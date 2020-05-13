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Самые звёздные фитнес-тренеры мира – с ними работают Мадонна, Рианна, Леди Гага

Звёздные тренеры, на которых стоит подписаться
Александр Говоров
С ними дружат Шакира и Леди Гага. Звёздные фитнес-тренеры, на которых стоит подписаться
Расскажут, как выглядеть не хуже голливудских знаменитостей.
Lifestyle / Фитнес 0

Звёзды Голливуда и музыки – такие же люди, как и мы с вами. У них бывают проблемы с лишним весом, они теряют форму и здоровье. И тут на помощь приходят опытные тренеры, которые возвращают артистов к тому виду, в каком мы застаём их на телеэкранах. Такие заслуги зачастую делают инструкторов не менее знаменитыми, чем те, с кем они работают. Представляем подборку известных профессионалов в сфере фитнеса, на которых обязательно стоит подписаться.

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Харли Пастернак – учёный из Торонто

Пожалуй, самый успешный специалист в этой сфере. По крайней мере, список звёзд, которым он помогает, впечатляет: в нём числятся имена Ким Кардашьян, Леди Гаги, Меган Фокс, Рианны, Кэтти Перри и других. Пастернак получил образование в области физической культуры и диетологии в Университете Торонто в Канаде и долго работал в научной отрасли. А потом решил изменить жизнь и начал сотрудничать с голливудскими знаменитостями.

Главный концепт его работы – тренировки всего по 25 минут, но каждый день. И ещё инструктор советует, занимаясь с гантелями, нагружать каждую руку попеременно, а не сразу обе. И не делать пауз во время сессий, потому что калории сжигаются только при максимальной отдаче организма.

Одним из свежих примеров его работы является форма солиста популярной группы Maroon 5 Адама Левайна, которого Пастернак готовил к выступлению во время Супербоула в Америке – самого популярного спортивного события в мире. Там Адам выступал без футболки и должен был выглядеть идеально.

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Трейси Андерсон – бывшая танцовщица

Трейси работает с двумя поп-иконами музыки – Мадонной и Дженнифер Лопес. Во многом благодаря фитнес-блогеру из Индианы певицы до сих пор дадут фору любой молодой восходящей звезде. Андерсон уверена, что в любой тренировке должен быть элемент танца.

И это не должно удивлять, потому что карьера Трейси начиналась именно в этой сфере. Она мечтала стать профессиональной танцовщицей и даже работала в этом амплуа в Нью-Йорке, но в первый же год набрала 20 кг и переместила фокус на похудение. Андерсон изучила все аспекты этого процесса и стала успешным фитнес-тренером. Сейчас у неё есть спортивные залы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне, Испании и Хэмптонсе – американском аналоге нашей Барвихи. Трейси создала собственную программу, в которой элементы танца сочетаются с кардио-нагрузками, что делает занятия не только продуктивными, но и весёлыми.

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Дэвид Кирш – бывший адвокат

Его клиенты – Кейт Хадсон, Кейт Аптон, Лив Тайлер и Хайди Клум. Но, как и два предыдущих тренера, Дэвид пришёл к работе в фитнесе не сразу. Его юношеской целью была юридическая защита людей, поэтому он получил соответствующее образование и начал карьеру адвоката. Однако умение аргументированно излагать мысли пригодилось потом в другом. Многие звёзды ценят его как мотиватора и человека, который может помочь им максимально быстро и продуктивно. Кирш обещает им всего за две недели добиться результата. И это работает!

Основной акцент мужчина всё-таки делает на мотивации, поэтому на его странице в «Инстаграме» можно найти множество публикаций с позитивными наставлениями, без которых, по мнению Кирша, добиться успеха невозможно. Психология – наше всё.

Эшли Борден – мастер по йоге

Эшли может похвастать обширным списком знаменитостей, которые с ней обожают работать. В нём Райан Гослинг, Кристина Агилера, Леброн Джеймс, Мэнди Мур и Лорен Грэм. Борден фанат йоги и всего, что с ней связано. Тренер считает, что самым главным в фитнесе является производительность труда.

Для того чтобы добиться результата от звёздных клиентов, инструктор требует, чтобы на каждую тренировку они надевали утяжелённые жилеты со специальными грузами. Это мотивирует и способствует преодолению трудностей. И ещё одной фишкой от Эшли является упор на процесс потения. Чем больше пота, тем лучше и тем меньше токсинов остаётся в вашем теле.

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Анна Кайзер – «Королева танца»

В Америке её называют «Королевой танца», потому что, помимо фитнеса, она руководит ещё и танцевальной студией и вообще не представляет без этого свою жизнь. Анна работает с Шакирой, Сарой Джессикой Паркер, Наоми Уоттс и Софией Вергарой.

Кайзер уверена, что серьёзные кардио-нагрузки надо объединять с танцевальными движениями. Неслучайно с ней работает певица Шакира, которая уже стала синонимом слова «танец». Анна также часто появляется на американском телевидении в качестве эксперта и прекрасно чувствует себя на экране.

Недавно девушка стала мамой, но это не мешает ей находиться в отличной физической форме и продолжать консультировать звёзд мировой величины.

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