемом, а с растительных блинчиков и зелёного смузи.

Уолберг – совладелец бургерной. Не противоречит ли это веганству?

Марк действительно является совладельцем довольно популярной сети бургерных Wahlburgers, которую он открыл вместе с братьями. То есть, по сути, это семейный бизнес, отказаться от которого было бы сложно просто из-за поменявшихся взглядов на питание. Уолберг и не собирается этого делать. Более того, ещё в начале 2018 года в меню заведения появились веганские бургеры, так что братья Уолберг сыграли на опережение.

Имитация для веганов. Почему растительное мясо стоит дороже мраморной говядины И может ли оно заменить её по вкусу?

Клиенты часто просили у них включить веганское меню в список предлагаемых услуг, и создатели заведения пошли им навстречу. Все остались в выигрыше, поэтому даже бульварная пресса не сможет обвинить Марка в непоследовательности.