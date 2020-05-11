Как есть меньше и не быть голодным. 10 хитростей, которые помогут обмануть мозг

Перекусы на бегу вредной пищей и огромные порции – главный враг в борьбе с лишним весом. Как же не переедать и при этом не страдать от голода? Придётся подходить к питанию более осознанно, тогда окажется, что организм легко приучить потреблять меньше еды, не испытывая при этом дискомфорта. Ниже – 10 простых хитростей, как обмануть мозг и сократить потребление калорий.

Не отвлекайтесь

Привыкли обедать на работе «на бегу», не прерывая рабочий процесс, а ужинать перед телевизором или читая книгу? Отвлекаясь на другие раздражители, вы с большей вероятностью съедите больше, чем надо, и «забудете» подумать о том, что эти конфеты уже лишние. Пора избавляться от этой привычки – принимать пищу лучше всего в тишине.

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Маленькие тарелки и приборы

Мозг довольно легко обмануть, если вы будете использовать маленькие тарелки и приборы. Полная еды маленькая тарелка воспринимается как достаточная для насыщения порция в отличие от большой тарелки, которая заполнена только наполовину. К тому же велик соблазн заполнить большую тарелку, в то время как на маленькую вы физически не сможете уместить столько же еды. Учёные университета Корнелла и Гронингена выяснили, что люди обычно заполняют посуду на 70% независимо от её размера.

Аналогично со столовыми приборами – мозг стирает различия между 10 маленькими и большими ложками, например, мороженого, ему важно количество, а не объём. Маленькие приборы помогут не переедать.

Ещё один приятный факт – большинство людей могут спокойно съесть на 20% больше или меньше обычной порции и даже не заметить этого. Маленькие тарелки и приборы помогут вам использовать эту особенность организма.

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Цветная посуда

Давно известно, что определённые цвета могут пробуждать или наоборот, подавлять аппетит. Вооружившись этими знаниями, можно выбирать и посуду. Например, красный цвет (а также жёлтый, оранжевый, розовый) вызывают сильное чувство голода. На тарелках нейтральных оттенков – белого или серого, пища тоже выглядит аппетитной, и хочется съесть побольше.

Чтобы уменьшить аппетит, лучше использовать посуду синего, голубого, фиолетового цветов. Можно пойти дальше – использовать синюю скатерть или вообще добавить таких оттенков в кухню или другую комнату, где вы чаще едите.

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Ешьте медленно

Мозг с задержкой получает сигнал о том, что желудок уже полон и вы наелись, поэтому старайтесь растягивать удовольствие и ешьте медленно. Не стоит набрасываться на еду и поглощать её с космической скоростью, так больше шансов переесть – в таких случаях у мозга просто нет возможности вовремя сигнализировать о насыщении. Лучше брать еду небольшими кусочками и тщательно их пережёвывать, прежде чем приняться за следующий.

Есть медленнее помогут и перерывы – отложите вилку или ложку, чтобы попить воды или просто потянуться. Кроме того, стоит прислушиваться к организму и не садиться за стол, если не голоден.

Жуйте жвачку и пейте воду

И то, и другое способствует снижению аппетита и поможет продержаться без вредных перекусов до следующего приёма пищи. В следующий раз, когда захочется чего-то вкусненького между обедом и ужином, попробуйте пожевать жвачку или выпить стакан воды.

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Высыпайтесь и вставайте рано

Жаворонком быть выгодно! Учёные из Северозападного университета выяснили, что люди, которые встают не позже 8 утра, потребляют почти на 200 калорий меньше в обед и почти на 400 меньше – после 8 вечера. Если хотите похудеть, это отлична мотивация, чтобы ложиться и вставать пораньше.

Полноценный восьмичасовой сон тоже поможет в борьбе с лишним весом – американские учёные 15 лет наблюдали за 68 тыс. испытуемых и выяснили, что люди, которые спят по 7-8 часов, менее склонны к ожирению, чем те, кто недосыпает.

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Добавьте перца

Доказано, что острый перец ускоряет обмен веществ на 25% в течение четырёх часов – всё дело в капсаицине, который увеличивает циркуляцию крови и заставляет активнее сжигать жиры. Кроме того, он подавляет чувство голода и тягу к сладкому и жирному.

Похожий эффект даёт имбирь – исследование Колумбийского университета показало, что напитки с имбирём уменьшают чувство голода.

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Убирайте вкусняшки подальше

Как легко потянуться за шоколадкой или чипсами, если они лежат у вас на виду. И уже неважно, на самом деле вы голодны или просто еда мозолит глаза и так и просит, чтобы её съели. А вот исследования показывают, что чем дальше находится вожделенная вкусняшка, тем меньше у мозга поводов думать, что прямо сейчас можно чем-то поживиться.

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Фруктовый чай вместо десерта

Любите после сытного ужина побаловать себя десертом? Попробуйте заменить его на чай с добавками – ройбуш, гибискус, ягодный или фруктовый. В таком напитке чувствуется небольшая сладость и при этом нет лишних калорий.

Чистите зубы сразу после ужина

Избавиться от соблазна съесть что-то ещё после ужина поможет чистка зубов. Когда захочется перекусить печенькой перед сном, вы лишний раз подумаете, стоит ли это делать, ведь потом придётся вставать и ещё раз чистить зубы.